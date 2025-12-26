قم بترتيب الفائزين الخمسة عشر في منتصف الطريق من خلال وكالة MLB المجانية

هناك طريق طويل لنقطعه في هذا الموسم، ولكن هناك بالفعل فائزون واضحون. الفائزون في منتصف الطريق لفصل الشتاء:

1. الأوريولز

ما مدى سعادتهم بإضافة بيت ألونسو؟ ربما كان مشجعو ميتس غير سعداء برؤيته يرحل. ربما بشكل مبالغ فيه، شبه مالك الأوريولز ديفيد روبنشتاين عملية الاستحواذ باستحواذ الطيور على فرانك روبنسون العظيم على الإطلاق قبل 60 عامًا. قام الفريق بوضع 19 لوحة إعلانية في جميع أنحاء المدينة للاحتفال بالدب القطبي مع عبارة “الظروف الجليدية المقبلة”. من خلال حركات متعددة، قام الأوريولز بتحويل فريقهم، مضيفين أيضًا المبتدئين شين باز والمخففين رايان هيلسلي وأندرو كيتريدج. ما زالوا يبحثون عن بداية ومخفف آخر، مع تفضيل القلم الأيسر.

2. بلو جايز

لقد عقدوا أكبر صفقة (ديلان سيز، 210 ملايين دولار، سبع سنوات)، وعززوا التناوب مع النجم الكوري كودي بونس (30 مليون دولار، ثلاث سنوات) وأضافوا المخلص الموثوق به تايلر روجرز (37 مليون دولار). والأكثر من ذلك، أن تحركهم الأكبر ربما لم يأت بعد. إنهم مرتبطون بالوكيل الحر رقم 1، كايل تاكر، وهم يفكرون في إما Bo Bichette أو Alex Bregman. لا بد أنهم استمتعوا بغزوتهم في بطولة العالم بقدر ما استمتعنا بها.

3. الضاربون / DHs

انتهى صراع ألونسو كوكيل مجاني في اجتماع مدته 90 دقيقة في أورلاندو مع الأوريولز – أي ما يقرب من نصف مدة اجتماع تامبا الذي أدى إلى عودة ألونسو إلى Met لعام 2025 – وقد جلبته صفقة 155 مليون دولار إلى 205 مليون دولار على مدى سبع سنوات وجعلته يشعر بالرضا تجاه رفض عرض ميتس البالغ 158 مليون دولار لمدة سبع سنوات قبل بضع سنوات. كان كايل شواربر هو حسناء كرة الاجتماعات الشتوية حيث تتنافس العديد من الفرق لجذب نجم فيلادلفيا. دفع عرض الأوريولز بقيمة 150 مليون دولار شركة فيليز الحالية لمطابقة هذا العرض الفائز.