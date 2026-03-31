قم بتحويل قشر البرتقال إلى وحدة تغذية للطيور من نوع Cottagecore باستخدام هذه الطريقة السهلة

يتناغم البستانيون بشكل طبيعي مع نظامهم البيئي المحلي، ويدعمون بيئتهم أثناء زراعة الطعام أو الزهور المفضلة لديهم. حتى لو لم يقصدوا ذلك، فغالبًا ما يجذب الفناء الخلفي لمنزلهم مجموعة من الملقحات والأصدقاء ذوي الريش. لماذا لا تتبنى هذا السحر بشكل أكبر من خلال منح الطيور مصدرًا للغذاء مع إضافة النزوة إلى الفناء الخلفي لمنزلك؟ باستخدام بعض الإمدادات البسيطة، يمكنك إنشاء وحدة تغذية صديقة للبيئة على شكل فطر مناسبة لحديقة منزلية حالمة.
للحصول على وحدة التغذية التي يمكنك صنعها بنفسك والصديقة للميزانية، ستحتاج إلى قشور البرتقال المجففة، وأغصان الأشجار، والخيوط، والطباشير، ومثقاب كهربائي. يمكنك أيضًا استخدام غصن الصنوبر أو التوت لإضفاء لمسة زخرفية. من أجل جذب مجموعة متنوعة من الطيور إلى حديقتك، ستحتاج إلى علف شامل يحتوي على أفضل المكونات. حدد مكوناتك بناءً على عدد الطيور المحلية لديك وتفضيلاتك لمن تأمل أن يزور حديقتك. لصب الشبكة الأوسع، استخدم مزيجًا من جزء واحد من بذور عباد الشمس، وجزء واحد من الدخن، وجزء واحد من رقائق عباد الشمس المتوسطة. ومع ذلك، يمكنك تخصيص هذه الوصفة بشكل أكبر لجذب طيور معينة أيضًا. على سبيل المثال، تنجذب طيور الحسون إلى بذور الشوك بينما يستمتع الكرادلة ببذور القرطم.
قبل أن تبدأ هذا العمل بنفسك، ستحتاج إلى تحضير البرتقال. يمكنك أيضًا استخدام الجريب فروت إذا كنت تفضل ذلك. ابدأ بتقطيع الحمضيات إلى النصف. يُسكب لحم الفاكهة بالكامل بالملعقة. يجب أن تترك مع أكواب قشرة مجوفة. على الرغم من أنه يمكنك تركها تجف في الهواء بشكل طبيعي، إلا أن هذا قد يستغرق بعض الوقت. للحصول على تحول أسرع، اخبزيها على حرارة 250 درجة فهرنهايت على فترات 15 دقيقة حتى تجف تمامًا.
كيفية صنع مغذي غريب الأطوار على شكل فطر
بمجرد أن تجف قشور الحمضيات، قم بعمل فتحة في الأعلى كبيرة بما يكفي لتناسب الخيوط. بعد ذلك، قم بحفر ثقب في الجزء العلوي وفي منتصف فرع أكثر سمكًا يبلغ طوله 4 بوصات تقريبًا. أدخل فرعًا أرق في الفتحة السفلية. يجب أن يشكل الفرعان شكل “t”. قم بتغذية خيوط بطول 6 بوصات من خلال الفتحة الموجودة أعلى الفرع الأكثر سمكًا، ثم قم بربط الطرفين فوق الفرع. الآن، قم بتغذية الخيط من خلال الفتحة الموجودة في قشرة البرتقال المجففة. ينبغي أن تشكل شكل يشبه الفطر.
VOGEL – GL Ü CK ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈┈┈ Kleine, süsse Glückspilze für Vögel, gefüllt mit allerlei Leckereien! Ihr braucht: Getrocknete Bio-Grapefruitschalen (Grapefruit halbieren, Fruchtfleisch auslöffeln, mit der Öffnung nach unten auf der Heizung trocknen lassen) Birkenäste Dünner Haselzweig Bio Kokosfett Haferflocken, gehackte Walnüsse, Sonnenblumenkerne, getrocknete Mehlwürmer، Rosinen، Hirse، wenn möglich in Bioqualität. Bohrer، Kastanienbohrer oder Ahle Kreide for the Tupfen Etwas Dekogrün and Beeren، die die Vögel mögen، أو zumindest ليس لديه موهبة. Vogelfutter Herstellen: Kokosfett schmelzen, alle Zutaten dazugeben und Gut umrühren. Dann alles abkühlen lasen, aber nicht zu longe, denn die Masse soll noch eine formbare Konsistenz haben. Ein Einfüllen in die Schalen immer alles القناة الهضمية الضغط! Viel Freude beim Basteln und Vögel beobachten! 🐦🪶🐦⬛💫 “الطائر لا يغني لأن لديه إجابة، يغني لأن لديه أغنية.” ~ مايا أنجيلو عوف عين رائعة، طائر بري 2026 كامل شونر ليدر! سنة جديدة سعيدة! Alles Liebe, Gabi & die ganze Kindwaldundwiese-Bande 🫶 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ #vogelfutter #happynewyear #diy #tutorial #glückspilz
بعد ذلك، قم بإذابة زيت جوز الهند العضوي وأضف إليه مكونات العلف الجافة. نترك الخليط حتى يتماسك حتى يصبح طرياً. قبل أن يتجمد تمامًا، اضغط على العلف في الجزء السفلي من قشرة الحمضيات. قم بإنهاء وحدة التغذية الخاصة بك عن طريق رسم بقع بيضاء على القشرة بالطباشير لتقليد شكل الفطر، ثم قم بإرفاق أغصان الزينة في الجزء العلوي من القشرة إذا اخترت ذلك.
لإضافة المزيد من النزوة إلى الفناء الخلفي الخاص بك، يمكنك إنشاء إكليل من مغذيات الفطر الصغيرة أيضًا. ابدأ بتجفيف قشور الكليمنتينا وحفر ثقب صغير في الأعلى. سوف تستخدم الفول السوداني “لجذع” الفطر. حفر حفرة صغيرة في الجزء العلوي من الفول السوداني. استخدم إبرة لتمرير الخيط عبر الفول السوداني ثم الكليمنتينا. ينبغي أن تشكل فطر. املأ القشرة بالعلف واربط الفطر الصغير بخيط أطول. قم بتعليق مغذيات الفطر التي تصنعها بنفسك في جميع أنحاء الفناء الخاص بك، وشاهد أصدقاءك ذوي الريش يطيرون إلى الفناء الخاص بك لتناول الطعام!