قم بتخزين الأساسيات الخارجية بأناقة مع العثور على أمازون متعدد الاستخدامات والذي يبدو رائعًا

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لقد عملت بجد لإنشاء مساحة معيشة خارجية تشجع على الشعور بالاسترخاء؛ من أثاث الفناء المريح إلى القطع التي تحتضن أسلوبًا سهلاً. آخر شيء تحتاجه هو الأساسيات الفوضوية التي تتناثر على سطح السفينة وتعطل المساحة المصممة بعناية. إذا كنت تفتقر إلى حلول التخزين المناسبة، فسيكون هذا هو واقعك. لحسن الحظ، هناك أحد منتجات أمازون متعددة الاستخدامات – صندوق التخزين الخارجي Keter City – الذي يبدو جيدًا ويمكن أن يساعدك في تجديد مساحة الفناء الخاص بك.
بسعر التجزئة 36.35 دولارًا أمريكيًا، يتمتع صندوق التخزين الخارجي Keter City بسعة 30 جالونًا. إنه مصنوع من الراتنج المناسب للاستخدام الخارجي، مما يؤدي إلى منتج مقاوم للطقس. باستخدام المقبضين، يمكنك أيضًا نقل الصندوق خفيف الوزن حول الفناء الخاص بك أو وضعه في الزاوية. يبلغ طولها 22.75 بوصة وعرضها 17.3 بوصة وارتفاعها 21.7 بوصة، مما يوفر مساحة كبيرة بالداخل لمجموعة متنوعة من الضروريات الخارجية. يمكن تكديس وسائد أثاث الفناء الإضافية بالداخل، أو يمكنك ملؤها بكرات كرة القدم والأقماع. يمكن للبستانيين الذين لا يريدون تعريض قفازاتهم وعلبهم المعدنية للعناصر تخزين هذه العناصر بشكل أنيق. يمكنك أيضًا تخزين سلة مستلزمات الشواء أو كيس الفحم بالداخل، مما يجعلها في متناول اليد ولكن محمية بشكل جيد.
في وقت كتابة هذا التقرير، منح العملاء الصندوق تقييم 4.5 نجوم من أكثر من 11000 تقييم. يشيد العملاء بشكل روتيني بالصندوق لمظهره وجودته، على الرغم من وجود بعض التعليقات السلبية حول المتانة، محذرين من تخزين العناصر الأثقل في الداخل. لا يزال من الممكن أن يكون إضافة جديرة بالاهتمام إلى الباحات ومساحات المعيشة الخارجية، حيث يقاوم الضوء أو الفوضى الضخمة.
احصل على المزيد من صندوق تخزين مدينة كيتر
بالإضافة إلى استخدام صندوق تخزين الراتنج هذا للتخزين، فإن الجزء العلوي الأملس والأبعاد السخية تجعله مكانًا مفيدًا للطاولة الجانبية. يمكن أن يكون هذا مفيدًا عندما تريد تنظيم الفناء الخاص بك ولكن قد لا يكون لديك ميزانية لشراء المزيد من الأثاث. إن وضع أحد هذه الصناديق بجوار أريكة الفناء الخاص بك أو بجانب الكرسي الهزاز يوفر سطحًا مستوًا لوضع المشروبات أو طبقًا صغيرًا أو هاتفك أو مكبر الصوت. إذا كنت بحاجة إلى المزيد من التخزين ويمكنك الاستفادة من الطاولات الجانبية المتعددة، فكر في إضافة اثنين من هذه الصناديق بحيث تحيط بمنطقة المعيشة الخارجية الخاصة بك.
لتعزيز مفهوم الطاولة الجانبية، قد يكون من المفيد تزيين صندوق التخزين بحيث يندمج مع الإعداد بشكل أكبر. عندما لا تكون مشغولاً بوضع المخزون بعيدًا أو استعادته، قم بتغطية الصندوق بمفرش طاولة مناسب للاستخدام في الهواء الطلق، مثل مفرش المائدة Softalker Outdoor Checkered Tablecloth (سعره 25.99 دولارًا على أمازون)، والذي يأتي في مجموعة متنوعة من ألوان القماش القطني. إذا كانت أبعاد مفرش المائدة الذي اخترته كبيرة جدًا، قم بطي مفرش المائدة لأسفل أولاً لمنعه من السحب على الأرض. أضف بعض العناصر الزخرفية العملية إلى صندوق التخزين الخاص بك والذي يتحول إلى طاولة جانبية مع مجموعة قواعد أكواب المشروبات، بالإضافة إلى الفوانيس الشمسية للحصول على مظهر أنيق. يمكن للأفراد ذوي الموارد المالية المحدودة أو أولئك الذين يحبون الأعمال اليدوية تجربة مشروع الفانوس الخارجي اللطيف هذا بميزانية Dollar Tree.
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة إضافية في تنظيم التخزين الخارجي الخاص بك، فإليك بعض الأفكار الأكثر جمالاً التي ستتمنى لو فكرت بها عاجلاً.