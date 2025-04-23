قم بتحويل خزانة مزدهرة إلى زجاج ملون مع DIY الصديق للميزانية

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من الأشكال والألوان الجميلة إلى أشعة أشعة الشمس تنتشر بطريقة سحرية حول الغرفة ، يعد الزجاج الملون إضافة رائعة لأي منزل. سواء كنت تريد صورة معقدة أو نمط هندسي بسيط ، فإن ميزات الزجاج الملون تقوم بعمل جيد بشكل مدهش في المزج في أي نمط ديكور. في حين أن نافذة زجاجية كاملة الملونة هي خيار مذهل ، إلا أن تعليقات فن الزجاج الملون الصغيرة أمام النوافذ هي وسيلة رائعة للحصول على التأثير دون التكلفة والدولة. لسوء الحظ ، فإن قطع الفن الزجاجي الحقيقية المملوءة باهظة الثمن أيضًا. إذا كنت تريد مظهر اتجاه التصميم هذا في منزلك دون علامة السعر المتطرف ، فيمكنك تحويل خزانة مزدهرة إلى زجاج ملون مع DIY الصديقة للميزانية التي تستخدم معالجة نافذة قشر ولاصطدام. لحسن الحظ ، لا تحتاج إلى أن تكون فنانًا زجاجيًا ملونًا لإكمال هذا المشروع. يمكن لأي شخص أن يجعلها تعمل.
يوضح مستخدم Tiktok GabbyMadethat كيفية جعل مشروع DIY هذا الميزانية باستخدام عدد قليل من المواد. أولاً ، تحتاج إلى ورقة من الزجاج. هناك طريقة بأسعار معقولة وصديقة للبيئة للحصول على واحدة من خلال تبخير باب خزانة المطبخ مع لوحة زجاجية مسطحة واضحة القابلة للإزالة. إذا رأيت العديد من خيارات باب الخزانة التي تحبها ، فاشترب بعضًا وجرب بعض الطرق المذهلة لإعادة عرض أبواب الخزانة القديمة في جميع أنحاء المنزل. ستحتاج أيضًا إلى فيلم Window Window Peel-and-Decorative ، ومجموعة تطبيقات أفلام النوافذ ، مثل مجموعة تطبيقات أفلام Artscape لأقل من 10 دولارات ، وبعض الأدوات الأساسية ، وأي مواد أخرى لتخصيص نتيجتك.
كيفية DIY قطعة زجاجية ملطخة
بمجرد اختيار خزانة الخاص بك ، ضعها على سطح مسطح وقم بإزالة الزجاج بعناية من الباب باستخدام مفك البراغي. ثم ، قم بتنظيف القطعة الزجاجية تمامًا لضمان التصاق الأمثل لفيلم النافذة. استخدم برفق حلاقة لكشط بقايا من الزجاج إذا لزم الأمر. إذا جاء فيلم نافذة الزخرفة الخاص بك في قطع فردية أو كنت تخطط لقطع الفيلم وإعادة ترتيب الأقسام ، فقم بذلك الآن دون إزالة الدعم وتحديد التصميم الخاص بك. يجب على أي شخص غير متأكد من خيارات التصميم أن ينظر إلى نوافذ زجاجية ملونة فريدة من نوعها ستضيف مجموعة من الألوان إلى منزلك للإلهام. بمجرد أن تكون راضيًا عن التصميم الخاص بك ، قم بإعداد رذاذ تطبيق الفيلم وفقًا لتوجيهات Kit ورشها على الزجاج. أخرج الدعم من القطع الزخرفية ، ووضع الجانب السلس على الزجاج ، وتجنب الحطام. بعد ذلك ، قم برش الفيلم المطبق بحل التطبيق مرة أخرى قبل الضغط على الفيلم لإزالة الحل وأي فقاعات هواء.
يجب أن يمنحك هذا نتيجة أساسية جيدة ، ولكن هناك العديد من الطرق لإضافة المزيد من التفاصيل إلى مشروعك. أولاً ، للحصول على مظهر زجاجي أكثر واقعية ، استخدم شريط خط الرصاص لإعطاء وهم قطع متعددة من الزجاج. يمكنك أيضًا استخدام منتج بأسعار معقولة مثل Gallery Glass Spray لتأثير الزجاج الملون على أجزاء الزجاج غير المغطى بفيلمك الزخرفي. للحفاظ على الأمور بسيطة ، استخدم فيلم نافذة زجاجية بلوبيور بلوري للحصول على التأثير دون تغيير عملية DIY الخاصة بك كثيرًا.
قم بتصميم مشروع الزجاج الملون الخاص بك
الآن بعد الانتهاء من الزجاج ، يمكنك التركيز على الجزء الخشبي من باب الخزانة. قد ترغب في رسمها بلون يطابق مساحتك بشكل أفضل ، أو إعادة صياغة الخشب لإلقاء نظرة مختلفة. إذا كنت تحب الباب كما هو ، لكنك قلقًا بشأنه لا يبدو متماسكًا مع ديكورك الحالي ، اكتشف كيفية تزيين داخلك بمزيج من الأنماط. هذا أيضًا وقت مناسب لإزالة أي أجهزة لا تريدها على القطعة المكتملة. أخيرًا ، أعد الزجاج بعناية في باب الخزانة ، وتأكد من أنه آمن ، واحصل على عملك الشاق حتى الآن.
الخطوة الأخيرة من هذا المشروع هي تحديد كيفية تعليقه. طريقة شائعة جدًا للزجاج الملون هي تعليقها من سلسلة. سيجمع هذا أيضًا بشكل جيد مع جمالية باب خزانة المطبخ الأقدم ، مما يخلق نوعًا من المظهر الريفي. فقط تأكد من أن السلسلة التي تختارها قوية بما يكفي لدعم الإطار الخشبي وكذلك الزجاج. سلك النايلون هو خيار قوي آخر لتعليق قطعة أثقل. قد تجد أيضًا نجاحًا ببساطة وضع الباب على رف كبير أو عباءة كقطعة ديكور. بغض النظر عن كيفية اختيار عرضه ، يمكنك الاستمتاع بزجاج ملون جديد وبأسعار معقولة لسنوات قادمة.