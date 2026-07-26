قم بتحويل مقابض الأبواب المُقتصدة إلى مساحة تخزين أنيقة للمدخل باستخدام أداة بسيطة يمكنك صنعها بنفسك

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سواء كنت تعيش بمفردك أو تدير أسرة كبيرة، قد تشعر أن المدخل لا يحتوي أبدًا على مساحة تخزين كافية. كل هذا الذهاب والإياب يعني أن المعاطف والحقائب والمظلات والقبعات والمقاود وغيرها تتراكم بسرعة أكبر. ولكن ليس عليك الخوض في الأكوام بعد الآن. باستخدام لوح خشبي قديم من المرآب الخاص بك وبعض مقابض الأبواب المُخزنة، يمكنك إنشاء رف بسيط مثبت على الحائط للمساعدة في التخلص من هذه الفوضى والتأكد من أن المدخل الخاص بك عملي دائمًا. ما عليك سوى إرفاق مقابض الأبواب في صف واحد على طول اللوح الخشبي، وتزيينه بالشكل الذي تراه مناسبًا، ثم تثبيته على الحائط بالقرب من بابك الأمامي.

إذا كنت تحب إثارة الصيد، فابحث عن مقابض الأبواب العتيقة في متجر التوفير المحلي أو متجر التحف أو ساحة الإنقاذ. من السهل أيضًا العثور على مقابض الأبواب ومقابض الخزائن المثيرة للاهتمام على مواقع الإنترنت مثل Etsy وeBay. يمكنك أيضًا ترقية أجهزة الدرج الخاصة بك للحصول على مظهر جديد أنيق واستخدام المقابض القديمة في هذا المشروع الماهر.

لا تهم الأشكال والأحجام والمواد كثيرًا، طالما أن مقابض الأبواب تمتد إلى مسافة كافية لحمل معطف أو قبعة أو حقيبة يد بشكل معقول. هذا يعني أنه يمكنك بسهولة مزج المقابض ومطابقتها للحصول على مظهر أكثر انتقائية! إحدى فوائد استخدام مقابض الأبواب المستديرة فوق الخطافات العادية هي أنها لن تشكل ضغطًا على الملابس المعلقة أو تعلق كمك أثناء قيامك بالفرشاة.

لتجميع هذا الرف غير التقليدي، ستحتاج إلى أدوات، والتي قد تشمل أداة صنفرة، ومربع تركيبي، ومثقاب، ومسامير، وأجهزة تثبيت على الحائط، وفرشاة طلاء، وطلاء أو تشطيب من اختيارك. فكر في إضافة لوحات أسماء فوق كل مقبض حتى يكون لدى كل شخص خطاف مخصص – حتى كلب العائلة. يمكنك أيضًا تحويل هذا المشروع إلى رف باستخدام لوحة أخرى وبعض الأقواس الزاوية.