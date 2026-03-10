قم بتحويل شجرة الدولار هذه إلى مخزن نظارات شمسية موفر للمساحة

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
بالنسبة لمعظم محبي النظارات الشمسية، فإن زوجًا أو زوجين لا يكفي أبدًا. عندما تحصل على أحدث التصميمات أو تشتري المزيد من الألوان لتتناسب مع ملابسك، تنمو مجموعتك بسرعة. لذا، إذا وصلت إلى تلك النقطة التي تحتاج فيها تمامًا إلى المزيد من مساحة التخزين لتنظيم خياراتك، فلدينا واحدة من أفضل حيل تخزين TikTok التي سترغب في تجربتها في منزلك – اختراق صينية تخزين الأسلاك Dollar Tree. ستوفر الوقت والمال مع هذا الاختراق لأن صينية الأسلاك الأساسية البسيطة تكلف 1.50 دولارًا فقط، ومن السهل جدًا تجميعها في منظم النظارات. كل ما عليك فعله هو تعليقه على الحائط وتعليق ظلال الألوان المفضلة لديك.
تبلغ مساحة السطح على صينية الأسلاك المفردة التي ستستخدمها لوضع النظارات 9 1/4 بوصة × 12 3/5 بوصة ويمكن أن تحتوي على عدة أزواج من النظارات الشمسية متوسطة الحجم. ونظرًا لأنه يتم تعليقه عموديًا على الحائط (والذي سيبقى خاليًا)، فهو لا يشغل أي سطح أو مساحة في الخزانة حتى تتمكن من توفير ذلك لإكسسواراتك وملابسك الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، لن تتعرض نظارتك الشمسية لمزيد من الخدوش، وهو أمر يصعب تجنبه إذا قمت بتخزينها في الدرج. من ناحية أخرى، يمكنك بسهولة مضاعفة مساحة التخزين الخاصة بك أو ثلاثة أضعافها مع نمو مجموعتك عن طريق إضافة صينية سلكية ثانية وثالثة.
كيفية تخزين النظارات الشمسية الخاصة بك باستخدام علبة سلكية من Dollar Tree
أنت حرفيًا تحتاج إلى شيئين فقط لهذا المشروع: صينية تخزين الأسلاك Dollar Tree ومسامير الإبهام. الصواني متوفرة باللون الأسود أو الذهبي لذا اختر اللون المفضل لديك أو تطابق ديكور منزلك. ابدأ الآن بوضع صينية السلك على الحائط في غرفة نومك لتحديد المكان المثالي الذي تريده. قم بعد ذلك بالضغط على مسامير الإبهام الموجودة في الزوايا العلوية لتثبيت الدرج بحيث يكون الجانب المفتوح مواجهًا للحائط. نظرًا لأن صينية الأسلاك خفيفة الوزن، فإن الدعامتين الموجودتين في الأعلى تكفيان لحملها. بدلًا من ذلك، يمكنك ربط خيط من الزاويتين العلويتين للإطار وتعليقه على مسمار واحد في الحائط. قام بعض محبي هذا الاختراق بتثبيت الحامل بمسامير لمزيد من الثبات.
الآن قم بتعليق نظاراتك واحدة تلو الأخرى من خلال المسافة الموجودة في علبة الأسلاك. عند النظر إلى العرض الجميل والمنظم، ستدرك أنك تمكنت من تحويل فوضى النظارات إلى ديكور حائط باستخدام فكرة التخزين الفريدة هذه. في الواقع، إذا قمت بتثبيته على الحائط بجوار الباب الأمامي الخاص بك، فيمكن لـ Dollar Tree DIY أيضًا إضافة مساحة تخزين أنيقة للنظارات الشمسية إلى مدخلك. يعد موقع الباب الأمامي هذا مناسبًا أيضًا، مما يجعل من السهل الحصول على مظلاتك في طريقك للخروج.
أخيرًا، يمكنك إضافة لمسة خاصة بك إلى عرض النظارات هذا عن طريق طلاء صينية السلك قبل تعليقها. يمنحك هذا المزيد من خيارات الألوان إلى جانب الأسود والذهبي. لا تتردد أيضًا في إرفاق العناصر الزخرفية على الحدود الخارجية للصينية لمزيد من التجميل مثل ديكور الحائط على شكل فراشة ثلاثي الأبعاد أو زهور الحرير الاصطناعية الصغيرة هذه.