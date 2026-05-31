قم بتحويل عناصر شجرة الدولار بأسعار معقولة إلى سلة تخزين رائعة يمكنك صنعها بنفسك

تعد مشاريع DIY طريقة رائعة لأخذ العناصر البسيطة وتحويلها إلى شيء جديد. إذا كنت تتطلع إلى إنشاء حل تخزين مفيد من عناصر Dollar Tree ذات الأسعار المعقولة، فهناك عدد من المشاريع التي يمكنها تحقيق ذلك. تتيح لك إحدى أدوات DIY المثيرة للاهتمام التي نشرها Hometalk على YouTube أخذ مجموعة متنوعة من العناصر الخشبية من Dollar Tree وإنشاء سلة تخزين يمكن استخدامها داخل وخارج المطبخ. وهو قابل للتخصيص نسبيًا، مما يجعله مثاليًا لأي شخص يتطلع إلى إضافة بعض التخزين اللطيف في منزله.

ما ستحتاجه في هذا المشروع هو لوحين تقطيع من الخيزران، وصندوقين خشبيين من Dollar Tree، وإكليل خرز خشبي، وغراء خشبي، ومثقاب، وقطعة من الخشب الخردة (يجب أن تكون هذه القطعة من الخشب بطول ألواح التقطيع وعرض الصناديق)، وطلاء (يستخدم DIYer الأصلي اللون الأبيض)، ومشابك كبيرة. تتضمن بعض العناصر الاختيارية التي تم استخدامها كجزء من المشروع الأصلي مشابك الغسيل الخشبية ومنشار الثقب وكتلة الصنفرة (المستخدمة مع منشار الثقب).

سيتطلب هذا الأمر بعض الوقت لتجميعه، خاصة وأنك ستحتاج إلى الانتظار حتى يجف الطلاء. وبما أن جميع القطع الخشبية سيتم ربطها بغراء الخشب، فعادةً ما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يجف، لذا قد تستغرق سلة التخزين هذه ما يصل إلى 24 ساعة حتى تكتمل.