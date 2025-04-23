قم بتحويل خزانة مزدهرة إلى زجاج ملون مع DIY الصديق للميزانية

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من الأشكال والألوان الجميلة إلى أشعة أشعة الشمس تنتشر بطريقة سحرية حول الغرفة ، يعد الزجاج الملون إضافة رائعة لأي منزل. سواء كنت تريد صورة معقدة أو نمط هندسي بسيط ، فإن ميزات الزجاج الملون تقوم بعمل جيد بشكل مدهش في المزج في أي نمط ديكور. في حين أن نافذة زجاجية كاملة الملونة هي خيار مذهل ، إلا أن تعليقات فن الزجاج الملون الصغيرة أمام النوافذ هي وسيلة رائعة للحصول على التأثير دون التكلفة والدولة. لسوء الحظ ، فإن قطع الفن الزجاجي الحقيقية المملوءة باهظة الثمن أيضًا. إذا كنت تريد مظهر اتجاه التصميم هذا في منزلك دون علامة السعر المتطرف ، فيمكنك تحويل خزانة مزدهرة إلى زجاج ملون مع DIY الصديقة للميزانية التي تستخدم معالجة نافذة قشر ولاصطدام. لحسن الحظ ، لا تحتاج إلى أن تكون فنانًا زجاجيًا ملونًا لإكمال هذا المشروع. يمكن لأي شخص أن يجعلها تعمل.

يوضح مستخدم Tiktok GabbyMadethat كيفية جعل مشروع DIY هذا الميزانية باستخدام عدد قليل من المواد. أولاً ، تحتاج إلى ورقة من الزجاج. هناك طريقة بأسعار معقولة وصديقة للبيئة للحصول على واحدة من خلال تبخير باب خزانة المطبخ مع لوحة زجاجية مسطحة واضحة القابلة للإزالة. إذا رأيت العديد من خيارات باب الخزانة التي تحبها ، فاشترب بعضًا وجرب بعض الطرق المذهلة لإعادة عرض أبواب الخزانة القديمة في جميع أنحاء المنزل. ستحتاج أيضًا إلى فيلم Window Window Peel-and-Decorative ، ومجموعة تطبيقات أفلام النوافذ ، مثل مجموعة تطبيقات أفلام Artscape لأقل من 10 دولارات ، وبعض الأدوات الأساسية ، وأي مواد أخرى لتخصيص نتيجتك.