قم بتخزين بذور الحديقة أو الأسمدة بسهولة مع محلول طعام ذكي

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هم لاعبا اساسيا في داينرز على جانب الطريق ، مباشرة بجوار الباب. نحن نتحدث عن آلات Bubblegum التي تطلب ربعًا مقابل حلي صغير لذيذ. ووفقًا لأحد Tiktokker ، @lorgerAndSimplified4u ، فهي جيدة لأكثر من مجرد توزيع Gumballs. إنها تجعل موزعًا كبيرًا من الأسمدة والبذور ، بما في ذلك بذور الطيور DIY التي صنعتها للتو. إذا قررت بدء تشغيل النباتات من البذور بدلاً من شرائها ، فهذه طريقة ممتعة للحفاظ عليها آمنة وجافة حتى تكون مستعدًا لزرعها.
لا تزال هناك موزعات كلاسيكية مثل آلة Olde Midway 12 “Gumball مع Glass Globe وقاعدة المعادن. سوف يعيدونك حوالي 30 أو 40 دولارًا ، اعتمادًا على النوع الذي تحصل عليه. ومع ذلك ، فإن الإصدارات الحديثة من هذه الآلات تأتي في مجموعة متنوعة من الأشكال والأحجام القديمة (بما في ذلك لعبة Bockelds). المتاجر.
ومع ذلك ، هناك عيب في بعض هذه الآلات ؛ إنهم يطلبون منك إيداع الأموال لهم لحملهم على البصق على الحلوى ، أو بذور للأغراض هنا. لحسن الحظ ، يمكن إصلاح هذه الميزة. أو إذا كنت ترغب في متاعب أقل ، فيمكنك الذهاب مع شيء مشابه ، مثل موزع الطعام. إنه الجهاز الذي يشبه آلة البيع يحمل الحبوب الباردة على بوفيه الإفطار. تعمل هذه بطريقة مماثلة مثل آلة Gumball ولكن بدون متطلبات الدفع. يبيع متجر Honey-Can-do موزعات المواد الغذائية على Amazon مقابل حوالي 40 دولارًا.
إنشاء موزع البذور والأسمدة من آلة اللثة
قد لا يتطلب تجميع هذا المشروع معًا الكثير ، اعتمادًا على المكان الذي تحصل فيه على موزعك ونوعه. إذا كانت جديدة تمامًا ، فابدأ بمسحه من الداخل والخارج لتخليصه من أي حطام تعبئة. إذا وجدت الجهاز المستعملة ، فقد يكون لديك المزيد من العمل أمامك. قد يكون لزجًا من السكر المتبقي من الحلوى واللثة التي كانت ذات مرة داخلها. سوف تحتاج إلى معالجة. من الأهمية بمكان اختبار مقبضه لمعرفة ما إذا كان يتحول بسهولة. خلاف ذلك ، لن تتمكن من استخدامه.
إذا كنت تخطط لاستخدام موزع الحلوى لهذا ، فستحتاج إلى تعطيل ذراع الكلب ، وهي الآلية الربحية التي تجبرك على دفع ربع لاستخدام آلة Gumball. يجب تفكيك الماكينة بحيث يمكنك الوصول إلى هذه القطعة ، وهي شريط رفيع من المعدن يقع أسفل تروس آلة اللثة. قم بإزالة ذلك باستخدام مفك البراغي رأس Phillips ، وستتمكن من استخدام أرباع Sans Machine.
بمجرد الانتهاء من هذا الإعدادية ، ستملأه بالبذور أو الأسمدة التي ستستخدمها. قد ترغب في اختبار كمية صغيرة منها أولاً لترى كيف يتدفق كل نوع من أنواع البذور أو الأسمدة عبر الجهاز. احرص على عدم تعبئة هذه المواد بإحكام جدًا بمجرد ملئها لأن هذا قد يمنع المواد من التدفق خارج الجهاز بسهولة.
تحريك الأشياء
على الرغم من أن العديد من هذه الآلات لديها موقف يجعل الوصول إليها أسهل ، وليس كلها. يمكنك تقليد تأثير وجود واحد عن طريق وضع آلة Gumball على كائن مشابه ، مثل حامل نبات الكافليوم ، والذي يمكنك العثور عليه على Amazon. أو يمكنك DIY موقف النبات الخاص بك إذا كان لديك بعض المواد المتبقية التي تريد استخدامها.
بعض هذه الآلات لديها أكثر من رأس موزع واحد. من منظور البستنة ، يعد هذا مفيدًا لأن لديك القدرة على خداع عدة أنواع مختلفة من البذور في مكان واحد. ومع ذلك ، إذا كان هذا هو الحال ، فلن يكون حامل نبات واحد كافياً. ستحتاج إلى العثور على شيء يحمل المزيد. سيعمل رف مصنع Hiliss القابل للطي بشكل أفضل في هذه الحالة لأنه سيحمل أكثر من موزع واحد ، مما يتيح لك الاحتفاظ بجميع البذور والوصول إليها في مكان واحد مناسب.