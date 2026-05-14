قم بتحويل قميص قديم بأزرار إلى أصيص معلق فريد لحديقتك

عندما يتعلق الأمر بإعادة تدوير العناصر المنزلية الأساسية وتحويلها إلى لوازم بستنة جديدة، فإن وسائل التواصل الاجتماعي لديها كمية لا نهاية لها من الأفكار الإبداعية. لقد رأينا المستخدمين يحولون آلات صنع القهوة القديمة إلى مغذيات للطيور الطنانة، والمنصات الخشبية القديمة إلى حدائق أعشاب رائعة، وعلب الكعك إلى صواني شتلات الحديقة. باختصار، الخيارات لا حصر لها. لم نفكر أبدًا في استخدام قميص قديم بأزرار كزراعة معلقة مؤقتة، ولكن بفضل وسائل التواصل الاجتماعي، لا يمكننا الانتظار حتى نصنع قميصًا خاصًا بنا. تعتبر المزارعون المعلقون ممتازين لأي شخص يعاني من حديقة صغيرة لأنه يسمح لك باستخدام مساحة عمودية قيمة. يمكن تعليق هذا الزارع الذي يمكنك صنعه بنفسك على السياج أو الحائط أو حتى على جانب منزلك. يمكنه أيضًا حمل نباتات متعددة في وقت واحد اعتمادًا على تفاصيل التصميم الذي تختاره.

تحتوي قناة Green Plants على YouTube على عدد كبير من محتوى البستنة، بدءًا من حيل الزراعة وحتى ديكور الحديقة. يعد هذا DIY على وجه الخصوص مزيجًا مثاليًا من الاثنين معًا. ربما تكون قد شاهدت حيلًا عبر الإنترنت تستخدم شرائط قديمة من قماش القمصان كخيط لتعليق أصص النباتات، ولكن بدلاً من ذلك تحول هذه الحيل الجيوب والأكمام الفعلية لقميص قديم بأزرار إلى حامل نباتات صغير. تحتاج فقط إلى عدد قليل من الإمدادات الأساسية للبدء، ومعظمها قد يكون لديك بالفعل في المنزل أو في المرآب الخاص بك. العنصر الأكثر أهمية هو مادة الربط الأسمنتية، والتي تريد التأكد من عدم الخلط بينها وبين الخرسانة عن طريق الخطأ. في حين أن هذا DIY قد يستغرق وقتًا أطول قليلاً لإكماله بفضل الوقت الذي يحتاجه الأسمنت ليجف، إلا أنه بالتأكيد يستحق الانتظار.