قم بتخصيص مصباح IKEA REGNSKUR الخاص بك باستخدام DIY لطيف وسهل

على الرغم من وجود العديد من الأشياء التي يجب مراعاتها قبل تركيبها، إلا أن المصابيح المعلقة محبوبة من قبل العديد من أصحاب المنازل، وذلك لسبب وجيه. متوفرة في مجموعة واسعة من الأحجام والأنماط ونقاط الأسعار، تضيف الأضواء المعلقة جاذبية إضافية إلى الجمالية العامة للمنزل بينما تنشر الضوء بشكل كافٍ عبر المساحات المختلفة، سواء كان ذلك في الردهة أو غرفة النوم أو منطقة المعيشة أو فوق جزيرة مطبخك. اكتسبت الأضواء المعلقة شعبية خلال فترة آرت ديكو في عشرينيات القرن الماضي وحتى حركة التصميم الحديثة في منتصف القرن في الخمسينيات من القرن الماضي، وكان لها العديد من التكرارات على مر السنين، متأثرة بالمنحنيات الدقيقة لمنحوتات أكاري الضوئية لإيسامو نوغوتشي أو الخطوط الأنيقة لعلامة الإضاءة الدنماركية مصابيح PH الشهيرة للويس بولسن.

من خلال اتخاذ طريق أكثر تخصيصًا وبأسعار معقولة، يقدم لنا YouTuber Lone Fox DIY ذكي يأخذ المصباح المعلق الكلاسيكي من ايكيا إلى آفاق جديدة. لهذا الاختراق، ستحتاج إلى مصباح معلق من القماش REGNSKUR / HEMMA من ايكيا (39.99 دولارًا)، وقماش من اختيارك، ومهارات الخياطة الأساسية.