قم بترقية مساحة العمل من المنزل مع النباتات المورقة التي تتضاعف كجدران خصوصية

بالنسبة لكثير من الناس ، فإن العمل من المنزل هو سيف ذو حدين. من ناحية ، يمكن للبقاء في مساحتك أن تجعل مهام العمل اليومية أكثر ملاءمة ، ولكن من ناحية أخرى ، قد يكون من الصعب حماية منطقة عملك من الانحرافات. ويشمل ذلك عيون المتطفلين لزملاء المنازل ، وكذلك الراحة المغرية في سريرك أو أريكة. إحدى الطرق لجعل مكتبك المنزلي يشعر بأنه أكثر خصوصية هو تثبيت شاشات الخصوصية أو جدران فو لإنشاء مقصورة مؤقتة. يمكن أن يعمل هذا من أجل نمط بعض المنازل ، ولكن إذا كنت تريد أن تحافظ المساحة الخاصة بك من المنزل من المنزل على جمالية جذابة لا يزال بإمكانك منعك من بقية العالم ، ففكر في ترقيته باستخدام النقل المنزلي المورق لصنع جدار خصوصية.
هناك الكثير من الخيارات للاختيار من بينها عند طرح جدار خصوصية النبات ، بما في ذلك بعض النباتات البسيطة للغاية لتنمو في الداخل. تجعل الأوراق البعيدة المدى لنباتات الأفعى والنباتات المطاطية خيارًا رائعًا لشيء سهل الحفاظ عليه ، ومع ذلك لا يزال بإمكانه توفير الكثير من العزلة. إن النباتات العملاقة مثل طيور الجنة ، وأوراق الشجر المترامية الأطراف مثل السرخس ، والأزهار المزهرة مثل زنابق السلام ستجعل جميع الإضافات الممتازة لجدار الخصوصية العضوية. لضمان عرض جدار النبات بشكل صحيح ، فكر أيضًا في بعض أفكار إضاءة المكاتب المنزلية الجميلة التي ستزيد الإنتاجية.
لا يتطلب الأمر سوى عدد قليل من النباتات لتوفير الخصوصية
سيكون لديك أيضًا العديد من الخيارات عندما يتعلق الأمر بتحديد كيف تريد بالضبط إعداد جدار خصوصية النبات. أحد الخيارات هو وضع جدار معيشة. يبدو أن هذه الجدران المذهلة مصنوعة بالكامل من المواد العضوية ، وتنشئ عرضًا مثيرًا للإعجاب في أي مساحة. إن سحب جدار معيشة في منزلك يتطلب بعض الجهد ، لكن النتائج تستحق ذلك بالتأكيد.
إذا كان جدار المعيشة متطرفًا للغاية بالنسبة لمكتب منزلك ، فاختر بناء نسخة أبسط باستخدام رف كتب كبير مع أرفف قابلة للتعديل. املأ الأرفف بنباتات مختلفة الحجم ، وسيكون لديك قطعة ديكور مثيرة للاهتمام ستتضاعف كشاشة خصوصية. أو امنح مساحتك إحساسًا بالعزلة عن طريق تعليق النباتات من السقف. فقط عدد قليل من النباتات المورقة المعلقة على ارتفاعات مختلفة يمكن أن تكون كافية لخلق وهم الجدار ، مع توفير مساحتك مع بعض الفوائد الطبيعية.
تنتج النباتات الأكسجين وتحسين جودة الهواء في أي غرفة يتم وضعها فيها. هذا يمكن أن يجعلك تشعر عمومًا بمزيد من التنبيه ، والتي بدورها يمكن أن تحسن سير العمل وتقليل الإجهاد اليومي. في هذا الصدد ، تكون النباتات في الأساس أمرًا ضروريًا عند إنشاء مكتب منزلي مثمر. هذه الخصائص المفيدة ، إلى جانب الجمالية العضوية المذهلة للنباتات ، تجعل تركيب جدار خصوصية نبات في مساحة العمل المنزلية الخاصة بك غير التفكير.