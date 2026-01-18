قم بتحويل حامل المناشف الورقية على شكل شجرة الدولار إلى قطعة ديكور رائعة على سطح الطاولة

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
لو كان ماكجيفر حرفيًا، لكان سيستمتع كثيرًا بشجرة الدولار. كان أسطورة التلفزيون في الثمانينيات عبقريًا في تحويل الأشياء غير المتوقعة إلى أدوات مفيدة بشكل لا يصدق. بصرف النظر عن السيناريوهات الخيالية التي تحتوي على شخصيات خيالية، هناك حرفيون عبر الإنترنت من IRL يقومون بتحويل مشتريات Dollar Tree الرخيصة إلى عناصر غير متوقعة تمامًا. أفضل المشاريع من بينها لطيفة وسهلة الاستخدام. قامت الحرفيّة المقتصدة كالي برانسيفورتي، المعروفة أيضًا باسم تلك الأم العملية، بذلك من خلال تجميع رف عرض معدني جذاب للصور. على قناة Branciforte على YouTube، نرى كيف يجتمع حامل المناشف الورقية من Cooking Concepts، وأربعة رفوف تبريد معدنية من Cooking Concept، وحزم من مقاطع المستندات والروابط المضغوطة معًا لتوفير مساحة رأسية جميلة وعملية لترتيب الفوضى وعرض أي شيء بدءًا من البطاقات البريدية وحتى المجوهرات – كما فعلت Branciforte – الوجبات الخفيفة للأطفال الجائعين.
اصنع شجرة الدولار الذكية الخاصة بك لأي غرض من الأغراض باستخدام أدوات DT المذكورة أعلاه، وعلبة طلاء بالرش باللون الذي تختاره، وغراء موثوق به حقًا للمعادن على المعدن، مثل JB Weld Steel Reinforced Epoxy؛ ستتحمل هذه الأشياء الكثير من التعامل بشكل أفضل بكثير من المواد اللاصقة التقليدية. إذا كنت تريد تجنب استخدام البلاستيك في هذا المشروع، يمكنك استبدال الأربطة المضغوطة بالأسلاك من قسم الزهور بالمتجر. أثناء تواجدك في الشجرة، التقط حزمة من ورق الصنفرة ومناديل الكحول لمساعدة الطلاء والغراء على الالتصاق.
كيفية صنع قطعة عرض لرف التبريد/ حامل المناشف
قم بمعالجة الرفوف وحامل المناشف وجانبي المشابك بصنفرة خفيفة، ثم امسح الغبار بمنديل كحولي. قم بوضع حاملي تبريد أفقيًا، أحدهما على جانبي القضيب المركزي لحامل المناشف. نظرًا لأن الرفوف تحتوي على أربعة “أقدام” متصلة مصنوعة من أسلاك مثنية، قم بتوجيه الرفوف في نفس الاتجاه بحيث تبرز الأقدام معًا على ما سيكون الجزء الخلفي من الحامل. قم بمحاذاة الرفوف وتوسيطها على شريط المناشف، واستخدم أربطة مضغوطة أو لفات صغيرة من الأسلاك لتوصيلها بحامل المناشف وبعضها البعض. كرر هذه العملية مع الرفين الآخرين، ورتبهما فوق المجموعة الأولى. إذا كنت تريد إخفاء الروابط المضغوطة، قم بتوصيل الرفوف في النقاط التي تريد تثبيت المشابك فيها. لا تنس توصيل مجموعتي الرفوف ببعضهما البعض أيضًا.
قم بقص نهاية كل ربطة عنق، واخلط JB Weld epoxy، ثم ربت قليلًا على الجزء الخلفي الصلب من مشبك الورق، ثم ثبته على الحامل، إما فوق ربطة عنق مضغوطة أو عند نقطة أخرى. تأكد من أن جانب الوحدة لا يحتوي على أقدام الرفوف. بمجرد لصق جميع المشابك في مكانها، تحقق من تعليمات الغراء لمعرفة المدة التي يحتاجها اللاصق ليجف ويعالج. رش الهيكل بطبقتين من الطلاء. بمجرد أن يجف، ضعه في مركز القيادة المنزلي الخاص بك، أو في أي مكان يمكن أن يستخدم تنظيمًا لطيفًا.