قم بتحويل الورق المقوى القديم إلى ديكور أنيق يمكن استخدامه كوحدة تخزين باستخدام أداة DIY ذكية

يتم وضع معظم صناديق الورق المقوى المستخدمة في واحدة من اثنتين من الأكوام. الأول هو الكومة التي تعتبر صندوقًا جيدًا حقًا للاحتفاظ به لوقت لاحق، والثاني هو عادةً كومة المهملات (أو إعادة التدوير). ماذا لو كانت هناك طريقة لحفظ النوع الثاني من الصناديق من كومة القمامة وتحويلها إلى رف أنيق ذو مظهر ريفي للنباتات والشموع وغيرها من الأشياء الصغيرة بدلاً من ذلك؟ قد يكون المثال النهائي على أن قمامة رجل ما هي كنز رجل آخر، أو بشكل أكثر تحديدًا، يمكنك إعادة استخدام صندوق الورق المقوى لتحويله إلى كنزك باستخدام الأدوات المناسبة.
تتطلب هذه الحرفة المصنوعة من الورق المقوى ثلاث قطع من الورق المقوى أكبر قليلاً من طبق العشاء العادي. في الواقع، أثناء قيامك بجمع الإمدادات اللازمة لهذا، يمكنك أيضًا سحب طبق العشاء – ستحتاج إليه لإنشاء قياسات على الورق المقوى. يتيح لك قلم الرصاص والسكين ولفائف الخيوط تحويل الورق المقوى إلى رف مزخرف.
تتطلب صناعة الورق المقوى أيضًا استخدام لفة قماش الخيش الطبيعي UBCGOTT، وخرزات خشبية ZQYYQZ مقاس 20 مم، وأشرطة الجوت VGOODALL (أو عناصر مماثلة) لمنح الورق المقوى مظهرًا جديدًا. تعمل الحرف اليدوية أو الغراء الساخن على لصق كل شيء معًا. ومع ذلك، بالنسبة لهذا المشروع تحديدًا، قد ترغب في استخدام الغراء الحرفي على وجه التحديد لأنك ستعمل بمواد مثل الورق المقوى والخيش والشريط والخشب. تريد شيئًا يلتزم بكل هذه المواد. أخيرًا، ستحتاج إلى مقص لقص كل شيء حسب حجمه.
تحويل الورق المقوى إلى ديكور أنيق
يتمتع هذا المشروع بالقدرة على تحويل صندوق الورق المقوى القديم الخاص بك إلى قطعة مركزية رائعة يمكنك صنعها بنفسك. يبدأ ذلك بقطع من الورق المقوى غير المنحنية أو غير المكسورة لجعلها متينة. إذا لم يكن لديك أي قطع غير مثنية تناسب معايير اللوحة، فقم بمضاعفة الورق المقوى لتعزيز النقاط الضعيفة. وإلا، فقد ينحني الرف الخاص بك إلى النصف بمجرد وضع العناصر عليه. بعد ذلك، ضع طبق العشاء فوق قطعة من الورق المقوى وارسم دائرة حوله بقلم رصاص. قطع ثلاث من هذه الدوائر من الورق المقوى.
اقطع مربعًا من الخيش كبيرًا بما يكفي لتغطية لوحة القاعدة بأكملها. ألصق هذا على دائرة الورق المقوى: ضع الورق المقوى أعلى مربع الخيش، وقم بقطع علامات مثلثة حول محيط الدائرة. قم بطي ألسنة الخيش حول الورق المقوى وألصقها على الجانب السفلي. بعد ذلك، ارسم دائرة على قطعة أخرى من الخيش وقم بقصها. الغراء هذا على الجانب السفلي من الورق المقوى. قم بتغطية الجزء الخارجي من دائرة الورق المقوى ببعض الأشرطة لإنشاء حافة مصقولة. قم بلصق أربع حبات في الجزء السفلي من القطعة على فترات متساوية لإنشاء أقدام.
يجب أن يتبقى لديك دائرتان من الورق المقوى. قم بقص الجزء الداخلي لكل منهما لإنشاء حلقتين من الورق المقوى بحدود ¾ بوصة إلى 1 بوصة. قم بلصقها معًا لتحقيق الاستقرار، ثم قم بلف الخيوط على طول الطريق حول الطوق. قم بقص الأطراف، وقم بتغطية الجزء الخارجي من الطوق بشريط. أضف حوالي عشرة أقدام خرزية إلى الأطواق، ثم ألصق الخرزات على دائرة الورق المقوى الصلبة. بمجرد أن تجف، ضع الحلي على الرف.
إضفاء الطابع الشخصي على رف knickknack الدائري من الورق المقوى
نظرًا لأنك تستخدم الورق المقوى، وهو مادة مرنة وسهلة الاستخدام، فلديك مساحة لتزيين التصميم على هذا الرف من الورق المقوى. إحدى أسهل الطرق للقيام بذلك هي إنشاء المزيد من القضبان الحلقية للقطعة. بمعنى آخر، بدلًا من وجود حلقة واحدة فقط، ستقوم بتكديس حلقتين أو ثلاث حلقات (أو أكثر) فوق بعضها البعض لإنشاء “أرضيات” على الرف. افصلي كل طابق (حلقة) عن الطابق الذي تحته عن طريق وضع ستة إلى 12 خرزة في أسفل الطوق وإلصاق تلك الحلقة فوق التي تحتها.
هناك طريقة أخرى يمكنك من خلالها تغيير مظهر قطعة الديكور الريفية هذه وهي قطع قطعة من الورق المقوى على شكل نصف قمر وإضافتها إلى طوق الورق المقوى. للقيام بذلك، قم بتغطية الورق المقوى على شكل نصف قمر بالخيش، ثم أضف ثلاث خرزات إلى أسفله حول المحيط الخارجي. تريد أن تصطف الخرزات مع الطوق أدناه. الصق نصف القمر بقدميه على الطوق.
يمنحك هذا رافعة لوضع المزيد من العناصر خفيفة الوزن ويضيف ارتفاعًا إلى الرف. في التصميم الداخلي، يؤدي إدخال ارتفاعات مختلفة إلى المساحة إلى خلق اهتمام بصري. يعمل هذا المبدأ على المستوى الجزئي – الرف – بنفس الطريقة التي يعمل بها على المستوى الكلي – الغرفة. يضيف شكل نصف القمر اهتمامًا بصريًا من خلال تقديم شكل مختلف عن الشكل الدائري الأصلي أيضًا. إنه يكرر الشكل الدائري لقاعدة الورق المقوى الأصلية ولكنه يقدم حافة مستقيمة، مما يجعل صور القطعة أكثر ديناميكية في هذه العملية.