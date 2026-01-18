قم بتحويل حامل المناشف الورقية على شكل شجرة الدولار إلى قطعة ديكور رائعة على سطح الطاولة

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

لو كان ماكجيفر حرفيًا، لكان سيستمتع كثيرًا بشجرة الدولار. كان أسطورة التلفزيون في الثمانينيات عبقريًا في تحويل الأشياء غير المتوقعة إلى أدوات مفيدة بشكل لا يصدق. بصرف النظر عن السيناريوهات الخيالية التي تحتوي على شخصيات خيالية، هناك حرفيون عبر الإنترنت من IRL يقومون بتحويل مشتريات Dollar Tree الرخيصة إلى عناصر غير متوقعة تمامًا. أفضل المشاريع من بينها لطيفة وسهلة الاستخدام. قامت الحرفيّة المقتصدة كالي برانسيفورتي، المعروفة أيضًا باسم تلك الأم العملية، بذلك من خلال تجميع رف عرض معدني جذاب للصور. على قناة Branciforte على YouTube، نرى كيف يجتمع حامل المناشف الورقية من Cooking Concepts، وأربعة رفوف تبريد معدنية من Cooking Concept، وحزم من مقاطع المستندات والروابط المضغوطة معًا لتوفير مساحة رأسية جميلة وعملية لترتيب الفوضى وعرض أي شيء بدءًا من البطاقات البريدية وحتى المجوهرات – كما فعلت Branciforte – الوجبات الخفيفة للأطفال الجائعين.

اصنع شجرة الدولار الذكية الخاصة بك لأي غرض من الأغراض باستخدام أدوات DT المذكورة أعلاه، وعلبة طلاء بالرش باللون الذي تختاره، وغراء موثوق به حقًا للمعادن على المعدن، مثل JB Weld Steel Reinforced Epoxy؛ ستتحمل هذه الأشياء الكثير من التعامل بشكل أفضل بكثير من المواد اللاصقة التقليدية. إذا كنت تريد تجنب استخدام البلاستيك في هذا المشروع، يمكنك استبدال الأربطة المضغوطة بالأسلاك من قسم الزهور بالمتجر. أثناء تواجدك في الشجرة، التقط حزمة من ورق الصنفرة ومناديل الكحول لمساعدة الطلاء والغراء على الالتصاق.