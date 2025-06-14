قم بتحويل غسيل الأشجار بالدولار الضروري إلى تخزين منزلي وظيفي وأنيق

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تعد إضافة سلة حبل مزخرفة إلى مساحة المعيشة طريقة بسيطة ولكنها فعالة لترقية أناقة منزلك. هذه القطع الأنيقة عادة ما تكون متينة ومتعددة الاستخدامات ، ويمكنك استخدامها في أي غرفة تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك ، فإنها تأتي في جميع أنواع الأشكال والأحجام والألوان ، مما يجعل من السهل اختيار تلك التي تناسب داخلك إذا كنت تشتريها في متجر. ومع ذلك ، قد تكون سلة زخرفية لطيفة في بعض الأحيان باهظة الثمن بشكل مدهش ، اعتمادًا على المكان الذي تشتريه. إحدى طرق التحايل على هذه التكاليف وما زالت الحصول على عنصر ديكور أنيق لمساحتك هو DIY. كل ما تحتاجه هو بعض العناصر سهلة الثقة من شجرة الدولار.
احصل على واحدة من سلال الغسيل البلاستيكية التي تتراوح من Dollar Tree لإطار سلة حبل DIY. بعد ذلك ، كل ما تبقى للقيام به هو الغراء الساخن بعض الحبل البحري المزخرف في الحديقة الزهري على طول الخارج للحصول على المظهر المطلوب. بمجرد الانتهاء من هذا المشروع ، سيكون لديك مكان جديد لتخزين جميع أنواع العناصر المتنوعة التي تشوش مساحتك. إذا كنت تستخدم سلةك في مدخلك ، على سبيل المثال ، يمكنك وضع القبعات أو التآكل الشتوي فيها. انزلق السلة بالقرب من الأريكة الخاصة بك ، وهو أمر رائع لخداع وسائد وبطانيات رمي مع إنشاء نمط غرفة معيشة متماسكة. قد تكون هذه طريقة قوية لإضافة التخزين تحت مغسلة التمثال في حمامك.
كيف تجعل قطعة ديكور سلة الحبل الخاصة بك
قبل أن تبدأ في تلوين حبل حول خارج سلة الغسيل الخاصة بك ، حدد اللون الذي تريده. يمكن أن يكون الأبيض أو الرمادي لطيفًا ومحايدًا ، لذلك ليس عليك بالضرورة تغيير أي شيء إذا كانت سلة الغسيل الخاصة بك بالفعل واحدة من هذه الألوان. إذا كنت تريد لونًا أكثر جرأة ، ما عليك سوى رش رسم صندوق البلاستيك. بمجرد أن يجف الطلاء ، خذ طرفًا واحدًا من حبلك وألصقه الساخن لأسفل على طول الحافة السفلية لسلتك. قم بربط الحبل بالتساوي حوله ، وتطبيق المزيد من الغراء كما تذهب.
عند الانتهاء من الطبقة الأولى ، ادفع الحبل لأعلى قليلاً حتى تقع مباشرة فوق القسم المصئيل سابقًا. استمر في لف الحبل حول سلة الغسيل بطريقة دائرية حتى يبعد حوالي بوصة من الأعلى. إذا كنت ترغب في إضافة مقابض ، قم بقصها من حزمة مختلفة من الحبل ، وربطها على السكة الداخلية من سلةك ، أسفل الجزء العلوي. بعد ذلك ، انتهى من لصق الطبقة الخارجية من السلة حتى تلتف حول الحافة العلوية. إذا كنت بحاجة إلى ضبط الحبل لاحقًا ، فما عليك سوى تسخين الغراء بمسدس الهواء الساخن.
طرق لتخصيص سلة الحبل الخاصة بك وتصميمها
هل تبحث عن طريقة مثيرة للاهتمام لخلط مظهر سلةتك؟ حاول استخدام لونين مختلفين من الحبل حول الخارج ، بدلاً من واحد فقط. بدلاً من استخدام حبل الجوت ، يمكنك اختيار منتج مثل حبل القطن Teceum متعدد الأغراض ، والذي يأتي في مجموعة متنوعة من الألوان الزاهية مثل الأزرق والوردي والأصفر. بعد ذلك ، قم بتبديل ألوان الحبل كل قليلة ، وقم بتجميع نهايات الأطوال المختلفة أينما تلتقي. إذا كنت لا ترغب في رؤية القضبان الداخلية لسلة الغسيل الخاصة بك ، ففكر في استخدام المزيد من الحبل للتستر عليها ، بحيث يبدو داخل السلة تمامًا مثل الخارج. أو ، دعنا نقول أنك تريد سلالك أصغر قليلاً من تلك الموجودة في هذا المشروع. في هذه الحالة ، DIY سلال التخزين الأنيقة الخاصة بك باستخدام قش الورق المقوى والورق بدلاً من ذلك.
جزء كبير مما يجعل سلال الحبل المنسوجة شائعة للغاية هو مدى جودة خلق قيمة وظيفية مع الاستمرار في تقديم جماليات جذابة. بالإضافة إلى ذلك ، لا يتطلب تصميمها بالضرورة الكثير من الجهد. ربما استخدم لك لملء زاوية ميتة أو التخلص من فجوة أسفل طاولة جانبية كبيرة. يمكنك وضع النباتات أو الكتب أو الإمدادات الحرفية أو ألعاب الأطفال فيها. إن إمكانيات ما يمكنك فعله مع سلالك لا حصر لها من الناحية العملية. بالطبع ، يمكنك أيضًا استخدام هذا المشروع كوسيلة لترقية مظهر عائقك.