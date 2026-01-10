قم بتحويل عناصر شجرة الدولار إلى مساحة تخزين لطيفة على سطح العمل باستخدام أداة سهلة الصنع

عندما تبدأ في انخفاض مساحة التخزين على سطح الطاولة بشكل خطير، فإن Dollar Tree هي المكان الأول الذي يجب أن تبحث فيه عن الراحة. ستجد هناك الأدوات اللازمة لطبق مقبب مغطى يمكنك صنعه بنفسك – ويعرف أيضًا باسم غطاء الكعكة – حيث تختبئ مجموعة متنوعة من الكعك والكعك أو الفاكهة الناضجة تقريبًا. يوضح منشئ TikTok @juju.cares مدى بساطة صنع مثل هذا الغطاء، باستخدام عدد قليل فقط من العناصر وأدوات أقل لتجميع حل ممتع وزخرفي يجعل الحفاظ على طاولات مطبخك خالية من الفوضى جميلًا وسهلاً.
هذا المشروع في أبسط صوره هو مجرد طبق مستدير وغطاء مقبب ستقوم بتزيينه. تعد صينية بيتزا القصدير مقاس 12 بوصة من Cooking Concepts كبيرة بما يكفي لاستيعاب عرض كعكة مقاس 9 بوصة، أو أربعة أو خمسة فطائر مافن، أو كومة من ملفات تعريف الارتباط. سوف يتوهم الطبق مع بعض جواهر الأكريليك الخاصة بحديقة الزهور في Dollar Tree. لأنها تأتي في مجموعة متنوعة من الألوان، يمكنك الحصول على الكثير من المرونة الزخرفية مع هذا المشروع. على سبيل المثال، قم بشراء بعض الأحجار الكريمة الحمراء والبيضاء والزرقاء عندما تحتاج إلى صنع كعكة سريعة أو غطاء خبز للاحتفال بالرابع من يوليو أو احتفال رأس السنة الجديدة. علاوة على ذلك، نظرًا لأن العديد من المقالي المغطاة المزخرفة مثل هذا البيع بالتجزئة تتراوح أسعارها بين 20 إلى 50 دولارًا، فستوفر المال على عناصر التخزين الأنيقة إذا قمت بصنعها بنفسك. لإنشاء القبة، ستحتاج إلى الحصول على أحد الأوعية البلاستيكية الكبيرة الخاصة بشجرة الدولار. هناك إصدار واحد من الوعاء مصنوع من البلاستيك الشفاف، ولكنه يأتي أيضًا باللون الأحمر والأزرق والأرجواني والوردي، لذا اختر الإصدار الذي يناسب مشروعك ومساحة التخزين الخاصة بك بشكل أفضل. وأخيرًا، تتطلب هذه الأعمال اليدوية مسدس غراء أو إيبوكسي (غراء قوي يستخدم لربط البلاستيك) لربط كل شيء معًا.
تجميع لوحة تخزين الكعك على سطح العمل على شكل شجرة دولار
يتم تزيين صينية البيتزا أولاً في مشروع حامل الكيك الذي تصنعه بنفسك. قم بإزالة ملصقات التغليف والملصقات باستخدام الزيت أو الكحول المحمر أو مجفف الشعر (أحد أفضل طرق إزالة الملصقات المعدنية بشكل عام) لإزالة كل الأوساخ. اقلب المقلاة بحيث تكون مقلوبة رأسًا على عقب. بعد ذلك، قم بلصق الأحجار الكريمة الزهرية المسطحة حول الشفة الخارجية لقالب البيتزا. يجب أن يكون هناك أقل مساحة ممكنة بينهما. اصنع غطاء القبة عن طريق لصق مجموعة من ستة إلى ثمانية أحجار في الجزء السفلي من الوعاء البلاستيكي، في المنتصف مباشرةً. وهذا يخلق مقبضًا يمكنك الإمساك به عند إزالة الغطاء من قاعدة علبة البيتزا المزخرفة. بمجرد الانتهاء من هاتين القطعتين الرئيسيتين، يمكنك ملء الطبق المعدني بالأشياء الجيدة والعناصر المخزنة.
إذا كنت ترغب في رفع مستوى التصميم على هذا قليلاً، فتخطى مجموعة الرخام الزهرية واستبدلها بدمية ربط خشبية مربعة من Crafters لعمل مقبض بسيط ولكن أنيق. يمكنك أيضًا تحرير بعض المساحة الموجودة أسفل المقلاة عن طريق تحويل هذا DIY إلى غطاء كعكة على حامل. كل ما عليك فعله هو لصق حامل الشموع DT في الجزء السفلي من صينية البيتزا، مما يضمن تثبيته في المنتصف وتأمينه. إذا كنت ترغب في رفع المظهر قليلاً، أضف طبقة من الطلاء الأسود إلى مقبض الدمية الخشبي وادمج ذلك مع قاعدة مصنوعة من حامل الشموع الأسود لإنشاء عرض أكثر دراماتيكية. كلمسة نهائية، قم بتعزيز التصميم بشكل أكبر من خلال وضع مفرش ورق مزخرف أو لوح سيراميك مقاس 10 بوصة على علبة البيتزا قبل ملئها بالطعام والأشياء الأخرى.