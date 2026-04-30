قم بتحويل سلال النزهة العتيقة إلى أجمل ديكور للشرفة المعلقة

يعد فتح بطانية ذات مربعات في الحديقة ووضع محتويات سلة من الخوص لتناول غداء النزهة مشهدًا كلاسيكيًا ومفيدًا. ولكن كم مرة نفعل هذا في الواقع؟ إذا كان لديك سلة نزهة مهملة في متناول يدك، فاستفد منها بشكل أفضل عن طريق تحويلها إلى تحفة فنية زهرية لشرفتك. يفيض هذا المشروع السهل وغير المكلف بالزهور المزيفة والمعلقة من الباب الأمامي أو أسفل ضوء الشرفة، وسوف يضيء الشرفة الأمامية الخاصة بك لفصل الربيع.
من المقرر أن يكون تزيين المدخل بسلة نزهة مزهرة اتجاهًا لطيفًا ومغريًا. سجلت آنا أوتشوا، Instagrammer التي ألهمتنا، سلة مستعملة بغطاء على شكل صندوق السيارة، وإغلاق تبديل، وقطعة داخلية من قماش القماش القطني المحبوب. كان غطاء السلة قويًا بما يكفي لتعليق السلة منه، وكانت فتحة المفتاح الموجودة على الغطاء بمثابة خطاف تعليق مثالي. يعطي غطاء السلة نظرة خاطفة على القماش المربع باللونين الأزرق والأبيض بينما تتدفق أزهار النرجس الحريري والكوبية والورود والمساحات الخضراء على الحاوية للحصول على عرض أكثر بهجة.
هذه نظرة تستحق التقليد، لكن قد لا تصادف مثل هذه السلة الرائعة. ومع ذلك، مع الرؤية الصحيحة، يمكن تعليق أي سلة نزهة بأناقة. بمجرد العثور على السلة المناسبة، ستحتاج أيضًا إلى مجموعة من الزهور الصناعية النابضة بالحياة، وحشو خفيف الوزن لسلتك مثل الورق أو الأكياس البلاستيكية، ومادة لتثبيت الزهور في مكانها، مثل سلك الدجاج أو قطعة من رغوة الأزهار.
قم بإعداد عرض زهور معلق لذيذ في سلة النزهة
إذا كان لديك بالفعل سلة نزهة متربة، فقد حان الوقت لاستخدامها بشكل جيد – حتى لو لم تكن ساحرة مثل سلة أوتشوا. لكن من المحتمل أنك ستبحث عن واحدة مستعملة. من المحتمل أن تكون السلة الكبيرة بما يكفي لوجبة لشخصين هي الأفضل للتعليق على باب شديد الحركة. يمكن أن يكون من الأفضل تثبيتها بحجم عائلي على الحائط أو عمود الشرفة حيث لن تخضع للكثير من الحركة والنشاط.
ابدأ بتحديث سلتك. أسهل طريقة لتنظيف سلة الخوص هي استخدام فرشاة الرسم لإزالة الغبار والمكنسة الكهربائية المزودة بفوهة ملحقة. تجنب تبليل السلة، لأن ذلك قد يسبب ضررًا. إذا كانت السلة تحتوي على بطانة قماش قابلة للإزالة، فاغسلها. بالنسبة للبطانات المخيطة في السلة، قم بتنظيف البقع من القماش إذا لزم الأمر. إذا كانت زوايا السلة متذبذبة أو كانت بعض القطع المنسوجة مكسورة، ضع القليل من غراء الخشب على تلك المناطق واتركها تجف تمامًا لمزيد من القوة.
قم بحشو ما يكفي من الورق المجعد أو الأكياس البلاستيكية في السلة بحيث يكون للرغوة الزهرية مكان مرتفع للجلوس. إذا كنت تستخدم سلك دجاج أكثر استدامة، حيث أن الرغوة الزهرية يمكن أن تكون مصدرًا سيئًا للمواد البلاستيكية الدقيقة، فاترك الحشوة واثني قطعة كبيرة بما يكفي لإنشاء نوع من القفص داخل السلة. يجب أن تنزلق سيقان الزهرة إلى فتحات الشبكة وتظل مرتفعة. قم بتعليق سلة الزهور الخاصة بك، ودعها تضفي لونًا مرحًا على الشرفة الأمامية.