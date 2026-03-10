قم بتحويل شجرة الدولار هذه إلى مخزن نظارات شمسية موفر للمساحة

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

بالنسبة لمعظم محبي النظارات الشمسية، فإن زوجًا أو زوجين لا يكفي أبدًا. عندما تحصل على أحدث التصميمات أو تشتري المزيد من الألوان لتتناسب مع ملابسك، تنمو مجموعتك بسرعة. لذا، إذا وصلت إلى تلك النقطة التي تحتاج فيها تمامًا إلى المزيد من مساحة التخزين لتنظيم خياراتك، فلدينا واحدة من أفضل حيل تخزين TikTok التي سترغب في تجربتها في منزلك – اختراق صينية تخزين الأسلاك Dollar Tree. ستوفر الوقت والمال مع هذا الاختراق لأن صينية الأسلاك الأساسية البسيطة تكلف 1.50 دولارًا فقط، ومن السهل جدًا تجميعها في منظم النظارات. كل ما عليك فعله هو تعليقه على الحائط وتعليق ظلال الألوان المفضلة لديك.

تبلغ مساحة السطح على صينية الأسلاك المفردة التي ستستخدمها لوضع النظارات 9 1/4 بوصة × 12 3/5 بوصة ويمكن أن تحتوي على عدة أزواج من النظارات الشمسية متوسطة الحجم. ونظرًا لأنه يتم تعليقه عموديًا على الحائط (والذي سيبقى خاليًا)، فهو لا يشغل أي سطح أو مساحة في الخزانة حتى تتمكن من توفير ذلك لإكسسواراتك وملابسك الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، لن تتعرض نظارتك الشمسية لمزيد من الخدوش، وهو أمر يصعب تجنبه إذا قمت بتخزينها في الدرج. من ناحية أخرى، يمكنك بسهولة مضاعفة مساحة التخزين الخاصة بك أو ثلاثة أضعافها مع نمو مجموعتك عن طريق إضافة صينية سلكية ثانية وثالثة.