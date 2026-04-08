قم بتحويل بقايا الخشب الخردة إلى مخزن معلق في المرآب

عندما تحتاج إلى استراحة من الأعمال اليدوية باهظة الثمن، يمكنك اللجوء إلى مشروع بسيط لا يتطلب سوى الخشب الخردة وبعض أدوات التثبيت لإنشاء مخزن معلق للجراج، لذلك ليس هناك حاجة لشراء أي شيء. يمكن تركيب المربط الفرنسي على أي جدار به مسامير، وهي خدعة رائعة يمكنك استخدامها عندما تحتاج إلى تثبيت سلة سلكية قديمة أو صندوق بلاستيكي على الحائط. طالما تم تركيبه بشكل آمن، فإن نظام تخزين الخشب الخردة هذا قوي بما يكفي لتحمل كمية مذهلة من الوزن.

الجزءان الوحيدان من نظام المربط هما مربط الجدار والمربط المعلق، بالإضافة إلى أي شيء تعلقه به، مثل الرف أو صندوق التخزين. لصنع المربط، كل ما عليك فعله هو قطع لوح الخردة بالطول بزاوية 45 درجة. تُستخدم المرابط الفرنسية، التي ظهرت في أحواض بناء السفن في القرن التاسع عشر كوسيلة لتخزين البضائع، لتعليق الأشياء الثقيلة مثل اللوحات والمرايا. إذا كنت تعلق بعض الأدوات فقط أو تصنع رفًا إضافيًا، فقد يكون المربط الواحد صغيرًا. ولكن، إذا كان لديك ما يكفي من الخشب الخردة، فيمكنك أيضًا إنشاء جدار مربط بالكامل من أجل تنظيم وتخزين أفضل في المرآب أو ورشة العمل الخاصة بك.