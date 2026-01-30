قم بترقية اللوح الأمامي الممل الخاص بك باستخدام بلاط ذكي يمكنك صنعه بنفسك

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

إذا كنت قد فكرت في تغيير غرفة النوم، فقد ترغب في النظر في تغيير اللوح الأمامي الخاص بك. يمكنك تقديم أنماط دقيقة واهتمام بصري دون تجاوز الغرفة، وإنشاء خلفية فريدة ومخصصة لفراشك. بدلاً من شراء قطعة جديدة من اللوح الأمامي، هناك حل ذكي لإضافة بعض الملمس واللون: تبليط اللوح الأمامي الممل ببلاط صغير. أصبح بلاط بيني اتجاهًا كلاسيكيًا شائعًا وبأسعار معقولة. غالبًا ما يتم استخدامه في الحمامات أو على الأرضيات أو للبلاط العكسي، يمكن تكييف البلاط الخفيف الوزن والصديق للاستخدام مع اللوح الأمامي الخاص بك، مما يحوله إلى قطعة مذهلة ومزخرفة تبدو باهظة الثمن وتدلي ببيان.

بلاط بيني عبارة عن بلاط دائري صغير (مثل العملة المعدنية، ومن هنا جاء الاسم). تأتي عادةً على شكل صفائح فوق دعامة شبكية تربطها ببعضها البعض، لذا يكون التثبيت أسهل. يمكنك شراء بلاط قرش بمواد مختلفة، مثل الزجاج أو البورسلين أو السيراميك. وهي متوفرة بأنماط وألوان مختلفة، مثل صفائح الفسيفساء البرونزية النحاسية Parrotile، لذا فمن المؤكد أنك ستجد نوعًا يناسب اللوح الأمامي الخاص بك ويكمل نمط غرفة نومك. هناك بعض الأشياء التي يجب معرفتها قبل تركيب بلاط بيني في منزلك، بما في ذلك كيفية ترتيب البلاط. لتحويل اللوح الأمامي الخاص بك، ستحتاج إلى صفائح البلاط، والفواصل، ولاصق البلاط، والمجرفة، والجص (مثل هذا الجص المخصص الفاخر)، وعوامة الجص، والإسفنجة.