قم بتحويل علب الحساء الفارغة إلى مساحة تخزين على سطح الطاولة مزهرة

إن القدرة على إعادة استخدام وإعادة استخدام العناصر اليومية التي قد ينتهي بها الأمر في سلة المهملات تبدو بمثابة إنجاز. سواء كنت تقوم بإعادة تدوير علبة ألتويد القديمة إلى حل تخزين المطبخ أو تحويل علبة الحساء إلى شيء جديد، فهناك بعض الأعمال اليدوية المثيرة للاهتمام التي ستتيح لك تقليل الكمية التي تتخلص منها دون أن تشعر وكأنك تضيف المزيد من الفوضى إلى المزيج. إذا كنت تحب فكرة DIY التي تأخذ علبة فارغة وتحولها إلى حل تخزين لأي غرفة في منزلك، فقد ترغب في مشروع سهل من makehomematter على TikTok. في هذا العمل اليدوي، تقومين بتحويل علب الحساء الفارغة وتحويلها إلى حاويات مزخرفة يمكن استخدامها لتخزين كل شيء بدءًا من فرش المكياج إلى الأقلام وأقلام الرصاص.
في حين أن المبدع الأصلي قام بإنشاء مجموعة من ثلاث حاويات لعلب الحساء، يمكنك عمل العدد الذي تريده أو القليل منه. للبدء، ستحتاج إلى علب تمت إزالة الملصقات منها وتنظيفها بالكامل من الداخل والخارج. ستحتاج أيضًا إلى طلاء أبيض، ووسيلة ديكوباج (في الفيديو، استخدمت Matte Mod Podge)، ومناديل زهرية من اختيارك، وفرش طلاء، وخرزات خشبية كبيرة، وغراء ساخن. بالنسبة للطلاء، ستحتاج إلى استخدام طلاء الطباشير أو طلاء الأكريليك، حيث سيعمل هذا بشكل أفضل على سطح العلبة.
كيفية تحويل علب الحساء الفارغة إلى حاويات تخزين مزخرفة
لبدء هذا المشروع، تأكد من أن سطح العلبة نظيف وخالي من أي بقايا لاصقة متبقية من الملصق. ستحتاج بعد ذلك إلى طلاء الجزء الخارجي من العلبة بطبقة من الطلاء الأبيض. بمجرد أن يجف الطلاء، ضع العلبة جانبًا وافتح المنديل الذي تخطط للصقه على العلبة، ثم قم بقياس المنديل على مساحة السطح وقطعه بحيث يمكنك لفه حول جسم العلبة دون تجاوز الحواف. بعد ذلك، عليك التأكد من إزالة الطبقات الخلفية للمنديل، تاركًا وراءك فقط الطبقة التي عليها التصميم المطبوع عليها.
بمجرد تجهيز منديلك، قم بطلاء طبقة من مادة الديكوباج المتوسطة على سطح العلبة المطلية. ستقوم بعد ذلك بوضع جانب تصميم المنديل بعناية على العلبة بينما لا يزال وسط الديكوباج رطبًا. استغرق المبتكر الأصلي وقتًا للضغط على المنديل في حواف العلبة، وهو ما قد يكون شيئًا تريد القيام به للحصول على مظهر نظيف ومكتمل. اسمح للمشروع أن يجف حتى لا يتمزق المنديل أو ينفجر، ثم عد فوق المنديل بطبقة أخرى من وسط الديكوباج.
@makehomematter
✨جمعة DIY✨ بعد بضعة أسابيع من الشعور بعدم التحفيز والمعاناة من الإبداع، يسعدني جدًا أن أشارك أخيرًا مشروع DIY بسيط وبأسعار معقولة يمكن لأي شخص تجربته. هل تساءلت يومًا ماذا تفعل بعلب الصفيح المستعملة؟ بدلاً من التخلص منها، لماذا لا تحولها إلى شيء جميل وعملي في نفس الوقت؟ فكرة إعادة التدوير هذه هي الحل الأمثل لإضافة لمسة الربيع إلى منزلك مع إنشاء مساحة تخزين أنيقة لجميع مواهبك الصغيرة! كل ما تحتاجه هو بعض العلب الصفيح والمود بودج والمناديل المزخرفة والخرز الخشبي… إنها طريقة سهلة للغاية وصديقة للميزانية وطريقة رائعة لمنح الأدوات المنزلية اليومية حياة جديدة! أنا بالتأكيد أحب إعادة استخدام الأشياء التي كان من الممكن التخلص منها وتحويلها إلى شيء فريد من نوعه. اسمحوا لي أن أعرف إذا قمت بتجربة هذا DIY وقم بوضع علامة لي في إبداعاتك! صياغة سعيدة! ✂️✨ . . . . #creativereuse #creativeprojects #homediy #diyhomedecoating #découpage #decoupagenapkins #napkin #reuserecycle #trashtotreasure #makesomething #craftingideas #upcyclethathome #storagesolution #springhome #springhomedecor #springideas #springdecoating #countryhomestyle #countryhomedecor #herbgarden #diyidea #homereels #craftreels #diyreels #countryhomes #seasonaldecouring #myseasonalhome #diyhomedecoating #craftingtime #craftingfun
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الخطوة الأخيرة في هذا المشروع هي لصق القدمين. بالنسبة للعلب الخاصة بها، قامت @makehomematter بلصق ثلاث خرزات حول حافة العلبة لمنحها الثبات والارتفاع قليلاً. بمجرد أن يجف كل شيء، حان الوقت لاستخدام هذه العلب.
الأشياء التي يجب مراعاتها عند صنع حاويات تخزين الحساء
مع مشاريع DIY مثل هذه، يمكنك بسهولة إعادة تدوير العلبة المعدنية إلى حل تخزين أنيق يمكنه العمل لعدد من الأشياء. ومع ذلك، هناك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها عند صنع علب التخزين المزخرفة هذه. كن حذرا من الحواف الحادة. إذا كنت تستخدم فتاحة علب قياسية، فقد تحتاج إلى إزالة أي حدّة على الجزء الداخلي أو الخارجي من العلبة باستخدام ورق صنفرة ناعم قبل البدء في مشروع DIY هذا. يمكن أن تكون فتاحة العلب ذات الحافة الناعمة أداة رائعة في متناول اليد إذا كنت تخطط لإعادة تدوير علب الصفيح. إذا كنت تريد علبة مزخرفة تبدو جيدة لفترة طويلة، فستحتاج أيضًا إلى التأكد من إعداد العلبة بشكل صحيح إذا كنت تستخدم طلاء الأكريليك. استخدم ورق الصنفرة الناعم على الجزء الخارجي من العلبة لتنعيم السطح قليلًا ثم قم بتنظيف أي غبار أو حطام متبقي خلفه. سيعطيك هذا سطحًا أفضل لتثبيت الطلاء.
عندما يتعلق الأمر بالطرق الإبداعية لاستخدام الديكوباج في منزلك، فإن القدرة على إعادة استخدام ما يمكن إلقاؤه في سلة المهملات هو بالتأكيد القائمة. يمنحك هذا المشروع حاوية زخرفية يمكن استخدامها بطرق متعددة. يمكن استخدام القصدير المزخرف كزراعة صغيرة طالما قمت بإغلاق الجزء الخارجي بمادة مانعة للتسرب مقاومة للماء، مثل Polyvine Heavy Duty Varnish. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام هذا القصدير لتنسيق الزهور الصناعية أو لتخزين الأشياء الصغيرة في الحمام أو المطبخ أو المكتب.