قم بترقية جرة شجرة الدولار إلى ديكور أنيق في أي موسم مع DIY سهل

بالنسبة لأولئك منا الذين يحبون إضاءة العطلات مع ديكور لطيف وحرفي ، فإن العناصر الموسمية التي تسوقها Dollar Tree هي أمر لا بد منه. على وجه الخصوص ، يجعل حاملو شموع Tealight في بنت جارى شاشات إضاءة للعطلات بشكل خاص لاستخدامها على مدار العام. إنهم جميلون بمفردهم ولكنهم يرتفعون إلى المستوى التالي عندما تضيف بضع زخارف ذات طابع عطلة. من خلال بعض الترقيات الأنيقة ، تعمل هذه الفوانيس الصديقة للميزانية أيضًا كقطاعات مركزية على الطاولات أو يمكن استغلالها لإضاءة مدفأة غير مجدية إذا كنت تشعر بالميل إلى صنع أكثر من جرة زخرفية واحدة.

قائمة الإمدادات لهذه الحرفة السريعة والرائعة أساسية. ستحتاج إلى حامل شمعة Tealight وبعض الشموع لوضعها بداخلها. إذا كنت قلقًا بشأن الإكسسوارات التي تصطاد النار ، فانتقل مع LED Flickering Tealights من Dollar Tree. إذا لم يكن هذا مصدر قلق ، فاختر بعض الخلاصات الفعلية – العطلة معطرة أو غير معروفة – لإضاءة الجرة. لأولئك منكم الذين يحبون استخدام الشموع بأمان لشاشات العطلات في الهواء الطلق حتى خلال الأشهر الأكثر دفئًا ، قم بتبديل الخلاصة العادية لبعض خيارات الرادع ، مثل حارس العوض في أمازون ، للحفاظ على صاخبة ، وذات الحشرات. كلمسة نهائية ، يمكنك DIY عطلة مذهلة مع عناصر الأشجار بالدولار من خلال التقاط بعض العوامل الزخرفية التي تناسب الموسم ، مثل الفشار في الخريف أو الزهور في الربيع.