قم بترتيب أرففك من خلال طريقة بسيطة لمفصلة Dropleaf

في العديد من المنازل، تعتبر الفوضى مشكلة مستمرة ويبدو أنها لن يتم حلها بشكل كامل. بمجرد أن تكتشف تنظيمًا عمليًا للألعاب والأحذية الإضافية والاحتمالات والأطراف الموجودة على الرفوف، يمكن لمجموعة متزايدة من العناصر أن تحولها بسرعة إلى شيء قبيح مثقل بالعين. في نهاية المطاف، حتى الأشخاص الأكثر أناقة بيننا يمكنهم أن يرفعوا أيديهم ويقبلوا بالفوضى. في حين أنك قد تكون قادرًا على إبقاء أرففك خالية من الفوضى في بعض المناطق، إلا أن مناطق أخرى ستتحمل دائمًا بعض الفائض. ولكن ماذا لو تمكنت من إيجاد حل وسط يوفر عليك الصيانة المستمرة مع الحفاظ على هذه المساحات مرتبة؟ بدلاً من محاولة تنظيم العناصر، فإن خدعة بسيطة تتمثل في إضافة باب ستبقي كل شيء مخفيًا للحفاظ على مظهر نظيف في الغرفة.

يعد الباب ذو الألواح المتدلية سهل التركيب، وإذا كنت على دراية بكيفية استخدام المواد، فيمكنك توفير المال والوقت. المفصلات الورقية المتدلية المخفية، مثل مفصلات KAFENDA هذه، تتيح للباب أن يستقر مع الإطار المحيط ويمكن طيه للأسفل للوصول إلى الداخل. لصنع الوجه الأمامي، يمكنك قطع لوح خشبي حسب الطلب. ولكن مع وجود رف احتياطي من الوحدة التي تقوم بتحديثها، يكون لديك لوحة جاهزة بحجم مثالي مع لون وملمس يناسب بقية الخزانة. يصف مستخدم YouTube دانييل تيتشنر كيفية إزالة هذا التصميم من منشئ Instagram @interiorxlifestyle. في بضع خطوات سهلة، يمكنك تجديد الرفوف بمظهر عصري جذاب.