قم بترقية الجرار الماسونية العادية إلى ديكور مذهل للعطلات باستخدام DIY بسيط

إحدى الطرق العديدة الذكية لإعادة استخدام الجرار الزجاجية القديمة في جميع أنحاء المنزل هي تحويلها إلى شموع مضيئة، ولكن هذا DIY يرفع الفكرة من خلال بعض تصاميم شجرة الشتاء الأنيقة المرسومة مباشرة على الجرة. أفضل جزء؟ الحصول على شجرة عطلات خالية من العيوب أمر بسيط للغاية، وذلك بفضل حيلة ذكية باستخدام عود تنظيف الأسنان. كل ما ستحتاجه هو الجرة الخاصة بك، وبعض الطلاء الزجاجي باللون الذي تختاره، واثنين من أعواد الأسنان الاحتياطية. استخدم زجاجة الطلاء للضغط على خط مستقيم من أسفل الجرة إلى ارتفاع الشجرة المفضل لديك. ثم اترك جزءًا صغيرًا في أسفل الخط للاحتفاظ به كجذع، ثم في الأعلى، استخدم عود أسنان لسحب الطلاء إلى اليسار واليمين، ليصبح أصغر عندما تصل إلى قمة الشجرة – إنه حقًا بهذه السهولة.

إذا كنت تريد معالجة تصميمك بدلاً من تركه يجف في الهواء بحيث يكون آمنًا للغسل في غسالة الأطباق، فيمكنك تسخين الطلاء عن طريق خبز الزجاج في الفرن. اترك الزجاج المطلي يجف لمدة يوم على الأقل، ثم ضعه في فرن بارد واضبطه على درجة حرارة 350 درجة فهرنهايت، واخبزه لمدة 20 دقيقة قبل إطفاء الفرن واترك الزجاج يبرد تمامًا بالداخل لمدة عشر دقائق أخرى على الأقل. بمجرد أن تبرد الأواني الزجاجية، قم بإزالتها بلطف من الفرن وأكمل وعاء الشموع الخاص بعطلتك بإضافة ضوء الشاي المتوهج.