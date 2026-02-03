قم بتحويل كأس نبيذ شجرة الدولار إلى شمعة عيد الحب الرومانسية باستخدام DIY

إذا كنت شخصًا عاطفيًا وحنونًا وتحب كل الأشياء الرائعة، فمن المحتمل أنك تؤيد عيد الحب على الرغم مما يقوله المتهكمون. عطلة غارقة في القلوب والشوكولاته والحب؟ إنها بالتأكيد عطلة تستحق الاحتفال بها. لا يمكن لأي قدر من التذمر من معرض الفول السوداني أن يخفف من بريق عيد الحب الحقيقي. إذا وجدت نفسك حريصًا على احتضان جمال العطلة، فما هي أفضل طريقة للاستمتاع بروحها كلها من شجرة الدولار الاحتفالية التي يمكنك صنعها بنفسك لتزيينها بميزانية محدودة؟ باستخدام كأس النبيذ الذي يمكنك العثور عليه في Dollar Tree وبعض المواد البسيطة الأخرى، يمكنك صنع شمعة رومانسية لعيد الحب.

في هذا المشروع، ستحتاج إلى كأس نبيذ ومجموعة موسمية صغيرة من زينة القلب ومسدس غراء ساخن وزهور مجففة صغيرة وشمع أحمر وفتيل شمعة. لدى Dollar Tree مجموعة واسعة من كؤوس النبيذ للاختيار من بينها مثل كأس النبيذ Libbey Pink Sprayed Stemless Wine Glass أو Long Stem Wine Glass. يمكنك العثور على زهور مجففة صغيرة وفتائل شموع في متجر الحرف المحلي أو الموارد عبر الإنترنت مثل Etsy. لتخصيص هذه الحرفة، يمكنك الاختيار من بين مجموعة واسعة من خيارات الشمع. لا تتردد في اختيار اللون الوردي أو الأبيض بدلاً من الشمع الأحمر. يمكنك أيضًا استخدام الشمع غير المعطر وإنشاء مزيج رائحة فريد خاص بك. تعتبر الورد والياسمين والفانيليا من العطور الرومانسية بشكل خاص. بعد أن قمت بترتيب المواد الخاصة بك، حان الوقت للبدء في صياغة ديكور عيد الحب الرائع الخاص بك.