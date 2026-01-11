قم بترقية إضاءة غرفة الطعام الخاصة بك باستخدام هذا الاتجاه المستوحى من الطراز القديم

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
عندما يقوم الناس بتزيين غرف الطعام الخاصة بهم، فإنهم يميلون إلى التركيز على الطاولة والكراسي، في حين أن تركيبات الإضاءة يمكن أن تبدو وكأنها فكرة لاحقة، وهو خطأ في تصميم غرفة الطعام من السهل جدًا ارتكابه. لكن الإضاءة تلعب دورًا مهمًا في المظهر العام لغرفة الطعام، ويجب التعامل معها كجزء لا يتجزأ من المظهر الجمالي، وليس كميزة تؤدي وظيفة معينة فقط. مع وجود العديد من خيارات الإضاءة للاختيار من بينها، قد يكون من الصعب تحديد اتجاه تركيبك. تقليديا، كانت الثريات المفضلة لدى المعجبين لغرف الطعام. يتضمن ذلك أي شيء بدءًا من الثريات الفقاعية الغريبة وتصميمات السبوتنيك الحديثة وحتى إبداعات الروطان المنسوجة. لكن في الوقت الحالي، يتعلق الأمر كله بالثريات العتيقة.
انطلاقًا من الرغبة في دمج المزيد من الديكور الانتقائي في المساحات المعاصرة، من المقرر أن تشهد الثريات المستوحاة من الطراز القديم انتعاشًا كبيرًا هذا العام، وخاصة التصميمات التي تذكرنا بحركة تصميم آرت ديكو (فكر في الزجاج الملون المقترن بلمسات ذهبية أو نحاسية). وفقًا للويز كوبلاند، مؤسس LB Copeland Interior Design، يختار أصحاب المنازل الثريات العتيقة لأنها تلهم المرونة. وقال لـ House Beautiful: “عندما تبدأ بإضاءة ذات تاريخ أو عتاج، فإنها تمنحك الحرية في تقديم طاولات أو كراسي طعام جديدة دون أن يبدو كل شيء جديدًا أو متطابقًا”، مضيفًا أن الثريا لا تحتاج إلى أن تكون تحفة حقيقية. سيكون التصميم الحديث مع العناصر القديمة كافياً لإضافة بعض سحر العالم القديم.
أنماط الثريات العتيقة التي يمكنها ترقية المساحة الخاصة بك
كما ذكرنا سابقًا، من المتوقع أن يرتفع الطلب على أنماط الثريات التي كانت شائعة في العشرينيات من القرن الماضي في عام 2026. يمكن أن يشمل ذلك الثريات الكريستالية أو الزجاجية بلون الشمبانيا مثل ثريا Xiaoqiwu Crystal مع اللون الرمادي الكريستالي الذهبي، بالإضافة إلى التركيبات المتدرجة التي تتميز بالزجاج المزخرف، مثل ثريا Keluoly Antique 3-Tier Crystal Glass، وكلاهما يباع على Amazon. بالعودة إلى أبعد من ذلك في الوقت المناسب، من المتوقع أيضًا أن يعود التصميم الكلاسيكي الجديد، ليسلط الضوء على الثريات الكبيرة والمميزة. فكر في ثريات احتفالية أنيقة على طراز الشموع من الذهب أو النحاس، مثل ثريا KMaiPem 6-Light Vintage Brass Farmhouse التي يمكن العثور عليها في أمازون، والتي تعمل كقطعة مركزية مذهلة فوق طاولة الطعام، خاصة في المنازل التي تميل إلى أجواء أكثر ريفية.
بالطبع، إذا كنت ترغب في العثور على قطعة أثرية حقيقية، فإن متجر التوفير المحلي ومبيعات العقارات هي أماكن رائعة للبدء، خاصة إذا كنت تقوم بإعادة الديكور بميزانية محدودة. بالنسبة لأولئك الذين لا يمانعون في الاستثمار أكثر في ثريا غرفة الطعام الخاصة بك، فإن الأسواق العتيقة الفاخرة مثل 1stDibs وVinterior تستحق التصفح. وفي الوقت نفسه، تعد الإضاءة العتيقة أحد عناصر الديكور المنزلي التي يجب عليك دائمًا البحث عنها على Facebook Marketplace، وينطبق الشيء نفسه على مواقع مثل Etsy وeBay.