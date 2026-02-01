قم بتحويل عدد قليل من أحواض الغسيل القديمة إلى أصيص جميل لشرفتك

كانت خطوة كريستي التالية هي ملء الأحواض بالتربة، وهذه الخطوة تستحق المناقشة. غالبًا ما يستخدم البستانيون مواد لملء الجزء السفلي من المزارع الكبيرة. لا تحتاج النباتات إلى قدر كبير من التربة تقريبًا لملء الأحواض، كما أن التربة تجعل المزارع الكبيرة ثقيلة جدًا. إلى جانب التربة، استخدمت كريستي مبردات صغيرة من مادة الستايروفوم لملء المساحة، ولكن كما يظهر الفيديو، كان لديها سبب آخر لاستخدامها. توفر المبردات ذات الشكل المكعب سطحًا مستوًا في الجزء العلوي من كل زارع لتكديس حوض الغسيل التالي.

ولكن هل من الآمن استخدام الستايروفوم في المزارعون؟ يشير إجماع الخبراء إلى أن كمية الترشيح الكيميائي الناتجة عن الستايروفوم صغيرة جدًا بحيث لا تشكل مشكلة. يقول بعض الخبراء إن الستايروفوم لا بأس به إذا لم يكن على اتصال بالجذور، وهو ما قد يكون عليه الحال في هذا المشروع، حيث يتم زرع الزهور حول حواف الأحواض. إذا كنت تريد أن تكون في الجانب الآمن، يمكنك إكمال المشروع باستخدام مواد حشو مثل أكواز الصنوبر أو المهاد. يمكنك استخدام الصحف في الأعلى لإنشاء سطح مستو لتكديس الأحواض. ستحتاج أيضًا إلى أن تكون على دراية بالمواد الشائعة التي يجب ألا تستخدمها أبدًا لملء الجزء السفلي من المزارع الكبيرة.

التراص هو الخطوة التالية. بمجرد تكديس الأحواض، كان لدى كريستي حافة من التربة حول حافة كل حوض غسيل لزراعة الزهور. قامت بترتيب الأزهار في الأصيص حول حواف حوض الغسيل قبل زراعتها للتأكد من أنها سعيدة بالمظهر، ثم قامت بالزراعة والسقي. تضمنت قائمة نباتات كريستي بورتالاكا، ووردة الشمس الصغيرة، وكرمة فينكا، وكرمة البطاطا الحلوة، والمعكرونة، واللانتانا، واليسوم، والسيدوم.