قم بترقية الجرار الماسونية العادية إلى ديكور مذهل للعطلات باستخدام DIY بسيط

هل تبحث عن طريقة لاستخدام برطمانات ميسون الممتلئة بشكل جيد في النهاية؟ سواء كانت بقايا طعام من تلك المرحلة الأولية من العجين المخمر أو بقايا أحلام المخلل محلية الصنع قصيرة العمر، فقد حان الوقت لنفض الغبار عنها ومنحها غرضًا احتفاليًا جديدًا. لا توجد طريقة أفضل لاحتضان روح العطلة من خلال الحرف اليدوية الاحتفالية، وهذه الأعمال اليدوية السهلة هي الإضافة المثالية لديكورك الموسمي. وإليك كيفية العمل: حول الجرار الماسونية إلى حاملات شموع شتوية باستخدام الطلاء وعود تنظيف الأسنان لإنشاء تصميمات شجرة عيد الميلاد الساحرة حول الجرة للحصول على توهج أنيق ومبهج.
إذا كنت تفكر في تجربة بعض القطع المركزية التي تصنعها بنفسك والتي ستبهر ضيوفك، فقد ترغب في إضافة هذا المشروع إلى القائمة أيضًا. يوفر هذا DIY إمكانيات لا حصر لها للإبداع، سواء التزمت بالخطوات أو أضفت ذوقك الخاص عن طريق مزج أفكار ديكور Mason jar الأخرى للحصول على منتج نهائي أكثر تميزًا.
استخدم مسواك لطلاء أشجار الشتاء المثالية
إحدى الطرق العديدة الذكية لإعادة استخدام الجرار الزجاجية القديمة في جميع أنحاء المنزل هي تحويلها إلى شموع مضيئة، ولكن هذا DIY يرفع الفكرة من خلال بعض تصاميم شجرة الشتاء الأنيقة المرسومة مباشرة على الجرة. أفضل جزء؟ الحصول على شجرة عطلات خالية من العيوب أمر بسيط للغاية، وذلك بفضل حيلة ذكية باستخدام عود تنظيف الأسنان. كل ما ستحتاجه هو الجرة الخاصة بك، وبعض الطلاء الزجاجي باللون الذي تختاره، واثنين من أعواد الأسنان الاحتياطية. استخدم زجاجة الطلاء للضغط على خط مستقيم من أسفل الجرة إلى ارتفاع الشجرة المفضل لديك. ثم اترك جزءًا صغيرًا في أسفل الخط للاحتفاظ به كجذع، ثم في الأعلى، استخدم عود أسنان لسحب الطلاء إلى اليسار واليمين، ليصبح أصغر عندما تصل إلى قمة الشجرة – إنه حقًا بهذه السهولة.
إذا كنت تريد معالجة تصميمك بدلاً من تركه يجف في الهواء بحيث يكون آمنًا للغسل في غسالة الأطباق، فيمكنك تسخين الطلاء عن طريق خبز الزجاج في الفرن. اترك الزجاج المطلي يجف لمدة يوم على الأقل، ثم ضعه في فرن بارد واضبطه على درجة حرارة 350 درجة فهرنهايت، واخبزه لمدة 20 دقيقة قبل إطفاء الفرن واترك الزجاج يبرد تمامًا بالداخل لمدة عشر دقائق أخرى على الأقل. بمجرد أن تبرد الأواني الزجاجية، قم بإزالتها بلطف من الفرن وأكمل وعاء الشموع الخاص بعطلتك بإضافة ضوء الشاي المتوهج.
طرق احتفالية لتخصيص تصميم جرة ميسون الخاصة بك
إذا كنت تتطلع إلى الارتقاء بهذه العطلة إلى المستوى التالي، فهناك الكثير من الطرق الإبداعية لتخصيص تصميمك. إذا كنت ترغب في الحفاظ على روح إعادة التدوير، يمكنك صنع أجمل زينة للعطلات باستخدام أغطية الجرار القديمة مع بعض اللمسات الاحتفالية. ولكن إذا كنت تركز على إضفاء المزيد من الذوق على جرة ميسون المطلية، ففكر في إضافة بعض الديكور الموسمي إلى حافة الجرة. يمكنك ربط الأقواس والأشرطة الاحتفالية حولها، أو يمكنك لف الخيوط وإرفاق زهور هولية صناعية صغيرة وتوت لإضفاء لمسة ريفية.
إذا كنت ترغب في خلق أجواء شتوية ثلجية، فحاول وضع طبقة أو اثنتين من أملاح إبسوم الممزوجة بالجليتر داخل الجرة حتى يجلس ضوء الشاي عليها. فهو لا يبدو مثل الثلج الحقيقي اللامع فحسب، بل يضيف أيضًا رائحة طبيعية رقيقة. أملاح إبسوم آمنة للاستخدام تحت البطاريات والشموع الحقيقية، ولكن كن حذرًا دائمًا عند التعامل مع اللهب. وبالطبع، يمكنك أن تدع إبداعك يتألق من خلال التوصل إلى طرق فريدة خاصة بك لجعل جرة ميسون الخاصة بك تتناسب مع أسلوب عطلتك. سواء التزمت بهذه الأفكار أو أضفت لمسة خاصة بك، ستضيف هذه الأعمال اليدوية لمسة من سحر العطلة إلى منزلك بينما تمنحك حرفة احتفالية ممتعة للاحتفال بالموسم.