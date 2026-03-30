قم بتحويل الورق المقوى القديم والخيط إلى مخزن معلق ذكي لحمامك

أحد الأجزاء الأكثر تحديًا في هذا DIY هو الحصول على الرفوف نفسها. قد تضطر إلى ربط العقد ومحاولة تعليقها لمعرفة ما إذا كانت مستوية أم لا. لحسن الحظ، إذا لم يكن الأمر كذلك، فكل ما عليك فعله هو فك العقد الموجودة أسفل كل رف وإعادة ضبطه حتى تصل إلى المكان الذي تريده. بمجرد أن تصبح سعيدًا بالمظهر، اجمع كل الحبل الموجود في الأعلى واربطه حتى يكون لديك مكان لتعليق الرف منه. أو يمكنك ربط الخيطين من كل جانب معًا ثم استخدام قضيب أو خطافات فردية.

في حين أن هذا DIY ساحر بشكل لا يصدق، إلا أنه غير قادر على التعامل مع الكثير من الوزن كما هو. لا بأس بالنسبة للمنشفة أو الحلي خفيفة الوزن، لكن هذا لن يدعم العناصر كبيرة الحجم دون الانحناء. ومع ذلك، فإن إضافة المزيد من طبقات الورق المقوى يمكن أن يساعد. ولجعلها أكثر ثباتًا، كل ما عليك فعله هو قطع قطع إضافية من الرف ثم دمج اثنتين أو ثلاث منها معًا. ستضيف الطبقات الإضافية المزيد من الدعم وتصنع رفًا أكثر ثباتًا.

يمكنك أيضًا الاطلاع على جودة الورق المقوى الخاص بك لتحديد عدد الطبقات التي تحتاجها. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم قطعًا أكثر سمكًا مثل النوع الذي ستستخدمه في صنع مسند بشكل يدوي بميزانية محدودة باستخدام صناديق من الورق المقوى، فقد تكون طبقة أو طبقتان كافيتين. ومع ذلك، قد تحتاج المواد الرقيقة إلى ثلاثة أو أربعة.