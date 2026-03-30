قم بتحويل الورق المقوى القديم والخيط إلى مخزن معلق ذكي لحمامك

حتى أفضل المنازل تصميمًا تشعر أحيانًا بأنها تفتقر إلى حلول التخزين، خاصة إذا كنت تتطلع إلى تبني النمط الأقصى وملء المساحة الخاصة بك بالحلي الممتعة والملونة. بدون أرفف ومساحة كافية لعرض كل شيء بشكل صحيح، تميل الأشياء إلى أن تبدو فوضوية وفوضوية. لحسن الحظ، من السهل أن تصنع رفوفك بنفسك. اعتمادا على ما لديك في المنزل، يمكنك إنشاء بعض التصاميم الساحرة دون الحاجة إلى إنفاق الكثير. على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى عدد قليل من الرفوف لحمل الحلي الصغيرة، فإن صنع رف معلق من العناصر الموجودة لديك بالفعل، مثل الورق المقوى الاحتياطي والحبال، يمكن أن يمنحك شيئًا جذابًا وعمليًا.
بالنسبة لهذا DIY، تحتاج إلى بعض الحبال والقماش والكرتون والغراء الساخن والمخرز أو أي جهاز آخر لثقب الثقوب وبعض المقصات. هناك الكثير من المرونة في هذا التصميم، لذا يمكنك جعله كبيرًا أو صغيرًا كما تريد. يمكنك أيضًا إنشاء أرفف متعددة لتعليقها في جميع أنحاء المنزل لاستيعاب الفوضى الموجودة في كل غرفة. تعتبر هذه الأشياء رائعة لحمل العناصر الصغيرة، ويمكنك حتى المساعدة في إزالة الفوضى عن طريق تثبيت رف المدخل لحمل العناصر الشاملة، مثل المفاتيح والتغييرات والبريد.
إنشاء أرفف معلقة من الورق المقوى
يمكنك جعل أرففك المعلقة كبيرة أو صغيرة حسب رغبتك. ما عليك سوى قص ما يكفي من الورق المقوى ليناسب احتياجاتك ويناسب جميع أغراضك. ولا تقلق بشأن وجود أي بقايا طعام في نهاية هذا المشروع. إذا كان لا يزال لديك مجموعة كبيرة من الصناديق التي تحاول إعادة توظيفها، فهناك الكثير من الأشغال اليدوية المصنوعة من الورق المقوى لإضفاء لمسة أنيقة على أي غرفة في منزلك.
للبدء، حدد حجم الرفوف التي تريدها، ثم قم بقص القليل منها من الورق المقوى. بعد ذلك، باستخدام المخرز أو أداة أخرى، قم بعمل ثقوب في المادة. تريدها بالقرب من الزوايا الأربع، على بعد ½ بوصة على الأقل من الحواف على كلا الجانبين. بعد ذلك، عليك أن تأخذ القماش ولفه حول الورق المقوى لجعله يبدو أجمل قليلاً. يمكنك استخدام الغراء الساخن لإبقائه في مكانه. هناك خيار آخر إلى جانب القماش وهو استخدام ورق الحائط أو بطانات الرفوف لتغليف أرففك. تأكد من ثقب الثقب من خلال أي غطاء تستخدمه أيضًا.
بعد ذلك، عندما تنتهي من الانتهاء من جميع الأرفف التي تريدها، فإن الخطوة التالية هي ربطها معًا. عليك أن تبدأ على الرف السفلي الخاص بك. قم بصيد الحبل من خلال الفتحة الأولى واربط عقدة أسفله. كرر مع الثقوب الثلاثة الأخرى. واصل هذه العملية مع بقية الرفوف، مع عقد عقدة أسفل كل فتحة.
التأكد من أن تصميم الرف هذا يناسبك
أحد الأجزاء الأكثر تحديًا في هذا DIY هو الحصول على الرفوف نفسها. قد تضطر إلى ربط العقد ومحاولة تعليقها لمعرفة ما إذا كانت مستوية أم لا. لحسن الحظ، إذا لم يكن الأمر كذلك، فكل ما عليك فعله هو فك العقد الموجودة أسفل كل رف وإعادة ضبطه حتى تصل إلى المكان الذي تريده. بمجرد أن تصبح سعيدًا بالمظهر، اجمع كل الحبل الموجود في الأعلى واربطه حتى يكون لديك مكان لتعليق الرف منه. أو يمكنك ربط الخيطين من كل جانب معًا ثم استخدام قضيب أو خطافات فردية.
في حين أن هذا DIY ساحر بشكل لا يصدق، إلا أنه غير قادر على التعامل مع الكثير من الوزن كما هو. لا بأس بالنسبة للمنشفة أو الحلي خفيفة الوزن، لكن هذا لن يدعم العناصر كبيرة الحجم دون الانحناء. ومع ذلك، فإن إضافة المزيد من طبقات الورق المقوى يمكن أن يساعد. ولجعلها أكثر ثباتًا، كل ما عليك فعله هو قطع قطع إضافية من الرف ثم دمج اثنتين أو ثلاث منها معًا. ستضيف الطبقات الإضافية المزيد من الدعم وتصنع رفًا أكثر ثباتًا.
يمكنك أيضًا الاطلاع على جودة الورق المقوى الخاص بك لتحديد عدد الطبقات التي تحتاجها. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم قطعًا أكثر سمكًا مثل النوع الذي ستستخدمه في صنع مسند بشكل يدوي بميزانية محدودة باستخدام صناديق من الورق المقوى، فقد تكون طبقة أو طبقتان كافيتين. ومع ذلك، قد تحتاج المواد الرقيقة إلى ثلاثة أو أربعة.