قم بتحويل الورق المقوى القديم إلى ديكور أنيق يمكن استخدامه كوحدة تخزين باستخدام أداة DIY ذكية

يتم وضع معظم صناديق الورق المقوى المستخدمة في واحدة من اثنتين من الأكوام. الأول هو الكومة التي تعتبر صندوقًا جيدًا حقًا للاحتفاظ به لوقت لاحق، والثاني هو عادةً كومة المهملات (أو إعادة التدوير). ماذا لو كانت هناك طريقة لحفظ النوع الثاني من الصناديق من كومة القمامة وتحويلها إلى رف أنيق ذو مظهر ريفي للنباتات والشموع وغيرها من الأشياء الصغيرة بدلاً من ذلك؟ قد يكون المثال النهائي على أن قمامة رجل ما هي كنز رجل آخر، أو بشكل أكثر تحديدًا، يمكنك إعادة استخدام صندوق الورق المقوى لتحويله إلى كنزك باستخدام الأدوات المناسبة.

تتطلب هذه الحرفة المصنوعة من الورق المقوى ثلاث قطع من الورق المقوى أكبر قليلاً من طبق العشاء العادي. في الواقع، أثناء قيامك بجمع الإمدادات اللازمة لهذا، يمكنك أيضًا سحب طبق العشاء – ستحتاج إليه لإنشاء قياسات على الورق المقوى. يتيح لك قلم الرصاص والسكين ولفائف الخيوط تحويل الورق المقوى إلى رف مزخرف.

تتطلب صناعة الورق المقوى أيضًا استخدام لفة قماش الخيش الطبيعي UBCGOTT، وخرزات خشبية ZQYYQZ مقاس 20 مم، وأشرطة الجوت VGOODALL (أو عناصر مماثلة) لمنح الورق المقوى مظهرًا جديدًا. تعمل الحرف اليدوية أو الغراء الساخن على لصق كل شيء معًا. ومع ذلك، بالنسبة لهذا المشروع تحديدًا، قد ترغب في استخدام الغراء الحرفي على وجه التحديد لأنك ستعمل بمواد مثل الورق المقوى والخيش والشريط والخشب. تريد شيئًا يلتزم بكل هذه المواد. أخيرًا، ستحتاج إلى مقص لقص كل شيء حسب حجمه.