قم بتحويل مخفقة المطبخ القديمة إلى ديكور اليعسوب اللطيف في الفناء الخلفي

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إذا كنت تحب ديكور الحشرات الملتوي، فإن هذا اليعسوب البسيط للغاية الذي يمكنك صنعه بنفسك هو المناسب لك. لا يكلف إنشاء المنتج سوى القليل جدًا، والمنتج النهائي رائع للغاية. يمكنك بسهولة تحسين حديقتك أو ساحتك الخلفية من خلال زخرفة اليعسوب السهلة هذه، والتي تظهر على قناة Just That Perfect Piece على YouTube.
والأفضل من ذلك، أنك تحتاج فقط إلى أربعة مستلزمات: مخفقة، وخرزة خشبية، وصفحات كتاب أو قصاصات ورق، وغراء. يمكنك الحصول على المخفقة من Dollar Tree، أو استخدام مضرب NileHome من أمازون. هذه الحرفة دليل على أن الخفاقة البسيطة هي عنصر منزلي شائع يجب إعادة استخدامه في حديقتك أو حديقتك.
لإنشاء اليعسوب، ابدأ بنشر كل حلقة من المخفقة للخارج لتكوين شكل يشبه المروحة للأجنحة. بعد ذلك، قم بقطع الحلقة المركزية العلوية لإنشاء الهوائيات، ثم قم بتمرير خرزة خشبية أسفل السلكين المركزيين لتشكيل الرأس. قم بتقطيع الورق إلى أشكال أجنحة وألصقها على أسلاك الخفق. بمجرد أن يجف الغراء، يصبح اليعسوب جاهزًا للعرض! هناك أيضًا الكثير من الطرق لتخصيص قطعة الديكور الرائعة هذه.
الاختلافات في ديكور اليعسوب الرائع هذا
أحد الخيارات السهلة هو تزيين الأجنحة بالورق قبل ربطها. حاول فصلها باستخدام مناديل منقوشة أو مناديل ورقية، أو ختمها على تصميمات ممتعة، أو إضافة طبقة من الدانتيل الرقيق للحصول على ملمس إضافي. يمكنك أيضًا طلاء الأجنحة بالألوان المائية للحصول على مظهر أكثر نعومة وغرابة. لجعلها تشبه أجنحة اليعسوب الحقيقية، حددها بقلم طلاء معدني أو أضف لمسات معدنية دقيقة. يعد القليل من اللمعان طريقة ممتعة أخرى لإضفاء بعض التألق على الأجنحة. مع خفاقة صغيرة، يمكن استخدامها كإكسسوار سحري للحديقة الخيالية.
إذا كنت ترغب في تزيين اليعسوب بشكل أكبر، فقم بتبطين حواف الأجنحة بأحجار الراين أو تزيين الجسم بأحجار الراين أو الأزرار أو الخرز الملون. يمكنك أيضًا طلاء رأس الخرزة الخشبية باللون الأسود أو الرمادي للحصول على لمسة نهائية أكثر واقعية. قم بعرض اليعسوب النهائي الخاص بك كديكور للطاولة في الهواء الطلق أو قم بتعليقه أسفل الخفق كقطعة ساحرة للحديقة. فقط تذكر أنه ليس مقاومًا للماء، لذا تأكد من الاحتفاظ به في مكان لا يتعرض فيه للمطر. بشكل عام، تعتبر حرفة اليعسوب هذه فكرة ديكور منخفضة الميزانية لتجميل منزلك – من الداخل أو الخارج.