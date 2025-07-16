قم بتخصيب زنبق السلام الخاص بك مع الأدوات المنزلية المشتركة

زنابق السلام (Spathiphyllum spp.) يعشقها البستانيين في جميع أنحاء العالم من أجل أزهارهم الأنيقة والأبيض وأوراق الشجر الخضراء الداكنة. هذه النباتات ليست من الصعب إرضاءها بشكل خاص بشأن ظروفها المتنامية ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالضوء والأسمدة. إنهم يزدهرون في بيئات الإضاءة المنخفضة ويحصلون على ما يرام دون تغذية في كثير من الأحيان. فقط قم بتخصيبهم في فصلي الربيع والصيف ، وسوف يزدهر زنبق السلام. ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في تحريك زنبق السلام الخاص بك وتشجيعهم على الازدهار خلال موسم النمو ، فإن منحهم دفعة من العناصر الغذائية هو فكرة رائعة. نظرًا لأن زنابق السلام لا تتسامح مع المواد الكيميائية جيدًا ، فستحتاج إلى التمسك باستخدام الأسمدة العضوية. لحسن الحظ ، قد تعمل بعض الأدوات المنزلية الشائعة على ما يرام بهذه الصفة.
يمكن أن تمنح قشور القهوة ، وملح إبسوم ، وحتى قشور الموز-العناصر التي يمتلكها معظمنا في المنزل-حقن السلام للحقن المغذيات التي تمس الحاجة إليها. كلهم يقدمون مزيجًا فريدًا من المعادن والعناصر التي ستثري وسط بوتينج النباتات. ومع ذلك ، يجب أن تهتم كثيرًا عند استخدام هذه العناصر كطعام نباتي ، لأن التطبيقات غير الصحيحة أو غير الضرورية يمكن أن تكون غير مجدية فحسب ، بل قد تؤذي النباتات أيضًا.
تخصيب زنبق السلام مع أراضي القهوة المستهلكة
إن قهوة القهوة التي تم إنشاؤها ، والتي يُنظر إليها غالبًا على أنها نتيجة ثانوية عديمة الفائدة لشرب الصباح الخاص بك ، هي جوهرة خفية في مجموعة أدوات البستنة الخاصة بك عندما تهتم بزاوية السلام. إنهم ليسوا مجرد منتج نفايات ؛ إنها غنية بالمواد المغذية ، وخاصة النيتروجين ، والتي يحتاجها زنابق السلام إلى نمو صحي في الأوراق. الطريقة الأكثر فاعلية لاستخدام العناصر الغذائية في الأسس هي إضافتها إلى السماد ، ثم استخدام الأخير لارتداء التربة التي تزرع فيها زنبق السلام. محتوى القهوة المثالي في السماد هو حوالي 20 ٪ ؛ أكثر من ذلك ، وأنت تخاطر بإيذاء النباتات.
قد تميل إلى خلط أراضي القهوة في التربة مباشرة ، لكنها لن تطلق العناصر الغذائية بكميات كافية. ما هو أسوأ من ذلك ، أن الكائنات الحية الدقيقة في التربة ستحصل على تنفيذ الأمر وستتضور جوعًا في تربة النيتروجين في هذه العملية. ومع ذلك ، فإن إضافة أراضي القهوة إلى الوسط المتنامي يمكن أن تحمي زنبق السلام من الآفات العديدة وتحسين بنية التربة والصرف. فقط تأكد من أنك لا تضيف إلى الكثير – أي محتوى الكافيين المتبقي فيه قد يثبت سامًا للنباتات.
خصبة زنابق السلام مع ملح إبسوم
عنصر منزلي آخر يمكنك إعادة عرضه كأسمدة زنبق السلام هو ملح إبسوم ، والمعروف كيميائيًا باسم كبريتات المغنيسيوم. المغنيسيوم هو مكون رئيسي في إنتاج الكلوروفيل وهو ضروري لضوء التمثيل الضوئي وصحة النبات بشكل عام. عندما تفتقر زنابق السلام إلى المغنيسيوم ، غالبًا ما تتحول أوراقها إلى اللون الأصفر. على المدى القصير ، يمكن أن يعالج ملح إبسوم نقص المغنيسيوم في النبات.
ومع ذلك ، فإن إضافة المزيد من المغنيسيوم إلى التربة أكثر مما يحتاجه ليس فقط غير ضروري – إنه ضار صريح لنباتاتك. المشكلة الرئيسية هنا هي أن المغنيسيوم الزائد في التربة يمنع النباتات من امتصاص الكالسيوم بشكل صحيح ، وقد يظهر نقص الكالسيوم في أوراق الشجر الأصغر والهوامش النخرية على الأوراق. لتجنب تعريض زنبق السلام لمغذيات لا تحتاجه ، اختبر التربة قبل علاجها بملح إبسوم. إذا كنت متأكدًا من أن وسيط بوتينج زنابق السلام الخاص بك يحتاج إلى دفعة من المغنيسيوم ، فإن إذابة ملعقتين كبيرتين من ملح إبسوم في جالون من الماء واستخدام الخليط لميض النباتات. بعد التطبيق الأولي ، اختبر التربة لمحتوى المغنيسيوم لتحديد ما إذا كان هناك حاجة إلى مزيد من ملح Epsom.
كيفية استخدام قشور الموز لتخصيب السلام lillies
يفضل زنبق السلام الأسمدة الطبيعية ، وهناك الكثير من المصادر عبر الإنترنت التي تدعي أن قشور الموز تعمل مثل السحر لجعل هذه الزهور تزدهر. وهناك بعض الحقيقة وراء هذا الادعاء ، لكن لا ينبغي أن تدفن تقشير الموز مباشرة في وسيط Peace Lilies ‘Potting. يتم تحميل التقشير بالفعل مع العناصر الغذائية المفيدة مثل البوتاسيوم ، مما يساعد على إزهار الإنتاج. ولكن مع تحلل التقشير في التربة ، فإن الكائنات الحية الدقيقة التي تحطمها ستستهلك كميات وفيرة من النيتروجين ، تاركة وسيطًا فقيرًا للنيتروجين للنبات. وبالمثل ، ليس هناك فائدة من محاولة صنع الأسمدة من خلال نقر قشور الموز في الماء ؛ لن تكون تركيزات المغذيات في السائل كافية لتلبية احتياجات زنابق السلام.
بدلاً من إضاعة الوقت في “الاختراقات” المنهكة ، استفد من محتوى المغذيات الغنية بلقب الموز عن طريق إضافتها إلى كومة السماد. كمكون من السماد ، تضيف قشور الموز في الواقع كميات عالية من النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم – في كثير من الأحيان أكثر من مرتين إلى ثلاث مرات أكثر مما ستحصل عليه بدونها. يمكنك بعد ذلك استخدام هذا السماد المخصب من الموز لتزيينه في وضع العلبة في سلام السلام لمنحهم سميد متوازن ومغذي.