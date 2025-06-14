قم بتحويل غسيل الأشجار بالدولار الضروري إلى تخزين منزلي وظيفي وأنيق

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تعد إضافة سلة حبل مزخرفة إلى مساحة المعيشة طريقة بسيطة ولكنها فعالة لترقية أناقة منزلك. هذه القطع الأنيقة عادة ما تكون متينة ومتعددة الاستخدامات ، ويمكنك استخدامها في أي غرفة تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك ، فإنها تأتي في جميع أنواع الأشكال والأحجام والألوان ، مما يجعل من السهل اختيار تلك التي تناسب داخلك إذا كنت تشتريها في متجر. ومع ذلك ، قد تكون سلة زخرفية لطيفة في بعض الأحيان باهظة الثمن بشكل مدهش ، اعتمادًا على المكان الذي تشتريه. إحدى طرق التحايل على هذه التكاليف وما زالت الحصول على عنصر ديكور أنيق لمساحتك هو DIY. كل ما تحتاجه هو بعض العناصر سهلة الثقة من شجرة الدولار.

احصل على واحدة من سلال الغسيل البلاستيكية التي تتراوح من Dollar Tree لإطار سلة حبل DIY. بعد ذلك ، كل ما تبقى للقيام به هو الغراء الساخن بعض الحبل البحري المزخرف في الحديقة الزهري على طول الخارج للحصول على المظهر المطلوب. بمجرد الانتهاء من هذا المشروع ، سيكون لديك مكان جديد لتخزين جميع أنواع العناصر المتنوعة التي تشوش مساحتك. إذا كنت تستخدم سلةك في مدخلك ، على سبيل المثال ، يمكنك وضع القبعات أو التآكل الشتوي فيها. انزلق السلة بالقرب من الأريكة الخاصة بك ، وهو أمر رائع لخداع وسائد وبطانيات رمي ​​مع إنشاء نمط غرفة معيشة متماسكة. قد تكون هذه طريقة قوية لإضافة التخزين تحت مغسلة التمثال في حمامك.