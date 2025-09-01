قم بترقية جرة شجرة الدولار إلى ديكور أنيق في أي موسم مع DIY سهل

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
بالنسبة لأولئك منا الذين يحبون إضاءة العطلات مع ديكور لطيف وحرفي ، فإن العناصر الموسمية التي تسوقها Dollar Tree هي أمر لا بد منه. على وجه الخصوص ، يجعل حاملو شموع Tealight في بنت جارى شاشات إضاءة للعطلات بشكل خاص لاستخدامها على مدار العام. إنهم جميلون بمفردهم ولكنهم يرتفعون إلى المستوى التالي عندما تضيف بضع زخارف ذات طابع عطلة. من خلال بعض الترقيات الأنيقة ، تعمل هذه الفوانيس الصديقة للميزانية أيضًا كقطاعات مركزية على الطاولات أو يمكن استغلالها لإضاءة مدفأة غير مجدية إذا كنت تشعر بالميل إلى صنع أكثر من جرة زخرفية واحدة.
قائمة الإمدادات لهذه الحرفة السريعة والرائعة أساسية. ستحتاج إلى حامل شمعة Tealight وبعض الشموع لوضعها بداخلها. إذا كنت قلقًا بشأن الإكسسوارات التي تصطاد النار ، فانتقل مع LED Flickering Tealights من Dollar Tree. إذا لم يكن هذا مصدر قلق ، فاختر بعض الخلاصات الفعلية – العطلة معطرة أو غير معروفة – لإضاءة الجرة. لأولئك منكم الذين يحبون استخدام الشموع بأمان لشاشات العطلات في الهواء الطلق حتى خلال الأشهر الأكثر دفئًا ، قم بتبديل الخلاصة العادية لبعض خيارات الرادع ، مثل حارس العوض في أمازون ، للحفاظ على صاخبة ، وذات الحشرات. كلمسة نهائية ، يمكنك DIY عطلة مذهلة مع عناصر الأشجار بالدولار من خلال التقاط بعض العوامل الزخرفية التي تناسب الموسم ، مثل الفشار في الخريف أو الزهور في الربيع.
إنشاء ديكور موسمي مع حاملي شمعة الأشجار بالدولار
يحتوي جرة شجرة الدولار على غطاء سهلة المسمار ويأتي مزودًا بقطعة سوداء تسمح للشمعة “بالتعليق” داخل الحاوية. كما أن الغطاء يضم ثقبًا في الأعلى لإعطاء اللهب الكثير من الأكسجين. يجب أن تبقى أي عناصر زخرفية ستضعها داخل الجرة تحت القطعة السوداء إذا كنت تستخدم شموعًا حقيقية مع Flames. ستحتاج أيضًا إلى تجنب تركهم يحترقون بمجرد انتهاء الحفلة. إن اتخاذ هذه الخطوات يمنع حاملي الشموع من الإشعال النار في غيابك.
أما بالنسبة للعناصر الزخرفية التي يمكنك وضعها في الداخل ، فقم بجمع بعض الأقماع الصناعية أو الجوز لإنشاء قطع مركزية للعطلات ذات الطابع الطبيعي. أو ، املأ حامل الشمعة بالزهور الحريرية بمجرد انتشار الربيع. إن ملءها ببعثرات زخرفية زخرفية مربعة ملونة من Crafter’s Crafter تجلب فيبيًا احتفاليًا لعيد الميلاد ، في حين أن حلويات القلب الحمراء في عيد الحب تعزز الأجواء الرومانسية للشموع. بعض العطلات ، مثل عيد الفصح ، عيد الشكر ، وعيد الميلاد تلهم أيضًا إضافات زخرفية بالإضافة إلى الحشو الذي تضعه داخل الجرة. على سبيل المثال ، إذا كان لديك شريط يتناسب مع موضوع العطلة الذي تقوم بإنشائه ، فقم بالربط حول الجزء العلوي من الجرة لصنع القوس الفاخر ، أو لف قاعدة الجرة بلهجات زخرفية مثل عيد الميلاد منزل. يمكنك أيضا التفكير في رسم خارج الجرة. إذا كنت مكونًا من الناحية الفنية ، فجرّب تصميمًا حرًا. خلاف ذلك ، استخدم الإستنسل لإضافة المزيد من روح العطلة. ميزة استخدام الطلاء مثل هذا هي أنه يمكن غسلها ، مما يتيح لك استخدام الجرة لأكثر من عطلة واحدة.