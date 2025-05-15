قم بترقية مساحة تخزين المدخل الخاصة بك مع اكتشاف Ikea النحيف الذي لن يكسر البنك

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بالنسبة لأولئك منا الذين يعيشون في شقة أو منزل صغير ، قد يبدو المدخل المناسب بعيد المنال ، لكن لا يجب أن يكون كذلك. تخلص من الإجهاد الناجم عن الفوضى البصرية عندما يكون لدى العناصر اليومية مثل الأحذية والأكياس والمفاتيح مكان محدد للراحة في الفضاء بالقرب من بابك – بغض النظر عن ضيقة. تعد إضافة الرفوف طريقة رائعة لإضافة مساحة رأسية من شأنها أن تمنع الأشياء من الاستيلاء على العقارات الأرضية ، مما يجعل مدخلًا صغيرًا يشعر بأنه أكبر ، لكن لا بأس إذا لم تتمكن من تركيب الرفوف على الجدران أو تحمل وحدات متخصصة مصنوعة للمداخل. يمكنك إعادة استخدام قطع الأثاث الأصغر ، مثل المنضدات ، والخيار الذي لن يكسر البنك هو طاولة جانبية IKEA لافتة للنظر.

يتم تشكيل طاولة هولمرد الجانبية من ايكيا (49.99 دولارًا) إلى نستله بالقرب من أريكة ، لكن هذا لا يعني أنه لن يبدو رائعًا على الحائط بالقرب من الباب. يحتوي على رفوف مفتوحة على الجانب ، والتي يمكن أن توفر تخزينًا إضافيًا أو استيعاب العناصر الزخرفية الأنيقة. يمكن أن يدعم الجزء العلوي من الجدول ما يصل إلى 33 رطلاً ، مع إبقائه في نطاق آمن لعقد عناصر الضوء ، مثل البريد والملحقات. أشار مراجع المنتج ، الذي يبلغ متوسطه 4.7 نجوم ، إلى أنه يكمل ديكور منتصف القرن في غرفة المعيشة الخاصة بهم.