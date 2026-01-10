قم بتحويل عناصر شجرة الدولار إلى مساحة تخزين لطيفة على سطح العمل باستخدام أداة سهلة الصنع

عندما تبدأ في انخفاض مساحة التخزين على سطح الطاولة بشكل خطير، فإن Dollar Tree هي المكان الأول الذي يجب أن تبحث فيه عن الراحة. ستجد هناك الأدوات اللازمة لطبق مقبب مغطى يمكنك صنعه بنفسك – ويعرف أيضًا باسم غطاء الكعكة – حيث تختبئ مجموعة متنوعة من الكعك والكعك أو الفاكهة الناضجة تقريبًا. يوضح منشئ TikTok @juju.cares مدى بساطة صنع مثل هذا الغطاء، باستخدام عدد قليل فقط من العناصر وأدوات أقل لتجميع حل ممتع وزخرفي يجعل الحفاظ على طاولات مطبخك خالية من الفوضى جميلًا وسهلاً.

هذا المشروع في أبسط صوره هو مجرد طبق مستدير وغطاء مقبب ستقوم بتزيينه. تعد صينية بيتزا القصدير مقاس 12 بوصة من Cooking Concepts كبيرة بما يكفي لاستيعاب عرض كعكة مقاس 9 بوصة، أو أربعة أو خمسة فطائر مافن، أو كومة من ملفات تعريف الارتباط. سوف يتوهم الطبق مع بعض جواهر الأكريليك الخاصة بحديقة الزهور في Dollar Tree. لأنها تأتي في مجموعة متنوعة من الألوان، يمكنك الحصول على الكثير من المرونة الزخرفية مع هذا المشروع. على سبيل المثال، قم بشراء بعض الأحجار الكريمة الحمراء والبيضاء والزرقاء عندما تحتاج إلى صنع كعكة سريعة أو غطاء خبز للاحتفال بالرابع من يوليو أو احتفال رأس السنة الجديدة. علاوة على ذلك، نظرًا لأن العديد من المقالي المغطاة المزخرفة مثل هذا البيع بالتجزئة تتراوح أسعارها بين 20 إلى 50 دولارًا، فستوفر المال على عناصر التخزين الأنيقة إذا قمت بصنعها بنفسك. لإنشاء القبة، ستحتاج إلى الحصول على أحد الأوعية البلاستيكية الكبيرة الخاصة بشجرة الدولار. هناك إصدار واحد من الوعاء مصنوع من البلاستيك الشفاف، ولكنه يأتي أيضًا باللون الأحمر والأزرق والأرجواني والوردي، لذا اختر الإصدار الذي يناسب مشروعك ومساحة التخزين الخاصة بك بشكل أفضل. وأخيرًا، تتطلب هذه الأعمال اليدوية مسدس غراء أو إيبوكسي (غراء قوي يستخدم لربط البلاستيك) لربط كل شيء معًا.