قم بتحويل قصاصات كرتون البيض إلى ديكور إكليل الجزر اللطيف

قدوم الربيع وعطلة عيد الفصح القادمة يمكن أن يعني شيئًا واحدًا فقط: لقد حان الوقت لعيد الفصح البسيط الذي سيرفع من ديكورك. قد يكون من المغري الذهاب إلى متجر الديكور المنزلي المحلي أو متجر السلع المستعملة للحصول على بعض الاكتشافات اللطيفة، ولكن من المحتمل أن يكون لديك بالفعل ما تحتاجه في المنزل. يمكنك عمل تصميماتك باستخدام العناصر الموجودة في مطبخك بالفعل، مما يوفر على نفسك بعض المال. إذا كنت قد اشتريت بالفعل أو تخطط لشراء بيض لصبغه، فأنت في منتصف الطريق لصنع حرفة ممتعة – إكليل الجزر.
هذا مشروع سهل وممتع لكل من البالغين والأطفال. ويمكن إعادة تدويرها بعد انتهاء العطلة أو حفظها للعام المقبل. يمكنك تخصيص إكليلك باستخدام مادة لامعة برتقالية من LEOBRO للحصول على مظهر جذاب، أو استخدام Mod Podge للصق ورق التغليف أو قصاصات المجلات لمنح الجزر لونًا برتقاليًا فريدًا. لذا قم بجمع علبتي بيض، وطلاء برتقالي وأخضر، وفرشاة رسم، وخيوط الخباز، ومسدس الغراء الساخن، وستكون جاهزًا للانطلاق.
كيفية صنع إكليل الجزر
لصنع إكليل الجزر، قم بقطع الفواصل المدببة من كرتونة البيض. قم بطلائها باللون البرتقالي أو ديكوباج بتصميم ذو طابع برتقالي باستخدام قصاصات المجلات أو الإعلانات لمزيد من الذوق. أثناء تجفيف الجزر، قم بتقطيع القطع المتبقية لتكوين السيقان الخضراء، مع ترك علامة تبويب أسفل كل ساق ليتم لصقها بداخل الجزرة. يمكنك أيضًا استخدام المناديل الورقية الخضراء أو ورق الكريب للسيقان إذا كنت تفضل ذلك. بمجرد طلاء السيقان ويجف كل شيء، قم بلصقها على الجزر، وستكون جاهزًا لربط إكليلك.
بالنسبة لهذه الخطوة، يمكنك تجربة عدة طرق. أسهل طريقة هي استخدام مسدس الغراء الساخن لوضع كمية من الغراء على ظهر كل جزرة وتثبيت خيوط الخباز. يجب أن تكون المسافة بين الجزر متساوية قبل لصقها، حيث أنك لن تتمكن من تحريكها بمجرد تماسك الغراء. هناك خيار آخر وهو عمل ثقوب في كل جانب من الجزر ثم تمرير الخيط من خلالها. يتطلب هذا تباعدًا متساويًا بين الثقوب والجزر بحيث يتم تعليقه بشكل مستقيم ومتساوي، لكن يمكنك تحريك الجزر بعد تعليقه. أنت الآن جاهز لتزيين منزلك لعيد الفصح وتعليق إكليل الزهور أمام المدفأة أو على طول درابزين الدرج.
كيفية عمل مشاريع أخرى لخردة كرتونة البيض
لا يجب أن تتوقف متعة الصناعة إذا كان لديك المزيد من كرتونة البيض الفارغة. لصنع حامل بيض صغير لإبداعاتك المصبوغة، قم بقطع فاصل مع مقعد متصل به. هذا هو المكان الذي ستجلس فيه بيضتك. قم بطلاء الفاصل والحامل باللون الأبيض أو الأصفر واتركه حتى يجف. ثم، على الفاصل، أضف وجهًا وشعيرات أرنب باستخدام الطلاء أو قلم تحديد أسود إذا كنت تفضل ذلك. قم بطلاء بطن للأرنب وقطع ورسم الأذنين من الكرتون. قم بلصق الأذنين، وسيكون لديك عرض جميل للبيض المصبوغ المفضل لديك.
للحصول على شاشة أكبر وحيلة مبتكرة لتخزين كرتونة البيض، احتفظ بالكرتونة في قطعة واحدة واقطع النصف العلوي فقط. الآن كن مبدعًا مع القاعدة! يمكنك طلاءه باللون الوردي أو الأصفر الفاتح بحيث يبرز أمام ديكورك الآخر. أو يمكنك استخدام Mod Podge لتغليفها بالمناديل المزخرفة أو ورق التغليف. بمجرد تزيين الكرتون وتجفيفه، رش الغراء الساخن من مسدس الغراء الساخن على الحاملات، ثم ضع الطحلب الإسباني أو عشب عيد الفصح. سيعطي هذا لمشروعك مظهر سلة عيد الفصح ويساعد على حماية البيض. بعد أن يجف الغراء، تصبح جاهزًا لإضافة البيض. إذا كنت تستضيف وجبة فطور وغداء عيد الفصح، ضع بيضك المصبوغ هنا حتى يتمكن الضيوف من الإمساك به أثناء ملء أطباقهم.
للحصول على عرض زخرفي بحت، أضف بيضًا مزيفًا هنا بدلاً من ذلك. يمكنك وضع قطرة من الغراء على قيعانها إذا كنت تخطط لإعادة استخدام هذا الديكور في العام المقبل، أو يمكنك وضعها في عشب عيد الفصح وإعادة تدوير الكرتون بعد العطلة.