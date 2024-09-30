قم بتحويل باب أبيض أساسي بزجاج رائع

قبل بضعة عقود، بدا أن كل مالك منزل مفتون بالأبواب الداخلية الأساسية المكسوة بألواح بيضاء. لقد كان مظهرًا نظيفًا وكلاسيكيًا وبسيطًا بشكل عام، لكنه لم يكن لديه الكثير من الإثارة. كان كل باب هو نفسه في الأساس. لكن أصحاب المنازل الآن يبحثون عن التنوع، ويريدون أحيانًا وضع طابع شخصي على أسلوب منازلهم بما يتجاوز ما يمكنهم فعله بالأثاث أو الطلاء. ربما تشعر بالملل من أبوابك البيضاء البسيطة أو أنك تعيد التصميم وتشعر بالرغبة في تجربة شيء جديد. ربما لا يمكنك مقاومة هذا النوع من الباب القديم الذي يبدو عائليًا ولكن لديه إمكانات والموجود بجوار صندوق بريد في الشارع منك مع عبارة “مجانًا! خذني!” التوقيع عليه. إذا كنت تشعر أنك في متناول يديك وجاهز لمشروع افعله بنفسك، فيمكنك تحويل باب أبيض أساسي باستخدام الزجاج المزخرف، وتحويله إلى شيء رائع ومميز.

التحول ليس مشروعًا على مستوى الخبراء، على الرغم من أنه سيتطلب بعض المهارات والوقت والأدوات. نظرًا لأن شركات البناء (والأشخاص الذين يجدون أبوابًا محتملة على جانب الطريق أو في أسواق السلع المستعملة) لديهم أنواع مختلفة من الأبواب للاختيار من بينها، فسوف تحتاج أولاً إلى معرفة نوع الباب الذي لديك. يمكن أن تعمل أبواب الألواح (عادةً ما يتم تشكيلها أو تشكيلها من قبل الشركة المصنعة) إذا كان من الممكن إزالة اللوحة أو قطعها. والأفضل من ذلك أن الأبواب الهولندية مثالية؛ لديهم قسم علوي وسفلي يحتوي عادةً على نافذة في القسم العلوي. يكون المشروع واضحًا إلى حد ما إذا كنت بارعًا في استخدام الأدوات، ولكن إذا لم تكن كذلك، فهناك حيلة لك.