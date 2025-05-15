قم بترقية مساحة تخزين المدخل الخاصة بك مع اكتشاف Ikea النحيف الذي لن يكسر البنك

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بالنسبة لأولئك منا الذين يعيشون في شقة أو منزل صغير ، قد يبدو المدخل المناسب بعيد المنال ، لكن لا يجب أن يكون كذلك. تخلص من الإجهاد الناجم عن الفوضى البصرية عندما يكون لدى العناصر اليومية مثل الأحذية والأكياس والمفاتيح مكان محدد للراحة في الفضاء بالقرب من بابك – بغض النظر عن ضيقة. تعد إضافة الرفوف طريقة رائعة لإضافة مساحة رأسية من شأنها أن تمنع الأشياء من الاستيلاء على العقارات الأرضية ، مما يجعل مدخلًا صغيرًا يشعر بأنه أكبر ، لكن لا بأس إذا لم تتمكن من تركيب الرفوف على الجدران أو تحمل وحدات متخصصة مصنوعة للمداخل. يمكنك إعادة استخدام قطع الأثاث الأصغر ، مثل المنضدات ، والخيار الذي لن يكسر البنك هو طاولة جانبية IKEA لافتة للنظر.
يتم تشكيل طاولة هولمرد الجانبية من ايكيا (49.99 دولارًا) إلى نستله بالقرب من أريكة ، لكن هذا لا يعني أنه لن يبدو رائعًا على الحائط بالقرب من الباب. يحتوي على رفوف مفتوحة على الجانب ، والتي يمكن أن توفر تخزينًا إضافيًا أو استيعاب العناصر الزخرفية الأنيقة. يمكن أن يدعم الجزء العلوي من الجدول ما يصل إلى 33 رطلاً ، مع إبقائه في نطاق آمن لعقد عناصر الضوء ، مثل البريد والملحقات. أشار مراجع المنتج ، الذي يبلغ متوسطه 4.7 نجوم ، إلى أنه يكمل ديكور منتصف القرن في غرفة المعيشة الخاصة بهم.
ترتيب وتصميم الجداول الجانبية ايكيا
هناك طرق متعددة لجعل هذا الجدول الجانبي متعدد الاستخدامات يعمل لمدخلك (نعم ، يمكنك تسميته الآن) ، وتتضمن إحدى هذه الطرق تصفح IKEA. يمكن أن يتناسب أكبر من الأرفف المغلقة في Holmerud تمامًا مع مجموعة من ثلاثة صناديق Barndröm ، والتي يمكن أن تكون جزءًا من نظام للحفاظ على الفوضى من التراكم في المدخل.
للحصول على حل ذكي آخر ، احصل على اثنين من الجداول النهائية ، وترتيبهما جنبًا إلى جنب على الحائط بحيث يتاخم الجانب الصلب من طاولة واحدة من الجانب الصلب من الآخر والجوانب المفتوحة على النهايات. يمنحك هذا طولًا كبيرًا بحيث يمكن لبعض من الأعلى دعم إطارات الصور بالإضافة إلى الأوعية الرئيسية وغيرها من العناصر الوظيفية.
يعني ارتفاع الجدول أنه يمكن استخدامه بشكل طبيعي لتخزين الأحذية ، ولكن من الممكن أيضًا جعلها أطول باستخدام ناهضات الأثاث ، مثل هذه من Yibuy ، على الرغم من أن الأمر قد يتطلب بعض التجربة والخطأ للعثور على المباراة الصحيحة. يمكن لأولئك الذين هم من ماكرة إضافية بناء قواعد لأثاث ايكيا الخاص بهم باستخدام كتل من الخشب ، وطلاء أو وصمة عار على الخشب للتنسيق بلون الطاولة.