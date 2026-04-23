قم بتحويل زجاجة المياه البلاستيكية إلى سلة معلقة صغيرة لطيفة

في هذه الحرفة، كل ما تحتاجه هو زجاجة ماء، وشيء لتقطيعه، وسلك معدني، وغراء، وخيوط، وخيالك. قد يجعل الشريط ذو الوجهين هذه العملية أكثر سلاسة، لكن بعض الغراء والصبر سيعملان أيضًا.

أولاً، ستقوم بقطع الثلث السفلي من زجاجة الماء (هذا هو الجزء الذي ستستخدمه)، ولم يتبق سوى الكوب على شكل سلة. ستأخذ سلتك وتلصق شريطًا لاصقًا على الوجهين أو غراءًا عموديًا حول الجوانب. بعد ذلك، ستأخذ خيوطًا (أي لون تفضله) ولفها ببطء حول السلة، طبقة بعد طبقة، حتى يتم تغطيتها. عندما تصل إلى أعلى السلة، أضف طبقة من الخيوط المضفرة حول الحافة. الآن سوف تصنع المقبض. قم بثني السلك المعدني على شكل حرف U ثم لفه بنفس الخيط أو بلون مكمل. ضع السلك المغطى على السلة وألصق الجوانب لأسفل.

سلتك مكتملة من الناحية الهيكلية، ولكن يمكنك تزيينها بالطريقة التي تريدها. أضف لآلئ صغيرة أو زهور أو لمعان. املأ سلتك بالزهور الصغيرة أو البيض الصغير أو الحلي المفضلة لديك لإكمال المظهر. يمكنك إنشاء سلة واحدة أو أكثر واستخدامها كقطع مركزية. يمكنك أيضًا زراعة نبات عصاري بداخله وتقديمه كهدية لمن تحب. الاحتمالات واسعة مثل خيالك. يمكنك أيضًا إعادة إنشاء الحرفة على نطاق أوسع وتحويل الزجاجة البلاستيكية إلى صناديق تخزين في منزلك.