قم بتحويل مساحة تخزين الأحذية الخاصة بك باستخدام حل شجرة الدولار

هل يبدو أن لديك دائمًا أحذية أكثر من مساحة الخزانة؟ إذًا ربما لا تفوت فرصة التعرف على كيفية زيادة مساحة التخزين في الأماكن الصغيرة. وما هي أفضل طريقة للعثور على حل مفيد من خلال زيارة Dollar Tree، المتجر الوحيد الذي يعج دائمًا بوفرة حلول التخزين والتنظيم. خذ على سبيل المثال رف التخزين المكون من 6 مكعبات. نظرة واحدة فقط على تلك الرفوف المفتوحة ويمكنك أن ترى لماذا تعتبر حلاً مثاليًا لتخزين الأحذية. وبسعر 6 دولارات للقطعة الواحدة في وقت كتابة هذا التقرير، تم وضع علامة في المربع كإحدى الطرق الصديقة للميزانية للحفاظ على تنظيم منزلك.
يُعد رف Dollar Tree هذا وحدة رفوف سهلة التجميع يمكنك استخدامها لتحويل حالة حذائك الفوضوية إلى شاشة عرض أنيقة. من المؤكد أن الرف قد يبدو عاديًا بعض الشيء ويفتقر إلى الشخصية، ولكن قد يكون هذا مجرد نعمة مقنعة. بسبب اللون الرمادي المحايد، يمكن مزجه بسهولة مع نظام ألوان منزلك وأسلوبه. ضع الوحدة في غرفة نومك، أو غرفة الطين، أو المدخل، أو المرآب الخاص بك، وقم بتأمين مساحة إضافية على الفور لمجموعة أحذيتك التي لا تشغل مساحة كبيرة على الأرض. بعد كل شيء، يبلغ طوله حوالي 3 أقدام وعرضه 2 قدم فقط.
كيفية تنظيم حذائك مع رف التخزين المكون من 6 مكعبات من Dollar Tree
في حال كنت قلقًا من أنه قد لا يكون لديك الأدوات المناسبة لتجميع رف التخزين هذا، فلا تقلق. لا تحتاج إلى أي أدوات. تأتي العبوة مع كل ما تحتاجه لتجميع حل التخزين هذا. قد يبدو إعداد رف التخزين المكون من 6 مكعبات بمثابة مهمة شاقة عند رؤية كل الأجزاء والقطع المعنية، ولكنه في الواقع ليس بهذه التعقيد. ما عليك سوى وضع كل شيء جانبًا وخذ وقتك لربط القطع واحدة تلو الأخرى مثل اللغز. وهذا أيضًا هو المكان الذي يكون فيه دليل المالك مفيدًا. يمكن لكل حجرة مكعبة حمل زوج واحد من الأحذية. ومع ذلك، إذا كان لديك المزيد من الأحذية، ومساحة أرضية إضافية، قم بزيادة مساحة التخزين الخاصة بك عن طريق شراء المزيد من رفوف التخزين المكونة من 6 مكعبات.
لكن مهلا، هناك إضافة أخرى تجعل حيلة تخزين الأحذية هذه أفضل. هل ترى صناديق التخزين المدرجة على عبوة رف تخزين Dollar Tree 6–Cube؟ يذكرون أن هذه تأتي بشكل منفصل. حسنا، احصل عليهم أيضا. ما عليك سوى الحصول على حاويات التخزين الأساسية القابلة للطي، والتي توجد أيضًا في Dollar Tree بسعر 1.25 دولار لكل منها. يمكنها حمل حذائك وتتناسب بشكل مريح مع الأرفف الفردية لرف التخزين المكون من 6 مكعبات. الفكرة هي أنها ستخفي حذائك وقد تتسع لعدد أكبر من الأحذية بداخلها دون خلق فوضى بصرية. إذا كنت تريد المزيد من التنوع والأناقة، استبدل الصناديق المكعبة بالسلال المنسوجة الجميلة.
للحصول على شيء أكثر روعة، قم بطلاء قطعة من الخشب، ثم ضعها ببساطة فوق حامل شجرة الدولار. تتيح هذه الإضافة البسيطة للرف الخاص بك أن يتضاعف كطاولة وحدة تحكم ويوفر هذا السطح العلوي دعمًا إضافيًا لأي شيء تضعه عليه. مهما كان التنوع الذي تجريه على هذا الحل السريع والسهل لتخزين حذائك، فلا يمكن أن تخطئ.