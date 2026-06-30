قم بتخزين الأساسيات الخارجية بأناقة مع العثور على أمازون متعدد الاستخدامات والذي يبدو رائعًا

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لقد عملت بجد لإنشاء مساحة معيشة خارجية تشجع على الشعور بالاسترخاء؛ من أثاث الفناء المريح إلى القطع التي تحتضن أسلوبًا سهلاً. آخر شيء تحتاجه هو الأساسيات الفوضوية التي تتناثر على سطح السفينة وتعطل المساحة المصممة بعناية. إذا كنت تفتقر إلى حلول التخزين المناسبة، فسيكون هذا هو واقعك. لحسن الحظ، هناك أحد منتجات أمازون متعددة الاستخدامات – صندوق التخزين الخارجي Keter City – الذي يبدو جيدًا ويمكن أن يساعدك في تجديد مساحة الفناء الخاص بك.

بسعر التجزئة 36.35 دولارًا أمريكيًا، يتمتع صندوق التخزين الخارجي Keter City بسعة 30 جالونًا. إنه مصنوع من الراتنج المناسب للاستخدام الخارجي، مما يؤدي إلى منتج مقاوم للطقس. باستخدام المقبضين، يمكنك أيضًا نقل الصندوق خفيف الوزن حول الفناء الخاص بك أو وضعه في الزاوية. يبلغ طولها 22.75 بوصة وعرضها 17.3 بوصة وارتفاعها 21.7 بوصة، مما يوفر مساحة كبيرة بالداخل لمجموعة متنوعة من الضروريات الخارجية. يمكن تكديس وسائد أثاث الفناء الإضافية بالداخل، أو يمكنك ملؤها بكرات كرة القدم والأقماع. يمكن للبستانيين الذين لا يريدون تعريض قفازاتهم وعلبهم المعدنية للعناصر تخزين هذه العناصر بشكل أنيق. يمكنك أيضًا تخزين سلة مستلزمات الشواء أو كيس الفحم بالداخل، مما يجعلها في متناول اليد ولكن محمية بشكل جيد.

في وقت كتابة هذا التقرير، منح العملاء الصندوق تقييم 4.5 نجوم من أكثر من 11000 تقييم. يشيد العملاء بشكل روتيني بالصندوق لمظهره وجودته، على الرغم من وجود بعض التعليقات السلبية حول المتانة، محذرين من تخزين العناصر الأثقل في الداخل. لا يزال من الممكن أن يكون إضافة جديرة بالاهتمام إلى الباحات ومساحات المعيشة الخارجية، حيث يقاوم الضوء أو الفوضى الضخمة.