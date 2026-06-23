قم بتحويل علب الحساء الفارغة إلى مساحة تخزين على سطح الطاولة مزهرة

إن القدرة على إعادة استخدام وإعادة استخدام العناصر اليومية التي قد ينتهي بها الأمر في سلة المهملات تبدو بمثابة إنجاز. سواء كنت تقوم بإعادة تدوير علبة ألتويد القديمة إلى حل تخزين المطبخ أو تحويل علبة الحساء إلى شيء جديد، فهناك بعض الأعمال اليدوية المثيرة للاهتمام التي ستتيح لك تقليل الكمية التي تتخلص منها دون أن تشعر وكأنك تضيف المزيد من الفوضى إلى المزيج. إذا كنت تحب فكرة DIY التي تأخذ علبة فارغة وتحولها إلى حل تخزين لأي غرفة في منزلك، فقد ترغب في مشروع سهل من makehomematter على TikTok. في هذا العمل اليدوي، تقومين بتحويل علب الحساء الفارغة وتحويلها إلى حاويات مزخرفة يمكن استخدامها لتخزين كل شيء بدءًا من فرش المكياج إلى الأقلام وأقلام الرصاص.

في حين أن المبدع الأصلي قام بإنشاء مجموعة من ثلاث حاويات لعلب الحساء، يمكنك عمل العدد الذي تريده أو القليل منه. للبدء، ستحتاج إلى علب تمت إزالة الملصقات منها وتنظيفها بالكامل من الداخل والخارج. ستحتاج أيضًا إلى طلاء أبيض، ووسيلة ديكوباج (في الفيديو، استخدمت Matte Mod Podge)، ومناديل زهرية من اختيارك، وفرش طلاء، وخرزات خشبية كبيرة، وغراء ساخن. بالنسبة للطلاء، ستحتاج إلى استخدام طلاء الطباشير أو طلاء الأكريليك، حيث سيعمل هذا بشكل أفضل على سطح العلبة.