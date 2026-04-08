قم بتحويل بقايا الخشب الخردة إلى مخزن معلق في المرآب

عندما تحتاج إلى استراحة من الأعمال اليدوية باهظة الثمن، يمكنك اللجوء إلى مشروع بسيط لا يتطلب سوى الخشب الخردة وبعض أدوات التثبيت لإنشاء مخزن معلق للجراج، لذلك ليس هناك حاجة لشراء أي شيء. يمكن تركيب المربط الفرنسي على أي جدار به مسامير، وهي خدعة رائعة يمكنك استخدامها عندما تحتاج إلى تثبيت سلة سلكية قديمة أو صندوق بلاستيكي على الحائط. طالما تم تركيبه بشكل آمن، فإن نظام تخزين الخشب الخردة هذا قوي بما يكفي لتحمل كمية مذهلة من الوزن.
الجزءان الوحيدان من نظام المربط هما مربط الجدار والمربط المعلق، بالإضافة إلى أي شيء تعلقه به، مثل الرف أو صندوق التخزين. لصنع المربط، كل ما عليك فعله هو قطع لوح الخردة بالطول بزاوية 45 درجة. تُستخدم المرابط الفرنسية، التي ظهرت في أحواض بناء السفن في القرن التاسع عشر كوسيلة لتخزين البضائع، لتعليق الأشياء الثقيلة مثل اللوحات والمرايا. إذا كنت تعلق بعض الأدوات فقط أو تصنع رفًا إضافيًا، فقد يكون المربط الواحد صغيرًا. ولكن، إذا كان لديك ما يكفي من الخشب الخردة، فيمكنك أيضًا إنشاء جدار مربط بالكامل من أجل تنظيم وتخزين أفضل في المرآب أو ورشة العمل الخاصة بك.
أضف المزيد من الأرفف والإضافات لتخصيص تخزين المرآب المعلق الخاص بك
واحدة من أفضل ميزات هذا DIY هي أنه يمكنك استخدام أي قطعة من الخشب الخردة، طالما أنه يمكن تثبيتها بشكل آمن على الحائط. يعني هذا عادةً زوجًا من المسامير، ولكن إذا كان لديك أي حاجز أفقي أو عتبات نوافذ في سقيفة أو مرآب، فيمكنك ربط أي طول من المرابط بها، مما سيكون مثاليًا لتعليق الصناديق الخشبية أو الحاويات الأخرى. للتثبيت، تأكد من أن كل شيء مستوي ثم قم بتثبيت وتد الحائط بزاوية 45 درجة متجهة لأعلى. ثم قم بتوصيل المربط المعلق بأي شيء تريد تعليقه. يتم قفل الزاويتين معًا لتثبيت كل شيء في مكانه.
يعتمد المقدار الذي يمكن أن يتحمله الرف الفرنسي على عدة عوامل، بما في ذلك سمك اللوحة ونوع الخشب والمثبتات التي تستخدمها وحتى الجدار نفسه. بالنسبة لمرابط الحائط، يعتبر الخشب الرقائقي مقاس ¾ بوصة هو المادة المفضلة، لكن أي شيء سيعمل مع المربط المعلق. بمجرد الانتهاء من إعداد وتد الجدار، يصبح هذا النظام معياريًا، لذا يمكنك استخدام أي لوح زاوية لصنع حاملات أدوات المرابط الفرنسية. للحصول على مرابط حائط أقوى، يمكن للخشب الرقائقي من الدرجة A أو B المثبت بمسامير متخلفة إنشاء نظام مربط جداري قادر على استيعاب ما يصل إلى 200 رطل، لذا تأكد من أن الجدار مناسب للحمل. يمكن أيضًا استخدام هذه الفكرة لإنشاء صناديق إعادة التدوير المثبتة على الحائط لتوفير مساحة قيمة للجراج، أو لتعليق درج خزانة ملابس قديم لديك بالفعل.