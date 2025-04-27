قم بتحويل المنتجات الإضافية من حديقتك إلى قطعة لهجة زهرية مذهلة

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.

يعرف أي شخص عمل مع الزهور الطازجة والمنتجات أن هذه الأشياء سريعة الزوال – النباتات الجميلة والعلاجات اللذيذة للاستمتاع بها في اللحظات القليلة بعد أن تمسكها. استحوذ Instagrammer @glenn.arvor على الطبيعة العابرة لهذه البضائع عند تجميع مزهرية مصنوعة من الفلفل الحلو الطويل البرتقالي والسيخ الخيزران. كانت هذه الوعاء الملونة مليئة بانفجار من الفاوانيا ، الزنبق ، والمساحات الخضراء الحساسة. إنها قطعة مركزية مذهلة تتبع اتجاه ديكور لذيذ يضع الطعام في مركزه ، والذي ، على الرغم من قاعدته الحساسة ، لديه القدرة المذهلة على الوقوف على أقدام الخضار الخاصة.

بالنظر إلى الطبيعة التي لا يمكن التنبؤ بها دائمًا ، في بعض الأحيان ، فإن الطبيعة غير المجدية للمدة التي تنمو فيها الفلفل الحلو ، مما يجعل أحد هذه الترتيبات بنفسك يتطلب منك استخدام حكمك الشخصي. وهذا يعني ، بينما يستخدم @glenn.arvor حوالي سبعة أو ثمانية فلفل في المجموع لجعل هذا الفاسي المعيشة – خمسة مع قمم قطعها واثنين أو ثلاثة آخرين من أجل المظهر – عدد الفلفل الذي قد تحتاجه لجعل هذا DIY قد يختلف. في نهاية المطاف ، سيتم ملء الفلفل بالماء والزهور ، لذلك يجب أن يكون طويلاً بما يكفي لعقد السيقان حتى لا تسقط الزهور. تحتاج الخضار أيضًا إلى أن تكون واسعة بما يكفي لاستيعاب القليل من الماء. بصرف النظر عن هذا ، ستحتاج إلى سكين حاد ، وأسياخ من الخيزران من متجر FU ، والزهور الطازجة والمساحات الخضراء التي تختارها ، ومقصك ، وزجاجة من الماء ، والتي ستستخدمها لملء مزهرية الفلفل.