قم بتحويل باب أبيض أساسي بزجاج رائع

قبل بضعة عقود، بدا أن كل مالك منزل مفتون بالأبواب الداخلية الأساسية المكسوة بألواح بيضاء. لقد كان مظهرًا نظيفًا وكلاسيكيًا وبسيطًا بشكل عام، لكنه لم يكن لديه الكثير من الإثارة. كان كل باب هو نفسه في الأساس. لكن أصحاب المنازل الآن يبحثون عن التنوع، ويريدون أحيانًا وضع طابع شخصي على أسلوب منازلهم بما يتجاوز ما يمكنهم فعله بالأثاث أو الطلاء. ربما تشعر بالملل من أبوابك البيضاء البسيطة أو أنك تعيد التصميم وتشعر بالرغبة في تجربة شيء جديد. ربما لا يمكنك مقاومة هذا النوع من الباب القديم الذي يبدو عائليًا ولكن لديه إمكانات والموجود بجوار صندوق بريد في الشارع منك مع عبارة “مجانًا! خذني!” التوقيع عليه. إذا كنت تشعر أنك في متناول يديك وجاهز لمشروع افعله بنفسك، فيمكنك تحويل باب أبيض أساسي باستخدام الزجاج المزخرف، وتحويله إلى شيء رائع ومميز.
التحول ليس مشروعًا على مستوى الخبراء، على الرغم من أنه سيتطلب بعض المهارات والوقت والأدوات. نظرًا لأن شركات البناء (والأشخاص الذين يجدون أبوابًا محتملة على جانب الطريق أو في أسواق السلع المستعملة) لديهم أنواع مختلفة من الأبواب للاختيار من بينها، فسوف تحتاج أولاً إلى معرفة نوع الباب الذي لديك. يمكن أن تعمل أبواب الألواح (عادةً ما يتم تشكيلها أو تشكيلها من قبل الشركة المصنعة) إذا كان من الممكن إزالة اللوحة أو قطعها. والأفضل من ذلك أن الأبواب الهولندية مثالية؛ لديهم قسم علوي وسفلي يحتوي عادةً على نافذة في القسم العلوي. يكون المشروع واضحًا إلى حد ما إذا كنت بارعًا في استخدام الأدوات، ولكن إذا لم تكن كذلك، فهناك حيلة لك.
ترقية نافذة قابلة للباب ولن تكون مؤلمة
إذا كان الباب الذي تقوم بتجديده يحتوي على نافذة موجودة، فستحتاج إلى معرفة كيفية استبدال الجزء الزجاجي. حدد الطريقة المستخدمة لتثبيت الزجاج بالباب، واتصل بالشركة المصنعة إذا لزم الأمر، لأنه عند تركيب لوح زجاجي جديد، قد تحتاج إلى إعادة استخدام بعض أجزاء الباب القديم ولن ترغب في تدميرها أثناء عملية الإزالة الزجاج الأصلي.
بمجرد إزالة الزجاج، ستحتاج إلى تجهيز الباب نفسه، ثم إدخال جزء النافذة الجديد في المساحة المفتوحة التي أنشأتها في بابك. ابدأ بتجريد الباب وصنفرته، ثم صبغه أو طلاءه. أنهي بطبقة علوية من الورنيش. بالنسبة للنافذة، حدد الزجاج المزخرف واطلب من بائع التجزئة قصه حسب مقاسك، مع إبقائه أصغر قليلاً للسماح بالتوسع. سوف يغطي القطع الخاص بك أي فجوة. من المشكوك فيه أنك ستحتاج إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك للبحث عن الزجاج المنشوري، والذي سلطت جامعة نورث كارولينا جرينسبورو الضوء عليه في سلسلة الأبعاد التاريخية باعتبارها ثورة في تجار التجزئة في الشوارع الرئيسية في القرن التاسع عشر لأنها سمحت لضوء النهار بالوصول إلى أماكن أبعد في المتاجر . اختر النمط الذي يناسبك، وقم بتثبيته في فتحة إطار نافذة الباب باستخدام أنبوب مانع التسرب السيليكوني المصنوع للنوافذ، وقم بإنهاء المشروع بزخرفة حول الحواف لتثبيت النافذة على الإطار.
التشبث بالزجاج وما زال يريد الخصوصية
يتمتع الزجاج المزخرف بميزة توفير قدر من الخصوصية عند تركيبه بدلاً من الزجاج الشفاف العادي. قد ترى ظلالاً لأشخاص يتحركون خلف زجاجها، لكن لن تتمكن من تحديد التفاصيل. كما هو الحال مع معظم الترقيات في النوافذ الموجودة، يمكن للنوافذ التي تستبدلها على الباب أن تحسن فواتير التدفئة والتبريد عن طريق تخفيف الحرارة أو الهواء البارد المفقود من خلال النافذة، حتى لو كان ذلك بين غرفة الغسيل المليئة بالبخار والممر.
لسوء الحظ، في بعض الأحيان، قد يكون العثور على الزجاج المزخرف المناسب أو التصميم الذي يناسبك أمرًا صعبًا. لا يزال بإمكانك تحويل بابك الأبيض الأساسي بنافذة جديدة، لكن حاول اختيار نافذة زجاجية شفافة وعادية واستخدام شيء آخر لجعل النافذة فريدة من نوعها. يمكنك إضافة لمسة شخصية أو القليل من الذوق من خلال اختيار تغطية النوافذ الزجاجية بشيء يحاكي مظهر الزجاج المزخرف، مثل لاصق النوافذ أو طلاء النوافذ.
هناك مجموعة واسعة من أفلام النوافذ المتاحة لإضافة لمسة جمالية إلى النوافذ الزجاجية في الأبواب، بما في ذلك النوافذ التي تبدو وكأنها نوافذ مزخرفة، على الرغم من أنك قد تجد نفسك منجذبًا نحو تصميمات الزجاج الملون ذات الأنماط الزهرية أو الهندسية. إذا كنت تبحث عن حيلة إبداعية لتغطية النوافذ لا تتمثل في الستائر أو الظلال أو الملصقات، فهناك بخاخات النوافذ التي يمكن أن توفر مظهرًا بلوريًا ينشر الضوء (لكنه لن يبدو مثل نافذة الكنيسة أو مرج).