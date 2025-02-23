قم بترقية رف النبات الأساسي مع DIY الإضاءة PVC

هل لديك رف نباتي أساسي في منزلك حيث تعرض النباتات المنزلية العزيزة؟ لماذا لا تفكر في ترقية هذا إلى محطة متنامية فائقة الشحن مع DIY إضاءة بسيطة للغاية؟ سيتيح لك ذلك استخدام ضوء النمو لتحويل النباتات الضخمة إلى غابة من أوراق الشجر. أو يمكنك حتى تحويل هذا الرف إلى طاولة سلطة من خلال زراعة بعض الخضر المفضلة لديك. للإلهام ، ألقِ نظرة على مجموعة النباتات المثالية لبدء حديقة المرآب ، حيث يمكن أيضًا زراعتها على رف النبات بمجرد تثبيت ضوء النمو. ولكن كيف يمكنك إرفاق الضوء على رف النبات بطريقة تحصل عليها نباتاتك أكبر فائدة؟

يمكن العثور على الإجابة في متجر أجهزةك المحلية أو لوازم السباكة الخاصة بك ، والذي يتكون من أنابيب PVC القياسية وعدد قليل من النجارين مثل المرفقين وقبعات النهاية والأقسام التائية. PVC Pipe هو منتج سهل وغير مكلف للعمل معه ، ومع القليل من الخيال ، يمكن تحويله إلى جميع أنواع العناصر المفيدة ، بما في ذلك الوقوف المفيد لتعليق ضوء النمو. الأشياء الأخرى الوحيدة التي ستحتاج إليها هي قاطع الأنابيب أو hacksaw ، وشيء لتعليق الضوء مع مثل الأسلاك الرقيقة أو خيوط الحديقة أو الرمز البريدي. هل يمكن أن تقطع شماعات معطف سلكية قديمة لتصميم بعض السنانير. وإذا لم يكن لديك بالفعل رف نبات ، فيمكنك تحويل أنابيب PVC إلى وحدة رفوف تخزين إبداعية مع DIY بسيطة أخرى.