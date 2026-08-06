قم بتحويل مخفقة المطبخ القديمة إلى ديكور اليعسوب اللطيف في الفناء الخلفي

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إذا كنت تحب ديكور الحشرات الملتوي، فإن هذا اليعسوب البسيط للغاية الذي يمكنك صنعه بنفسك هو المناسب لك. لا يكلف إنشاء المنتج سوى القليل جدًا، والمنتج النهائي رائع للغاية. يمكنك بسهولة تحسين حديقتك أو ساحتك الخلفية من خلال زخرفة اليعسوب السهلة هذه، والتي تظهر على قناة Just That Perfect Piece على YouTube.

والأفضل من ذلك، أنك تحتاج فقط إلى أربعة مستلزمات: مخفقة، وخرزة خشبية، وصفحات كتاب أو قصاصات ورق، وغراء. يمكنك الحصول على المخفقة من Dollar Tree، أو استخدام مضرب NileHome من أمازون. هذه الحرفة دليل على أن الخفاقة البسيطة هي عنصر منزلي شائع يجب إعادة استخدامه في حديقتك أو حديقتك.

لإنشاء اليعسوب، ابدأ بنشر كل حلقة من المخفقة للخارج لتكوين شكل يشبه المروحة للأجنحة. بعد ذلك، قم بقطع الحلقة المركزية العلوية لإنشاء الهوائيات، ثم قم بتمرير خرزة خشبية أسفل السلكين المركزيين لتشكيل الرأس. قم بتقطيع الورق إلى أشكال أجنحة وألصقها على أسلاك الخفق. بمجرد أن يجف الغراء، يصبح اليعسوب جاهزًا للعرض! هناك أيضًا الكثير من الطرق لتخصيص قطعة الديكور الرائعة هذه.