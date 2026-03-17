قم بتحويل رف تبريد شجرة الدولار إلى وحدة تخزين معلقة ذكية

قد يبدو كما لو أنه لا توجد مساحة مناسبة أبدًا لتخزين كل تلك العناصر الصغيرة والغريبة التي تملأ المطبخ. فكر في الأمر. تميل المفاتيح إلى الاختفاء من العداد. غالبًا ما تصبح حاملات الأواني وقفازات الفرن فوضى متشابكة في الأدراج. وهذه الملاحظة اللاصقة التي تحتوي على الشيء المهم الوحيد الذي تحتاج إلى تذكره قد ترفرف على الأرض بعد أن تنزع نفسها من جانب الثلاجة. حتى لو لم يكن لديك سوى مساحة صغيرة متاحة على الحائط، يمكنك تنظيم هذه الأشياء الغريبة باستخدام عدد قليل من اكتشافات Dollar Tree. ابدأ برف التبريد المعدني من Cooking Concepts وقم بتزيينه لاستخدامه كوحدة تخزين جدارية سهلة الاستخدام.

من الأفضل إنجاز هذا المشروع القابل للتخصيص من خلال البدء بجرد الأشياء التي تحتاج إلى تنظيمها. إذا لم تقم بذلك، فقد يصبح مكانًا يعلق فيه أفراد العائلة الأشياء بشكل عشوائي. ستعرف أيضًا ما إذا كنت بحاجة إلى خطافات أو مغناطيس أو ربما مكان لترك الملاحظات المهمة. قام TikToker @hometalk بتجهيز رف التبريد الخاص به بسبورة صغيرة وخطافات على شكل حرف S وملاحظات مغناطيسية. ومع ذلك، قد تفضلين الخطافات المستقيمة مثل تلك المستخدمة عادةً مع ألواح التعليق، أو سلة صغيرة يتم تعليقها على حامل السلك، أو حلقات لحمل أدواتك المفضلة.

احصل على الحامل السلكي والإضافات، بما في ذلك الخطافات ذاتية اللصق لتركيب الحامل، من Dollar Tree. إذا لم تتمكن من العثور على كل ما تحتاجه، فراجع متجر الأجهزة للحصول على ملحقات إضافية. لا تنس إضافة Gorilla Glue أو E6000 إلى القائمة إذا كنت تخطط لإرفاق أشياء مثل السبورة الصغيرة أو السبورة البيضاء في الجزء العلوي من الشبكة.