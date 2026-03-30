قم بتحويل هاتين المكتشفتين من شجرة الدولار الشائعة إلى مخزن معلق بسيط

إذا كنت تتجول في منزلك وتعتقد أن الوقت قد حان للتخلص من الفوضى، فأنت في متناول يدك – فلدينا حل التخزين المناسب لك. باستخدام اثنين فقط من عناصر Dollar Tree الشائعة، يمكنك إنشاء المنزل المعلق المثالي لأي شيء موجود حولك. في المطبخ، يعني هذا أنه يمكنك إزالة كومة الفاكهة التي تستهلك مساحة المنضدة الثمينة لديك، أو عدد لا يحصى من زيت الطهي أو حاويات التوابل التي لا تحتوي على مساحة تخزين مخصصة. وعلى عكس سلال تخزين الحائط المعلقة باهظة الثمن، فإن هذه السلالة لن تكلفك سوى حوالي 3 دولارات، في وقت كتابة هذا التقرير، ويمكنك الحصول عليها وجاهزة للاستخدام في دقائق.
ما عليك سوى زيارة أقرب متجر Dollar Tree وشراء علبة الدش السلكية من Home Collection وسلة نفايات الأسلاك الأساسية. الزوج الواحد هو كل ما تحتاجه لإنشاء مجموعة تخزين معلقة بسيطة. ومع ذلك، قد ترغب في الحصول على المزيد من القطع، لأنه، ثق بنا، حل تخزين المطبخ Dollar Tree هذا جيد جدًا لدرجة أنك ستحتاج إلى قطعة واحدة لكل غرفة. الفكرة سهلة جدًا. قم بتوصيل سلة المهملات الشبكية برف علبة الدش المعلق، ثم قم بتعليق كل شيء على الحائط. العبقرية وراء فكرة التخزين التي تصنعها بنفسك – والتي يمكن أن تعمل في أي منطقة من المنزل ولكنها رائعة بشكل خاص في المطبخ – هي وظيفتها. نظرًا لأنك تقوم بإنشاء حل تخزين معلق، يمكنك الاستفادة من المساحة الرأسية، وهو أمر مفيد بشكل خاص في المطابخ الصغيرة، وحفظ معظم خيارات التخزين الأخرى.
اصنع بنفسك وحدة التخزين المعلقة باستخدام عناصر شجرة الدولار
للبدء، إلى جانب مجموعة من رفوف الأسلاك المعلقة وسلة المهملات من Dollar Tree، ستحتاج أيضًا إلى خطافات حائط لاصقة شديدة التحمل ومسمار خطاف معدني للأعلى. الخطوة الأولى هي الضغط إلى الداخل وثني الجزء العلوي من سلة المهملات بلطف إلى شكل بيضاوي. بعد ذلك، ضع سلة النفايات السلكية بالقرب من الجزء السفلي من علبة الدش. قم بتحريك الأوتاد السفلية للعلبة على جانبي السلة، ثم قم بثنيها لأعلى لتثبيت السلة بحيث تتدلى بالأسفل. لقد قمت للتو بإنشاء تخزين معلق DIY الخاص بك.
بعد ذلك، حان الوقت لتركيب إعداد التخزين على الحائط. ما عليك سوى تثبيت مسمار أو خطاف حائط عاليًا على الحائط ثم تعليق حل التخزين المعلق الجديد. كخطوة أخيرة، ضع الخطافات اللاصقة، مثل خطافات Command Utility، على الحائط في القسم الأوسط منه، على الجانبين الأيسر والأيمن. ستدعم هذه الخطافات الجانبية رف التعليق لمنعه من التأرجح من جانب إلى آخر، وتساعد أيضًا في إبقائه على الحائط. انتقل الآن واملأ سلتك المعلقة الجديدة بالعناصر التي كانت تفتقر إلى مساحة مخصصة من قبل.
إذا كنت ستقوم بتخزين منتجات المطبخ الطازجة مثل البطاطس أو البصل، ضع بطانة في الجزء السفلي من السلة لالتقاط الأوساخ والقشور السائبة. بالطبع، هذه الفكرة الموفرة للمساحة والتي تنظم جميع المنتجات في منزلك بميزانية محدودة هي فكرة متعددة الاستخدامات وستعمل أيضًا كحل تخزين لمنطقة الحرف اليدوية أو غرفة الغسيل أو الحمام. يمكنك أيضًا رش الطلاء بألوان جريئة مثل النحاس أو الذهب أو الباستيل الترابي مثل اللون الأخضر الحكيم الذي يتناسب جيدًا مع الأخشاب الدافئة والأبيض المحايد لجدرانك.