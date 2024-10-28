قم بتخصيص مصباح IKEA REGNSKUR الخاص بك باستخدام DIY لطيف وسهل

على الرغم من وجود العديد من الأشياء التي يجب مراعاتها قبل تركيبها، إلا أن المصابيح المعلقة محبوبة من قبل العديد من أصحاب المنازل، وذلك لسبب وجيه. متوفرة في مجموعة واسعة من الأحجام والأنماط ونقاط الأسعار، تضيف الأضواء المعلقة جاذبية إضافية إلى الجمالية العامة للمنزل بينما تنشر الضوء بشكل كافٍ عبر المساحات المختلفة، سواء كان ذلك في الردهة أو غرفة النوم أو منطقة المعيشة أو فوق جزيرة مطبخك. اكتسبت الأضواء المعلقة شعبية خلال فترة آرت ديكو في عشرينيات القرن الماضي وحتى حركة التصميم الحديثة في منتصف القرن في الخمسينيات من القرن الماضي، وكان لها العديد من التكرارات على مر السنين، متأثرة بالمنحنيات الدقيقة لمنحوتات أكاري الضوئية لإيسامو نوغوتشي أو الخطوط الأنيقة لعلامة الإضاءة الدنماركية مصابيح PH الشهيرة للويس بولسن.
من خلال اتخاذ طريق أكثر تخصيصًا وبأسعار معقولة، يقدم لنا YouTuber Lone Fox DIY ذكي يأخذ المصباح المعلق الكلاسيكي من ايكيا إلى آفاق جديدة. لهذا الاختراق، ستحتاج إلى مصباح معلق من القماش REGNSKUR / HEMMA من ايكيا (39.99 دولارًا)، وقماش من اختيارك، ومهارات الخياطة الأساسية.
إنشاء غطاء ضوء قلادة جديد
يأتي مصباح REGNSKUR / HEMMA بشكل بيضاوي أو كروي، ويعمل هذا المنتج بشكل جيد مع أي منهما. يأتي المصباح المعلق من ايكيا مفككًا، لذا يمكنك ببساطة إزالة غطاء المصباح الذي يشبه الأنبوب القماشي من الصندوق. قم بطي القماش من اختيارك إلى النصف – يستخدم Lone Fox ياردة واحدة من قماش الجيرسي المطبوع – ثم ضع غطاء ايكيا بشكل مسطح على الحافة المطوية. قم بقص القماش الخاص بك لإنشاء نفس شكل الغطاء الأصلي، ولكن مع إضافة نصف بوصة حول كل حافة.
لصنع أنبوب من القماش المقصوص حديثًا، قم بطيه بحيث يكون جانبه الخلفي متجهًا للخارج، ثم ثبت حوافه معًا باستخدام ماكينة الخياطة. إذا لم يكن لديك ماكينة خياطة، فيمكنك خياطتها يدويًا، أو استخدام شريط Wrights Iron-On من Amazon (5.62 دولارًا) باتباع طريقة تطويق الستارة بدون خياطة.
ضع ضوء القلادة معًا
اقلب القماش من الداخل للخارج، بحيث يكون الجانب الصحيح من القماش متجهًا للخارج. الخطوة التالية هي قم بإنشاء قناة الرباط على طول الحواف العلوية والسفلية للأنبوب حتى تمر أجزاء المصباح المعلق من خلالها، على غرار الغلاف المطوي الذي يحافظ على خيط القلنسوة في مكانه.
قم بطي حافة فتحة الأنبوب حوالي نصف بوصة باتجاه الجانب الخطأ من القماش وقم بخياطتها على طول محيطها لإنشاء نفق، وكرر هذه الخطوة للطرف الآخر. خذ الحلقة المعدنية من مجموعة مصابيح ايكيا واهتزها على طول قناة الرباط من أحد طرفيها – سيكون هذا هو الجزء السفلي من المصباح. ثم قم بإزالة السلك من غطاء مصباح ايكيا الأصلي وقم بربطه عبر قناة الرباط الأخرى التي قمت بإنشائها. أنت الآن جاهز لاتباع تعليمات دليل ايكيا حول كيفية لف غطاء القماش الجديد وإحكامه وتأمينه فوق المصباح.