قم بتحويل المنتجات الإضافية من حديقتك إلى قطعة لهجة زهرية مذهلة

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يعرف أي شخص عمل مع الزهور الطازجة والمنتجات أن هذه الأشياء سريعة الزوال – النباتات الجميلة والعلاجات اللذيذة للاستمتاع بها في اللحظات القليلة بعد أن تمسكها. استحوذ Instagrammer @glenn.arvor على الطبيعة العابرة لهذه البضائع عند تجميع مزهرية مصنوعة من الفلفل الحلو الطويل البرتقالي والسيخ الخيزران. كانت هذه الوعاء الملونة مليئة بانفجار من الفاوانيا ، الزنبق ، والمساحات الخضراء الحساسة. إنها قطعة مركزية مذهلة تتبع اتجاه ديكور لذيذ يضع الطعام في مركزه ، والذي ، على الرغم من قاعدته الحساسة ، لديه القدرة المذهلة على الوقوف على أقدام الخضار الخاصة.
بالنظر إلى الطبيعة التي لا يمكن التنبؤ بها دائمًا ، في بعض الأحيان ، فإن الطبيعة غير المجدية للمدة التي تنمو فيها الفلفل الحلو ، مما يجعل أحد هذه الترتيبات بنفسك يتطلب منك استخدام حكمك الشخصي. وهذا يعني ، بينما يستخدم @glenn.arvor حوالي سبعة أو ثمانية فلفل في المجموع لجعل هذا الفاسي المعيشة – خمسة مع قمم قطعها واثنين أو ثلاثة آخرين من أجل المظهر – عدد الفلفل الذي قد تحتاجه لجعل هذا DIY قد يختلف. في نهاية المطاف ، سيتم ملء الفلفل بالماء والزهور ، لذلك يجب أن يكون طويلاً بما يكفي لعقد السيقان حتى لا تسقط الزهور. تحتاج الخضار أيضًا إلى أن تكون واسعة بما يكفي لاستيعاب القليل من الماء. بصرف النظر عن هذا ، ستحتاج إلى سكين حاد ، وأسياخ من الخيزران من متجر FU ، والزهور الطازجة والمساحات الخضراء التي تختارها ، ومقصك ، وزجاجة من الماء ، والتي ستستخدمها لملء مزهرية الفلفل.
صنع مزهرية زهرة الفلفل الطازج
نظرًا لأن هذه العناصر جديدة ، سترغب في غسلها تمامًا لتخليصها من أي حطام وأوساخ ، خاصةً إذا جاءوا من حديقتك. تحقق من كل من الزهور والفواكه للحشرات أيضًا لأن المزهرية النهائية ستذهب على طاولتك كقطعة مركزية. للقيام بذلك ، سترغب في الاحتفاظ بالزهور رأسًا على عقب ومنحهم اهتزازًا لطيفًا لإزاحة أي من المخلوقات. تحقق أيضًا من الجوانب السفلية لأوراقهم ورؤوسهم للحشرات والبيض. قد يحتاجون أيضًا إلى شطف جيد تحت الماء ووقت التجفيف قبل المضي قدمًا.
بمجرد إجراء فحصك وغسل الفلفل ، قم بتجفيفها بمنشفة وقطع القمم من ثلاثة إلى خمسة من الفلفل الطويل الحلو. اخترقهم أسفل الجزء العلوي من مزهرية الخضروات مع أسياخ الخيزران ، وترتبهم بطريقة تميل إلى بعضها البعض. استمر في توصيلهم ببعضهم البعض مع أسياخ حتى يكون لديك قاعدة من الخضروات التي يمكن أن تقف دون أن تصبهم. ستضيف بعد ذلك فلفلًا إضافيًا ، مع قمم ، إلى الحواف الخارجية للمزهرية لإنشاء دعم إضافي ومنحه مظهرًا أكثر تلميعًا.
قبل أن تملأ الفلفل الطازج بالماء للزهور ، قم بقص السيقان من الزهور المقطوعة بزاوية 45 درجة. هذه الخدعة تبقي الزهور أعذب لفترة أطول. بالإضافة إلى ذلك ، سترغب في قطع بعض الأوراق من الزهور والمساحات الخضراء لضمان أن كل شيء سوف يتناسب مع مزهريات الفلفل دون الوقوع.
طبخ شيء إضافي لهذا DIY
يأتي الفلفل الطويل الحلو في مجموعة متنوعة من الألوان ، تتراوح من اللون الأحمر إلى الأحمر العميق. لإنشاء مزهرية أكثر ملونة ، اختر الفلفل من الألوان المختلفة ليكون جزءًا من مزهرية. بالإضافة إلى ذلك ، قد ترغب في شراء بعض الفلفل الحلو العادي بألوان مختلفة ، إلى جانب بعض الفلفل الحلو المصغر ، لترتيب قاعدة المزهرية. هذه لا تحتاج إلى أن تكون مشهورة لقاعدة المزهرية. بدلاً من ذلك ، يمكنك وضعها على الطاولة حول المزهرية لإضافة عنصر زخرفي إضافي إلى الترتيب.
تعتبر الزهور الصالحة للأكل شيءًا آخر يجب مراعاته في هذا الترتيب إذا كنت ترغب في لعب جانب عشاق الطعام في هذا أكثر. تعتبر زهور Begonia و Broccoli ، وأزهار الريحان ، والقرنفل ، وملاعب جرس الشوكولاتة بين الأزهار الصالحة للأكل والتي ستبدو جميلة على القطعة المركزية. من الأهمية بمكان هنا ما تفعله معهم خارج الترتيب ، مما يعني أنه يمكنك استخدام الزهور كامتداد للموضوع الذي اخترته لتناول العشاء. أي أنه يمكنك عرض أزهار صالحة للأكل في سلطتك أو في مكعبات الثلج لتناول الكوكتيلات الخاصة بك ، ثم إضافتها أيضًا إلى مزهرية الفلفل لإنشاء موضوع متماسك بين العشاء والديكور.