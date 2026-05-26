قم بتحويل حوض سباحة الأطفال إلى حمام طيور ملحمي لجذب المزيد من الطيور

من منا لا يريد جذب المزيد من الطيور إلى حديقته؟ إذا كان لديك وحدة تغذية وحمام للطيور، فيمكنك قضاء ساعات في مشاهدة تصرفاتهم الكوميدية أثناء غطسهم في الماء ورفرفة أجنحتهم. سيكون الأمر أكثر إثارة إذا كان حمام الطيور الخاص بك يحتوي أيضًا على نافورة يمكن أن تضيف المزيد من المتعة. إذا كانت ميزانيتك محدودة ولا تستطيع شراء محطة استحمام حديثة للطيور، فهناك الكثير من ميزات المياه التي يمكنك صنعها بنفسك والتي يمكنك صنعها بتكلفة زهيدة، بما في ذلك ميزة لا تستخدم أكثر من حوض سباحة للأطفال وبعض الأجزاء والقطع الأخرى.
إذا لم يكن لديك حوض سباحة قديم للأطفال مخزنًا في المرآب، فقد تحتاج إلى شراء واحد. تجنب حمامات السباحة القابلة للنفخ واختر حمامًا مصنوعًا من البلاستيك الصلب بدلًا من ذلك. قد يتعين عليك أيضًا التحقق من متجر التوفير المحلي الخاص بك إذا لم تتمكن من العثور على واحد في المتاجر بالدولار. ستحتاج أيضًا إلى إحدى نوافير حمام الطيور الشمسية من Mademax لإنشاء نفاثات مائية لتلعب فيها الطيور. بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج إلى الخروج في الفناء وجمع بعض الصخور الكبيرة أو جذوع الأشجار أو الفروع لتكون بمثابة مجثم مناسب.
كيفية تجميع حمام الطيور الملحمي الخاص بك
ابحث عن مكان في حديقتك يكون قريبًا من وحدة تغذية الطيور ويكون مسطحًا إلى حد ما. ضع مسبح الأطفال على الأرض. احصل على مجموعة مختارة من الصخور وجذوع الأشجار والفروع، وقم بترتيبها في قاعدة الحمام. ضع مضخة النافورة الشمسية في الأسفل واستخدم بعض الصخور أو الحصى لتثبيتها في مكانها بحيث تظل مغمورة بالمياه. كل ما تبقى عليك فعله هو إضافة الماء بحيث يصل إلى أعلى الصخور وجذوع الأشجار تقريبًا، ويكون مرتفعًا بما يكفي لتشغيل النافورة.
لقد قمت ببناء بركة سباحة للأطفال هذه بأقل من 20 دولارًا!! الببغاوات بلدي أحب ذلك! #parrotlover #parrotsoftiktok #parrots #orinthology #birdtok #parrot #macaw
إذا وجدت أن الطيور التي تزور حديقتك تكون على الجانب الأصغر، فيمكنك أيضًا تقليص هذا المشروع قليلاً عن طريق القيام بشيء مماثل باستخدام إحدى عربات الزراعة البلاستيكية من Dollar Tree، والتي يبلغ قطرها أقل من 12 بوصة. أو يمكنك التوجه إلى مركز حديقتك المحلي أو متجر الأجهزة وشراء أصيص نباتات ضحل لا يحتوي على أي فتحات تصريف. حتى شيء مثل وعاء لمبة Arcadia Garden Products هذا سيعمل بشكل جيد. طالما أن الحاوية ضحلة ويمكنها حمل الماء، فيمكن أن تكون بمثابة وعاء مثالي لاستحمام الطيور غريب الأطوار. يمكنك أيضًا تحويل وعاء خزفي كبير إلى حوض استحمام للطيور أو ميزة مائية في الحديقة بأسعار معقولة. أخيرًا، إذا انتهيت من الحصول على مجموعة من حمامات السباحة البلاستيكية القديمة أثناء البحث عن واحدة لهذا المشروع، فستجد أن هناك الكثير من الطرق الأخرى لإعادة استخدام حمام سباحة للأطفال في حديقتك.