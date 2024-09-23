قم بترقية مجموعة الأرجوحة القديمة في الفناء الخلفي بشكل مذهل

هناك سبب يجعل الأراجيح وسيلة رائعة لتهدئة الأطفال حتى يناموا، والحركات الهادئة والبطيئة لا تتوقف عن كونها رائعة بمجرد أن يتخلص الشخص من الحفاضات. لا تعد الأراجيح المعلقة والمقاعد المعلقة أمرًا جديدًا للبالغين، ولكن تعليقها من مجموعة أرجوحة مُجددة يزيد من مستوى المتعة. قام TikToker @bkmax بتحويل إطار مجموعة أرجوحة متعب وصدئ من منظر قبيح إلى عامل جذب مع القليل من الطلاء المقاوم للصدأ وبعض الأضواء الخيالية. تم الانتهاء من هذا المشروع باستخدام زوج من الأراجيح المصنوعة من خيوط الماكراميه، مما يجعله مكانًا مثاليًا للتسكع – حرفيًا. النتائج لافتة للنظر ليلًا ونهارًا وتجذب جميع الأعمار.

إذا كنت لا ترغب في استعارة خطوات هذا التطبيق من TikToker، فيمكنك إضافة لمستك الخاصة بعدة طرق. يمكنك تحويله إلى مساحة مثالية للنوم من خلال ربط أرجوحة من الدعامتين اللتين تربطان بين القطع الطرفية المثلثة. يمكنك استبدال الأرجوحة بسرير TiiPii خفيف الوزن من Wayfair مقابل 570 دولارًا، وهو مثالي للاحتضان ومشاهدة النجوم. يمكنك أيضًا استخدام موضوع إعادة التدوير من خلال مشروع أرجوحة الشرفة المصنوع من مواد خردة قليلة أو عن طريق إعادة استخدام باب قديم وتحويله إلى أرجوحة. يمكنك استبدال أضواء الخيوط بفوانيس معلقة مثل هذا الزوج من الكرات الأرضية التي تعمل بالطاقة الشمسية من Amazon مقابل 33 دولارًا، أو تحويل بعض عناصر Dollar Tree البسيطة إلى ثريا خارجية مذهلة يمكنك صنعها بنفسك لإضاءة منطقة الجلوس الخاصة بك.