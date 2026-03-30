قم بتحويل هاتين المكتشفتين من شجرة الدولار الشائعة إلى مخزن معلق بسيط

إذا كنت تتجول في منزلك وتعتقد أن الوقت قد حان للتخلص من الفوضى، فأنت في متناول يدك – فلدينا حل التخزين المناسب لك. باستخدام اثنين فقط من عناصر Dollar Tree الشائعة، يمكنك إنشاء المنزل المعلق المثالي لأي شيء موجود حولك. في المطبخ، يعني هذا أنه يمكنك إزالة كومة الفاكهة التي تستهلك مساحة المنضدة الثمينة لديك، أو عدد لا يحصى من زيت الطهي أو حاويات التوابل التي لا تحتوي على مساحة تخزين مخصصة. وعلى عكس سلال تخزين الحائط المعلقة باهظة الثمن، فإن هذه السلالة لن تكلفك سوى حوالي 3 دولارات، في وقت كتابة هذا التقرير، ويمكنك الحصول عليها وجاهزة للاستخدام في دقائق.

ما عليك سوى زيارة أقرب متجر Dollar Tree وشراء علبة الدش السلكية من Home Collection وسلة نفايات الأسلاك الأساسية. الزوج الواحد هو كل ما تحتاجه لإنشاء مجموعة تخزين معلقة بسيطة. ومع ذلك، قد ترغب في الحصول على المزيد من القطع، لأنه، ثق بنا، حل تخزين المطبخ Dollar Tree هذا جيد جدًا لدرجة أنك ستحتاج إلى قطعة واحدة لكل غرفة. الفكرة سهلة جدًا. قم بتوصيل سلة المهملات الشبكية برف علبة الدش المعلق، ثم قم بتعليق كل شيء على الحائط. العبقرية وراء فكرة التخزين التي تصنعها بنفسك – والتي يمكن أن تعمل في أي منطقة من المنزل ولكنها رائعة بشكل خاص في المطبخ – هي وظيفتها. نظرًا لأنك تقوم بإنشاء حل تخزين معلق، يمكنك الاستفادة من المساحة الرأسية، وهو أمر مفيد بشكل خاص في المطابخ الصغيرة، وحفظ معظم خيارات التخزين الأخرى.