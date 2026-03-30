قم بتحويل قصاصات كرتون البيض إلى ديكور إكليل الجزر اللطيف

قدوم الربيع وعطلة عيد الفصح القادمة يمكن أن يعني شيئًا واحدًا فقط: لقد حان الوقت لعيد الفصح البسيط الذي سيرفع من ديكورك. قد يكون من المغري الذهاب إلى متجر الديكور المنزلي المحلي أو متجر السلع المستعملة للحصول على بعض الاكتشافات اللطيفة، ولكن من المحتمل أن يكون لديك بالفعل ما تحتاجه في المنزل. يمكنك عمل تصميماتك باستخدام العناصر الموجودة في مطبخك بالفعل، مما يوفر على نفسك بعض المال. إذا كنت قد اشتريت بالفعل أو تخطط لشراء بيض لصبغه، فأنت في منتصف الطريق لصنع حرفة ممتعة – إكليل الجزر.

هذا مشروع سهل وممتع لكل من البالغين والأطفال. ويمكن إعادة تدويرها بعد انتهاء العطلة أو حفظها للعام المقبل. يمكنك تخصيص إكليلك باستخدام مادة لامعة برتقالية من LEOBRO للحصول على مظهر جذاب، أو استخدام Mod Podge للصق ورق التغليف أو قصاصات المجلات لمنح الجزر لونًا برتقاليًا فريدًا. لذا قم بجمع علبتي بيض، وطلاء برتقالي وأخضر، وفرشاة رسم، وخيوط الخباز، ومسدس الغراء الساخن، وستكون جاهزًا للانطلاق.