قم بتخصيب زنبق السلام الخاص بك مع الأدوات المنزلية المشتركة

زنابق السلام (Spathiphyllum spp.) يعشقها البستانيين في جميع أنحاء العالم من أجل أزهارهم الأنيقة والأبيض وأوراق الشجر الخضراء الداكنة. هذه النباتات ليست من الصعب إرضاءها بشكل خاص بشأن ظروفها المتنامية ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالضوء والأسمدة. إنهم يزدهرون في بيئات الإضاءة المنخفضة ويحصلون على ما يرام دون تغذية في كثير من الأحيان. فقط قم بتخصيبهم في فصلي الربيع والصيف ، وسوف يزدهر زنبق السلام. ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في تحريك زنبق السلام الخاص بك وتشجيعهم على الازدهار خلال موسم النمو ، فإن منحهم دفعة من العناصر الغذائية هو فكرة رائعة. نظرًا لأن زنابق السلام لا تتسامح مع المواد الكيميائية جيدًا ، فستحتاج إلى التمسك باستخدام الأسمدة العضوية. لحسن الحظ ، قد تعمل بعض الأدوات المنزلية الشائعة على ما يرام بهذه الصفة.

يمكن أن تمنح قشور القهوة ، وملح إبسوم ، وحتى قشور الموز-العناصر التي يمتلكها معظمنا في المنزل-حقن السلام للحقن المغذيات التي تمس الحاجة إليها. كلهم يقدمون مزيجًا فريدًا من المعادن والعناصر التي ستثري وسط بوتينج النباتات. ومع ذلك ، يجب أن تهتم كثيرًا عند استخدام هذه العناصر كطعام نباتي ، لأن التطبيقات غير الصحيحة أو غير الضرورية يمكن أن تكون غير مجدية فحسب ، بل قد تؤذي النباتات أيضًا.