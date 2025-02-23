قم بترقية رف النبات الأساسي مع DIY الإضاءة PVC

هل لديك رف نباتي أساسي في منزلك حيث تعرض النباتات المنزلية العزيزة؟ لماذا لا تفكر في ترقية هذا إلى محطة متنامية فائقة الشحن مع DIY إضاءة بسيطة للغاية؟ سيتيح لك ذلك استخدام ضوء النمو لتحويل النباتات الضخمة إلى غابة من أوراق الشجر. أو يمكنك حتى تحويل هذا الرف إلى طاولة سلطة من خلال زراعة بعض الخضر المفضلة لديك. للإلهام ، ألقِ نظرة على مجموعة النباتات المثالية لبدء حديقة المرآب ، حيث يمكن أيضًا زراعتها على رف النبات بمجرد تثبيت ضوء النمو. ولكن كيف يمكنك إرفاق الضوء على رف النبات بطريقة تحصل عليها نباتاتك أكبر فائدة؟
يمكن العثور على الإجابة في متجر أجهزةك المحلية أو لوازم السباكة الخاصة بك ، والذي يتكون من أنابيب PVC القياسية وعدد قليل من النجارين مثل المرفقين وقبعات النهاية والأقسام التائية. PVC Pipe هو منتج سهل وغير مكلف للعمل معه ، ومع القليل من الخيال ، يمكن تحويله إلى جميع أنواع العناصر المفيدة ، بما في ذلك الوقوف المفيد لتعليق ضوء النمو. الأشياء الأخرى الوحيدة التي ستحتاج إليها هي قاطع الأنابيب أو hacksaw ، وشيء لتعليق الضوء مع مثل الأسلاك الرقيقة أو خيوط الحديقة أو الرمز البريدي. هل يمكن أن تقطع شماعات معطف سلكية قديمة لتصميم بعض السنانير. وإذا لم يكن لديك بالفعل رف نبات ، فيمكنك تحويل أنابيب PVC إلى وحدة رفوف تخزين إبداعية مع DIY بسيطة أخرى.
طريقة بسيطة لتصميم موقف خفيف من أنبوب PVC
على الرغم من أنه يمكنك العثور على خطط للوقوف المناسبة عبر الإنترنت أو متابعة ما فعله tiktoker _lordsaint ، فإن أسهل طريقة لاتخاذ موقف هي الحصول على قطعة من أنبوب PVC وقطعها إلى الأطوال المطلوبة. ستحتاج إلى قطعة طويلة للأعلى ، وقطعتان أقصران تشكلان منتصرة ، وأربع قطع أقصر لإنشاء القاعدة. انضم إلى اثنين من أقصر القطع باستخدام T-Piece ، على غرار موصل تجهيزات TEE 3/4 بوصة 3/4 بوصة ، ثم افعل الشيء نفسه مع القطعتين الأخريين. أدخل الانتفاخ في الجزء المفتوح من t-piece واستخدم بعض المرفقين ، مثل تجهيزات الكوع PVC بنسبة 3/4 بوصة 90 درجة ، لتوصيل المستويات بأطول قسم. أنت تقوم بشكل أساسي بإنشاء إطار مع قسم أساسي ، مما يوفر الاستقرار لموقفك لأنه يقع فوق رفك. بعد ذلك ، إنها مجرد حالة من إرفاق الإضاءة ، وأنت مستعد لتشغيله. إذا لم يكن لديك بالفعل واحدة ، فقد ترغب في استكشاف أفضل مصابيح النمو للنباتات الداخلية ، وفقًا للمراجعات.
الآن ، يمكنك ببساطة الالتزام بهذا الإعداد البسيط والوظيفي ، أو يمكنك الحصول على المزيد من الإبداع وإعطاء موقفك من مظهر أكثر زخرفية. على سبيل المثال ، قد تفضل رش الأنابيب بلون لتتناسب مع ديكورك الداخلي أو إضافة زينة أخرى. لماذا لا غارة خزانة الحرفية الخاصة بك لترى ما يمكنك العثور عليه؟ بعض الشريط الواسع اللطيف ملفوف حول الأنابيب سيبدو جيدًا ، أو ربما ورقة غابة كريب الخضراء التي يمكنك لصقها في مكانها.