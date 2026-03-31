قم بتحويل قشر البرتقال إلى وحدة تغذية للطيور من نوع Cottagecore باستخدام هذه الطريقة السهلة

يتناغم البستانيون بشكل طبيعي مع نظامهم البيئي المحلي، ويدعمون بيئتهم أثناء زراعة الطعام أو الزهور المفضلة لديهم. حتى لو لم يقصدوا ذلك، فغالبًا ما يجذب الفناء الخلفي لمنزلهم مجموعة من الملقحات والأصدقاء ذوي الريش. لماذا لا تتبنى هذا السحر بشكل أكبر من خلال منح الطيور مصدرًا للغذاء مع إضافة النزوة إلى الفناء الخلفي لمنزلك؟ باستخدام بعض الإمدادات البسيطة، يمكنك إنشاء وحدة تغذية صديقة للبيئة على شكل فطر مناسبة لحديقة منزلية حالمة.

للحصول على وحدة التغذية التي يمكنك صنعها بنفسك والصديقة للميزانية، ستحتاج إلى قشور البرتقال المجففة، وأغصان الأشجار، والخيوط، والطباشير، ومثقاب كهربائي. يمكنك أيضًا استخدام غصن الصنوبر أو التوت لإضفاء لمسة زخرفية. من أجل جذب مجموعة متنوعة من الطيور إلى حديقتك، ستحتاج إلى علف شامل يحتوي على أفضل المكونات. حدد مكوناتك بناءً على عدد الطيور المحلية لديك وتفضيلاتك لمن تأمل أن يزور حديقتك. لصب الشبكة الأوسع، استخدم مزيجًا من جزء واحد من بذور عباد الشمس، وجزء واحد من الدخن، وجزء واحد من رقائق عباد الشمس المتوسطة. ومع ذلك، يمكنك تخصيص هذه الوصفة بشكل أكبر لجذب طيور معينة أيضًا. على سبيل المثال، تنجذب طيور الحسون إلى بذور الشوك بينما يستمتع الكرادلة ببذور القرطم.

قبل أن تبدأ هذا العمل بنفسك، ستحتاج إلى تحضير البرتقال. يمكنك أيضًا استخدام الجريب فروت إذا كنت تفضل ذلك. ابدأ بتقطيع الحمضيات إلى النصف. يُسكب لحم الفاكهة بالكامل بالملعقة. يجب أن تترك مع أكواب قشرة مجوفة. على الرغم من أنه يمكنك تركها تجف في الهواء بشكل طبيعي، إلا أن هذا قد يستغرق بعض الوقت. للحصول على تحول أسرع، اخبزيها على حرارة 250 درجة فهرنهايت على فترات 15 دقيقة حتى تجف تمامًا.