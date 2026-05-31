قم بتحويل عناصر شجرة الدولار بأسعار معقولة إلى سلة تخزين رائعة يمكنك صنعها بنفسك

تعد مشاريع DIY طريقة رائعة لأخذ العناصر البسيطة وتحويلها إلى شيء جديد. إذا كنت تتطلع إلى إنشاء حل تخزين مفيد من عناصر Dollar Tree ذات الأسعار المعقولة، فهناك عدد من المشاريع التي يمكنها تحقيق ذلك. تتيح لك إحدى أدوات DIY المثيرة للاهتمام التي نشرها Hometalk على YouTube أخذ مجموعة متنوعة من العناصر الخشبية من Dollar Tree وإنشاء سلة تخزين يمكن استخدامها داخل وخارج المطبخ. وهو قابل للتخصيص نسبيًا، مما يجعله مثاليًا لأي شخص يتطلع إلى إضافة بعض التخزين اللطيف في منزله.
ما ستحتاجه في هذا المشروع هو لوحين تقطيع من الخيزران، وصندوقين خشبيين من Dollar Tree، وإكليل خرز خشبي، وغراء خشبي، ومثقاب، وقطعة من الخشب الخردة (يجب أن تكون هذه القطعة من الخشب بطول ألواح التقطيع وعرض الصناديق)، وطلاء (يستخدم DIYer الأصلي اللون الأبيض)، ومشابك كبيرة. تتضمن بعض العناصر الاختيارية التي تم استخدامها كجزء من المشروع الأصلي مشابك الغسيل الخشبية ومنشار الثقب وكتلة الصنفرة (المستخدمة مع منشار الثقب).
سيتطلب هذا الأمر بعض الوقت لتجميعه، خاصة وأنك ستحتاج إلى الانتظار حتى يجف الطلاء. وبما أن جميع القطع الخشبية سيتم ربطها بغراء الخشب، فعادةً ما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يجف، لذا قد تستغرق سلة التخزين هذه ما يصل إلى 24 ساعة حتى تكتمل.
كيفية صنع سلة تخزين خاصة بك باستخدام صناديق Dollar Tree وألواح تقطيع الخيزران
لبدء استخدام علبة التخزين هذه، ستحتاج إلى إزالة أي ملصقات وبقايا. بدأ المنشئ الأصلي بحفر ثقب صغير (كبير بما يكفي للسلك الموجود داخل إكليل الخرز) حيث يمر المقبض عبر كل لوحة. بعد ذلك، قم بطلاء ألواح التقطيع، والخشب الخردة الذي سيعمل كقاعدة، وجوانب الصناديق بطلاء رش أبيض. بعد أن تركت ذلك يجف، عادت المبدعة واستخدمت المنشار لقطع ثقب واحد في كلا لوحي التقطيع لإضافة عنصر مرئي إلى مشروعها. هذه خطوة يمكنك تخطيها في سلتك الخاصة إذا اخترت ذلك.
لتجميع هذه السلة معًا، ستلصق الصناديق على طرفي قاعدة خردة الخشب، مما يترك مساحة صغيرة بين الصندوقين، مما يمنحك مساحة تخزين أكبر. ضع شيئًا ثقيلًا فوق الصناديق لمساعدتها على البقاء في مكانها أثناء جفاف الغراء. بعد ذلك، قم بلصق جوانب لوح التقطيع على أطراف الصناديق. ستحتاج إلى استخدام مشابك كبيرة لإبقاء الألواح في مكانها حتى تجف.
بمجرد أن يجف كل شيء، يحين وقت اللمسات النهائية، والتي تشمل إضافة مقبض الخرز الخشبي الاختياري. تحتاج إلى فك الخطاف الذي يحافظ على الخرز على السلك من أحد الطرفين، وإزالة كل الخرز تقريبًا، ثم تمرير السلك عبر الفتحة الموجودة على أحد الجانبين. ابدأ بإضافة الخرز مرة أخرى، وقبل إعادة ربط جميع الخرزات، ضع الطرف الآخر من السلك عبر الجانب الآخر. قم بإنهاء إضافة الخرز ثم أعد توصيل أطراف السلك ببعضها البعض في وسط السلة.
كيف يمكنك تخصيص سلة التخزين هذه لجعلها خاصة بك
إلى جانب قطع الثقب الموجود في وسط ألواح التقطيع، فإن الشيء الآخر الذي فعله المبدع لإضفاء طابع شخصي على هذه القطعة هو لصق دبوسي ملابس على جانب واحد من السلة. يمنحك هذا مكانًا لقص أشياء مثل بطاقات الوصفات في المطبخ أو الإيصالات إذا تم استخدامها على المكتب. في حين أن هذه خطوة أخرى يمكنك تخطيها، فقد تقرر إضافة أكثر من مقطعين لإضافة المزيد من مساحة التخزين الخارجية لهذه السلة.
هناك طريقة أخرى لتخصيص سلة التخزين هذه وهي اختيار ألوان الطلاء التي تناسب ديكورك الخاص. قد يكون خيار التصميم المتقدم بمثابة لون مميز لخزائنك أو أثاثك أو جدرانك – مثل الظل الداكن من نفس اللوحة. وعلى الرغم من أن المشروع الأصلي لم يمس الخرز، وترك له لون الخشب الطبيعي، إلا أنه يمكنك طلاء الخرز بحيث يتناسب مع بقية الخشب المطلي للحصول على مظهر أكثر تماسكًا.
في حين يبدو أن الحرفي الأصلي يستخدم سلة التخزين هذه لأدوات المطبخ، مثل صلصة الشواء وفتاحة الزجاجات، فهذه عبارة عن Dollar Tree DIY التي ستساعدك أيضًا على تنظيم اللوازم الحرفية، أو يمكنك استخدامها للحفاظ على الأشياء على مكتبك خالية من الفوضى. أهم شيء يجب مراعاته هو مقدار الوزن الذي تضعه في سلة التخزين إذا كنت تخطط لاستلامها بواسطة المقبض المطرز.