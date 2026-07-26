قم بتحويل مقابض الأبواب المُقتصدة إلى مساحة تخزين أنيقة للمدخل باستخدام أداة بسيطة يمكنك صنعها بنفسك

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سواء كنت تعيش بمفردك أو تدير أسرة كبيرة، قد تشعر أن المدخل لا يحتوي أبدًا على مساحة تخزين كافية. كل هذا الذهاب والإياب يعني أن المعاطف والحقائب والمظلات والقبعات والمقاود وغيرها تتراكم بسرعة أكبر. ولكن ليس عليك الخوض في الأكوام بعد الآن. باستخدام لوح خشبي قديم من المرآب الخاص بك وبعض مقابض الأبواب المُخزنة، يمكنك إنشاء رف بسيط مثبت على الحائط للمساعدة في التخلص من هذه الفوضى والتأكد من أن المدخل الخاص بك عملي دائمًا. ما عليك سوى إرفاق مقابض الأبواب في صف واحد على طول اللوح الخشبي، وتزيينه بالشكل الذي تراه مناسبًا، ثم تثبيته على الحائط بالقرب من بابك الأمامي.
إذا كنت تحب إثارة الصيد، فابحث عن مقابض الأبواب العتيقة في متجر التوفير المحلي أو متجر التحف أو ساحة الإنقاذ. من السهل أيضًا العثور على مقابض الأبواب ومقابض الخزائن المثيرة للاهتمام على مواقع الإنترنت مثل Etsy وeBay. يمكنك أيضًا ترقية أجهزة الدرج الخاصة بك للحصول على مظهر جديد أنيق واستخدام المقابض القديمة في هذا المشروع الماهر.
لا تهم الأشكال والأحجام والمواد كثيرًا، طالما أن مقابض الأبواب تمتد إلى مسافة كافية لحمل معطف أو قبعة أو حقيبة يد بشكل معقول. هذا يعني أنه يمكنك بسهولة مزج المقابض ومطابقتها للحصول على مظهر أكثر انتقائية! إحدى فوائد استخدام مقابض الأبواب المستديرة فوق الخطافات العادية هي أنها لن تشكل ضغطًا على الملابس المعلقة أو تعلق كمك أثناء قيامك بالفرشاة.
لتجميع هذا الرف غير التقليدي، ستحتاج إلى أدوات، والتي قد تشمل أداة صنفرة، ومربع تركيبي، ومثقاب، ومسامير، وأجهزة تثبيت على الحائط، وفرشاة طلاء، وطلاء أو تشطيب من اختيارك. فكر في إضافة لوحات أسماء فوق كل مقبض حتى يكون لدى كل شخص خطاف مخصص – حتى كلب العائلة. يمكنك أيضًا تحويل هذا المشروع إلى رف باستخدام لوحة أخرى وبعض الأقواس الزاوية.
احصل على مقبض للفوضى مع رف مقبض الباب هذا
ابدأ بتقطيع اللوحة إلى حجم مناسب، ثم قم بصنفرة الوجه الأمامي للوحة حتى تصبح ناعمة وخالية من الشظايا. خطط للمكان الذي ستضع فيه مقابض الأبواب المُخزنة، باستخدام مربع مركب للتأكد من أنها متباعدة بشكل متساوٍ على طول اللوح الخشبي. ضع علامة على موضع كل مقبض بقلم رصاص. إذا كنت ترغب في ذلك، ضع طبقة من طلاء الخشب أو الطلاء ثم ضع طبقة من البولي يوريثين، والتي ستحمي الخشب من الخدوش والخدوش. تأكد من أن علامات قلم الرصاص تظل مرئية، واترك أي لمسة نهائية تجف تمامًا قبل الانتقال إلى الخطوة التالية.
أسهل طريقة لربط المقابض هي استخدام مغازل وهمية، مثل مغازل مقبض الباب الوهمية التي توفرها شركة Renovators Supply، والتي تحفر على وجه اللوحة. بدلًا من ذلك، يمكنك حفر ثقوب تجريبية في علامات القلم الرصاص وتأمين المقابض بمسامير أو صواميل على الجانب الخلفي. يمكن استخدام اللاصق لملاءمة أكثر قوة، لكن لا يُنصح بتجميعه بمفرده، نظرًا لأن هذه الخطافات ستحتاج إلى دعم بضعة أرطال على الأقل.
للتأكد من أنها لن تتمزق على الحائط الخاص بك، قم بتوصيل رف مقبض الباب بمسامير الحائط. يمكنك القيام بذلك عن طريق الحفر مباشرة من خلال اللوح الخشبي وفي مسمار الحائط أو عن طريق إضافة أدوات التثبيت إذا كنت لا ترغب في تشويه الطلاء الجميل. تعتبر مقابض الأبواب المُعاد استخدامها بمثابة إشارة خفية ومضحكة للمدخل نفسه، ويمكنك الحفاظ على هذه “النكتة الداخلية” متدحرجة من خلال دمج أجهزة عتيقة أخرى مثل الوريدات أو ألواح القفل القديمة أو مقارع الأبواب أو المفاتيح القديمة للديكور المنزلي الإبداعي.