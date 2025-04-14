قم بتخزين بذور الحديقة أو الأسمدة بسهولة مع محلول طعام ذكي

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هم لاعبا اساسيا في داينرز على جانب الطريق ، مباشرة بجوار الباب. نحن نتحدث عن آلات Bubblegum التي تطلب ربعًا مقابل حلي صغير لذيذ. ووفقًا لأحد Tiktokker ، @lorgerAndSimplified4u ، فهي جيدة لأكثر من مجرد توزيع Gumballs. إنها تجعل موزعًا كبيرًا من الأسمدة والبذور ، بما في ذلك بذور الطيور DIY التي صنعتها للتو. إذا قررت بدء تشغيل النباتات من البذور بدلاً من شرائها ، فهذه طريقة ممتعة للحفاظ عليها آمنة وجافة حتى تكون مستعدًا لزرعها.

لا تزال هناك موزعات كلاسيكية مثل آلة Olde Midway 12 “Gumball مع Glass Globe وقاعدة المعادن. سوف يعيدونك حوالي 30 أو 40 دولارًا ، اعتمادًا على النوع الذي تحصل عليه. ومع ذلك ، فإن الإصدارات الحديثة من هذه الآلات تأتي في مجموعة متنوعة من الأشكال والأحجام القديمة (بما في ذلك لعبة Bockelds). المتاجر.

ومع ذلك ، هناك عيب في بعض هذه الآلات ؛ إنهم يطلبون منك إيداع الأموال لهم لحملهم على البصق على الحلوى ، أو بذور للأغراض هنا. لحسن الحظ ، يمكن إصلاح هذه الميزة. أو إذا كنت ترغب في متاعب أقل ، فيمكنك الذهاب مع شيء مشابه ، مثل موزع الطعام. إنه الجهاز الذي يشبه آلة البيع يحمل الحبوب الباردة على بوفيه الإفطار. تعمل هذه بطريقة مماثلة مثل آلة Gumball ولكن بدون متطلبات الدفع. يبيع متجر Honey-Can-do موزعات المواد الغذائية على Amazon مقابل حوالي 40 دولارًا.