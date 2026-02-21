قم بترقية مطبخك بهذه الألوان المستوحاة من مساحة جوليا تشايلد

في حديثها عن مطبخها، قالت جوليا تشايلد ذات مرة: “إنه بالتأكيد روح منزلنا، وهذا أحد الأسباب التي جعلت بول يصممه بالطريقة التي استخدمها بألوان جميلة.” زوج الطفل، بول، هو المسؤول عن ألوان الخزانة في المنزل السابق لعائلة الطفل. وبحسب ما ورد، قام الرسام بول بخلط الألوان بنفسه باستخدام طلاء بنيامين مور إمبيرفو الزيتي، الذي يجمع بين اللون الأزرق الكوبالت واللون الأصفر وسيينا الخام.

ومن الجدير بالذكر أن ألوان خزائن مطبخ الطفل من الممكن أن تتأثر بسنوات من التعرض للبخار وزيوت الطبخ ومنظفات المطبخ وأشعة الشمس. إذا كنت تقوم بتحديث مطبخك عن طريق طلاء خزاناتك، فمن المهم مراعاة جودة ونوع الطلاء، حيث ستحتاج إلى شيء يمكنه تحمل العناصر. من الأفضل اختيار طلاء متين قليل الصيانة (يفضل أن يكون ذو أساس مائي) ولمسة نهائية من خشب الساتان أو الساتان.

في حين أنه سيكون من الصعب تكرار الألوان الدقيقة في مطبخ الطفل، يمكنك استلهام الألوان من ألوان بنيامين مور المذكورة سابقًا أو اختيار مجموعة ألوان الخزانة ذات اللونين الخاصة بك. تتيح لك إضافة الملوثات العضوية الثابتة من الألوان أو الجمع بين الألوان المحايدة المختلفة جلب شخصيتك الفريدة إلى مطبخك دون دفع تكاليف الترقيات المكلفة. وبالنظر إلى أن ألوان الطلاء الجريئة والمجموعات ذات اللونين هي اتجاهات متزايدة لخزائن المطبخ في عام 2026، فقد يكون أسلوب جوليا تشايلد هو الإلهام المثالي لتصميم مطبخ دافئ وشخصي.