قم بتحويل سلال النزهة العتيقة إلى أجمل ديكور للشرفة المعلقة

يعد فتح بطانية ذات مربعات في الحديقة ووضع محتويات سلة من الخوص لتناول غداء النزهة مشهدًا كلاسيكيًا ومفيدًا. ولكن كم مرة نفعل هذا في الواقع؟ إذا كان لديك سلة نزهة مهملة في متناول يدك، فاستفد منها بشكل أفضل عن طريق تحويلها إلى تحفة فنية زهرية لشرفتك. يفيض هذا المشروع السهل وغير المكلف بالزهور المزيفة والمعلقة من الباب الأمامي أو أسفل ضوء الشرفة، وسوف يضيء الشرفة الأمامية الخاصة بك لفصل الربيع.

من المقرر أن يكون تزيين المدخل بسلة نزهة مزهرة اتجاهًا لطيفًا ومغريًا. سجلت آنا أوتشوا، Instagrammer التي ألهمتنا، سلة مستعملة بغطاء على شكل صندوق السيارة، وإغلاق تبديل، وقطعة داخلية من قماش القماش القطني المحبوب. كان غطاء السلة قويًا بما يكفي لتعليق السلة منه، وكانت فتحة المفتاح الموجودة على الغطاء بمثابة خطاف تعليق مثالي. يعطي غطاء السلة نظرة خاطفة على القماش المربع باللونين الأزرق والأبيض بينما تتدفق أزهار النرجس الحريري والكوبية والورود والمساحات الخضراء على الحاوية للحصول على عرض أكثر بهجة.

هذه نظرة تستحق التقليد، لكن قد لا تصادف مثل هذه السلة الرائعة. ومع ذلك، مع الرؤية الصحيحة، يمكن تعليق أي سلة نزهة بأناقة. بمجرد العثور على السلة المناسبة، ستحتاج أيضًا إلى مجموعة من الزهور الصناعية النابضة بالحياة، وحشو خفيف الوزن لسلتك مثل الورق أو الأكياس البلاستيكية، ومادة لتثبيت الزهور في مكانها، مثل سلك الدجاج أو قطعة من رغوة الأزهار.