قم بترقية مجموعة الأرجوحة القديمة في الفناء الخلفي بشكل مذهل

هناك سبب يجعل الأراجيح وسيلة رائعة لتهدئة الأطفال حتى يناموا، والحركات الهادئة والبطيئة لا تتوقف عن كونها رائعة بمجرد أن يتخلص الشخص من الحفاضات. لا تعد الأراجيح المعلقة والمقاعد المعلقة أمرًا جديدًا للبالغين، ولكن تعليقها من مجموعة أرجوحة مُجددة يزيد من مستوى المتعة. قام TikToker @bkmax بتحويل إطار مجموعة أرجوحة متعب وصدئ من منظر قبيح إلى عامل جذب مع القليل من الطلاء المقاوم للصدأ وبعض الأضواء الخيالية. تم الانتهاء من هذا المشروع باستخدام زوج من الأراجيح المصنوعة من خيوط الماكراميه، مما يجعله مكانًا مثاليًا للتسكع – حرفيًا. النتائج لافتة للنظر ليلًا ونهارًا وتجذب جميع الأعمار.
إذا كنت لا ترغب في استعارة خطوات هذا التطبيق من TikToker، فيمكنك إضافة لمستك الخاصة بعدة طرق. يمكنك تحويله إلى مساحة مثالية للنوم من خلال ربط أرجوحة من الدعامتين اللتين تربطان بين القطع الطرفية المثلثة. يمكنك استبدال الأرجوحة بسرير TiiPii خفيف الوزن من Wayfair مقابل 570 دولارًا، وهو مثالي للاحتضان ومشاهدة النجوم. يمكنك أيضًا استخدام موضوع إعادة التدوير من خلال مشروع أرجوحة الشرفة المصنوع من مواد خردة قليلة أو عن طريق إعادة استخدام باب قديم وتحويله إلى أرجوحة. يمكنك استبدال أضواء الخيوط بفوانيس معلقة مثل هذا الزوج من الكرات الأرضية التي تعمل بالطاقة الشمسية من Amazon مقابل 33 دولارًا، أو تحويل بعض عناصر Dollar Tree البسيطة إلى ثريا خارجية مذهلة يمكنك صنعها بنفسك لإضاءة منطقة الجلوس الخاصة بك.
إنشاء مجموعة الأرجوحة الخاصة بك للكبار
للحصول على مظهر أرض العجائب البوهيمية، أحضر بعض ورق الصنفرة، وعلبة أو اثنتين من الطلاء المقاوم للصدأ، وسلسلة من الأضواء التي تعمل بالطاقة الشمسية مثل هذه من أمازون مقابل 26 دولارًا، وكرسيين أرجوحة من الماكراميه، متوفران أيضًا على أمازون مقابل 60 دولارًا لكل منهما. ضع في اعتبارك أن معظم إطارات مجموعات الأرجوحة مصممة لتحمل ما بين 400 و500 رطل عندما تكون في أفضل حالة. تأكد من التحقق من وزن الأرجوحة (الأرجوحات) التي ستعلقها ومن سيستخدم الأرجوحة للتأكد من أن الإطار يمكنه تحمل الوزن. إذا كنت تعيد استخدام إطار قديم، فافحصه بعناية بحثًا عن نقاط ضعف وثقوب صدأ قبل تعليق أرجوحة أثقل.
استخدم TikToker طلاء أسود لامع، ولكن طالما أن الطلاء مقاوم للصدأ، فلديك قوس قزح من الألوان للاختيار من بينها. قم برمل أي صدأ وأوساخ على إطار مجموعة الأرجوحة وامسحها جيدًا بقطعة قماش مبللة لإزالة الغبار المتساقط. ضع طبقتين من طلاء الرش، وبمجرد أن يجف، لف سلسلة الأضواء حول العارضة العلوية وعلى طول الأرجل إذا كان سلسلة الأضواء لديك طويلة بما يكفي. علق كرسيين من الشريط العلوي واسترخِ للاستمتاع ببعض المرح في التأرجح. من المؤكد أن مجموعة الأرجوحة البسيطة والمرتفعة هذه ستجعل فناء منزلك وجهة ترفيهية خارجية مثالية.