قم بترقية أبواب خزانتك باستخدام حل بسيط وأنيق

قد يبدو دخول غرفة نومك وكأنك تترك العالم خلفك، إلا إذا نظرت إلى الخزانة. إذا لم يكن لخزانتك باب، فهذا يمثل فجوة كبيرة في فكرة كاملة، وتناقضًا. لا يمكنك تجنب رؤية كل ما حاولت إزالته، ولكن هناك حل وهو لا يتمثل في مجرد النظر بعيدًا: قم بتعليق ستائر الدانتيل على مدخل منزلك للحصول على لمسة أنيقة. سوف يقومون بإنشاء حدود بصرية، مما يجذب أعين المتطفلين إلى ما تريد رؤيته بالفعل. يوفر الدانتيل تباينًا أكثر نعومة من اللون الصلب، لذلك لن تصبح ستائرك أيضًا هي النقطة المحورية في الغرفة.
عندما يتعلق الأمر باستبدال أبواب الخزانة الضخمة، أو التكيف إذا لم يكن لخزانتك باب مطلقًا، فهناك عدة طرق يجب اتباعها. سواء قررت الحفاظ على خزانة ملابسك منظمة بطريقة لا تشتت انتباهك عن بقية مساحتك أو تجد طريقة لتغطية الفوضى، فلا تدع خزانتك تسبب لك الضيق. الستائر المعلقة هي حل بسيط لإضافة حدود. ويمكن حتى أن تكون صديقة للمستأجر. ستائر الدانتيل تعود من جديد، بالإضافة إلى أنها غريبة وجميلة للغاية. قد تكون الإضافة المثالية لغرفة أحلامك.
تغطية خزانتك بالستائر
بمجرد أن تقرري أن ستائر الدانتيل هي الشكل الجمالي المناسب لك، فقد حان الوقت للذهاب للتسوق. نظرًا لأن الأنماط تتلاشى وتتلاشى بمرور الوقت، يعد متجر التوفير مكانًا رائعًا للبدء. ربما ستحتاج إلى ستائر طويلة بما يكفي لتغطية مدخل خزانتك، ولكن يمكنك دائمًا اختيار ستائر أقصر وخلق أجواء الصالون القديمة. يعتمد الأمر حقًا على مقدار خزانة ملابسك التي تريد إخفاءها. إذا كانت ستائر الدانتيل التي تختارها طويلة جدًا، فقد تحتاج إلى قصها حسب الحجم. يمكنك أيضًا التسوق عبر الإنترنت للحصول على ستائر مسبقة الصنع مقاسة للأبواب القياسية.
بعد ذلك، سوف تحتاج إلى تعليق قضيب الستارة فوق المدخل الخاص بك. يمكنك اختيار أي تصميم يناسب جمالك، ولكن إذا كنت تستأجر منزلك، فقد يكون قضيب الشد هو أسهل طريقة لتعليق الستائر دون حفر. إذا كنت ترغب في استخدام قضيب أكثر روعة مع نهايات زخرفية، فإن خطافات قضيب الستارة كوماند هذه تعد خيارًا رائعًا. لمنع التمزق، ربما يكون من الأفضل استخدام الحلقات بدلاً من مجرد تمرير قضيب الستارة من خلال التماس الموجود في الجزء العلوي من الستائر. يمكنك أيضًا لصق قطعة من الشريط المنزلق على القضيب للسماح بحركة أكثر سلاسة.
مع خزانة ملابسك المغطاة بالدانتيل، تكتمل جمالية غرفتك! لقد قمت بإنشاء حدود، ويمكن إخفاء الفوضى في خزانتك.