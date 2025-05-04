قم بتغيير مظهر النوافذ الخاصة بك تمامًا بميزانية بمساعدة بعض الشريط

Windows هي ميزة منزلية صعبة للتغيير دون إنفاق الكثير على التجديدات. يمكن استبدال واحد فقط التكلفة من 750 دولارًا إلى أكثر من 10،000 دولار ، اعتمادًا على ما إذا كنت تذهب مع الفينيل أو الخشب ، وإذا كنت تريد إضافة شكل فريد أو ميزة. بصرف النظر عن إضافة الستائر أو الستائر ، لا توجد العديد من الطرق الصديقة للمعاد التكلفة والصديقة للمستأجرين لتحديث نوافذك القديمة. أم هناك؟ يمكنك إعطاء Windows الخاص بك تحول حكاية خرافية بميزانية محدودة عن طريق إضافة شبكات مع اختراق شريط السبورة.

يعود نمط Crisscross إلى فترات Tudor المتأخرة في العصور الوسطى وتودر عندما كان من الصعب صنع صفائح كبيرة من الزجاج باليد. بدلاً من ذلك ، فإن Glazeriers (صانعي الزجاج) من شأنه أن يصنع الأجزاء الماسية أو المستطيلة الأصغر ويضعها في المقدمة ، مما يخلق نظرة latted التي نعرفها ونحبها اليوم. للحصول على المظهر بدون كل العمل والمال ، قام Instagrammer Onecrafdiygirl بقياس هذه الأقسام الماسية وشرائط ضيقة مطبق من شريط اللوحة البيضاء. والنتيجة هي أن كوخ فيبي مباشرة من هانسيل وجريتيل ، وهي واحدة يمكنك DIY مع الحد الأدنى من المواد والإجهاد.