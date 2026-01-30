قم بترقية اللوح الأمامي الممل الخاص بك باستخدام بلاط ذكي يمكنك صنعه بنفسك

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
إذا كنت قد فكرت في تغيير غرفة النوم، فقد ترغب في النظر في تغيير اللوح الأمامي الخاص بك. يمكنك تقديم أنماط دقيقة واهتمام بصري دون تجاوز الغرفة، وإنشاء خلفية فريدة ومخصصة لفراشك. بدلاً من شراء قطعة جديدة من اللوح الأمامي، هناك حل ذكي لإضافة بعض الملمس واللون: تبليط اللوح الأمامي الممل ببلاط صغير. أصبح بلاط بيني اتجاهًا كلاسيكيًا شائعًا وبأسعار معقولة. غالبًا ما يتم استخدامه في الحمامات أو على الأرضيات أو للبلاط العكسي، يمكن تكييف البلاط الخفيف الوزن والصديق للاستخدام مع اللوح الأمامي الخاص بك، مما يحوله إلى قطعة مذهلة ومزخرفة تبدو باهظة الثمن وتدلي ببيان.
بلاط بيني عبارة عن بلاط دائري صغير (مثل العملة المعدنية، ومن هنا جاء الاسم). تأتي عادةً على شكل صفائح فوق دعامة شبكية تربطها ببعضها البعض، لذا يكون التثبيت أسهل. يمكنك شراء بلاط قرش بمواد مختلفة، مثل الزجاج أو البورسلين أو السيراميك. وهي متوفرة بأنماط وألوان مختلفة، مثل صفائح الفسيفساء البرونزية النحاسية Parrotile، لذا فمن المؤكد أنك ستجد نوعًا يناسب اللوح الأمامي الخاص بك ويكمل نمط غرفة نومك. هناك بعض الأشياء التي يجب معرفتها قبل تركيب بلاط بيني في منزلك، بما في ذلك كيفية ترتيب البلاط. لتحويل اللوح الأمامي الخاص بك، ستحتاج إلى صفائح البلاط، والفواصل، ولاصق البلاط، والمجرفة، والجص (مثل هذا الجص المخصص الفاخر)، وعوامة الجص، والإسفنجة.
خطوات مهمة عند إعداد وتركيب بلاط بيني على اللوح الأمامي الخاص بك
تنطبق أيضًا الخطوات البسيطة لتثبيت بلاط باكسبلاش على مشروع DIY هذا. خطوتك الأولى هي إعداد اللوح الأمامي الخاص بك. قم بإزالته ووضعه بشكل مسطح بحيث يكون مستويًا لعملية التثبيت. قم بتنظيفه وتجفيفه بالكامل. يمكنك أيضًا تجهيزه وطلاؤه قبل تطبيق البلاط نظرًا لأن بعض الإطار الموجود سيظل ظاهرًا. يمكنك قطع اللوح الأمامي باستخدام الخشب الرقائقي حسب حجم سريرك إذا كنت لا تملك واحدًا أو لا ترغب في تغيير اللوح الأمامي الموجود لديك.
للتثبيت، قم بتجفيف جميع ألواح البلاط قبل لصقها بشكل دائم بمادة لاصقة للتأكد من ملاءمتها بشكل صحيح. اصنع قالبًا ورقيًا يناسب شكل وحجم اللوح الأمامي الخاص بك حتى تتمكن من وضع البلاط. باعد بينها جميعًا بشكل متساوٍ بحيث تكون مستقيمة – يمكنك القيام بذلك باستخدام الفواصل، مثل فواصل البلاط SynHHergyx. استخدم سكينًا متعدد الاستخدامات لقطع صفائح البلاط بعناية لتناسب شكل اللوح الأمامي الخاص بك. خذ شريطًا لاصقًا للرسام لترقيم أوراقك بالترتيب، حتى تعرف كيفية وضعها. بمجرد تعيين التخطيط، يمكنك البدء في وضع البلاط بشكل حقيقي.
خذ مجرفة، مثل مجرفة الهامش المسننة هذه من MARSHALTOWNV، واغرف المادة اللاصقة، ثم انشرها في طبقة رقيقة ومتساوية. اضغط على الملاءات في المادة اللاصقة واحدة تلو الأخرى، مع ضمان الضغط الثابت والمتساوي وإبقائها محاذية أثناء الحركة. بمجرد تعيين البلاط، يمكنك الجص لهم. انشر الجص باستخدام العوامة، ثم امسح الجص الزائد باستخدام اسفنجة رطبة. اتركها لتجف. لقد تحول الآن اللوح الأمامي الممل الخاص بك إلى نقطة محورية على مستوى المصمم. كبديل لهذه الطريقة، يمكنك اتباع طريق DIY أرخص وأسرع. ما عليك سوى العثور على ورق لاصق لتقشيره ولصقه بالتساوي على اللوح الأمامي الذي يحاكي مظهر البلاط.