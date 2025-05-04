قم بتغيير مظهر النوافذ الخاصة بك تمامًا بميزانية بمساعدة بعض الشريط

Windows هي ميزة منزلية صعبة للتغيير دون إنفاق الكثير على التجديدات. يمكن استبدال واحد فقط التكلفة من 750 دولارًا إلى أكثر من 10،000 دولار ، اعتمادًا على ما إذا كنت تذهب مع الفينيل أو الخشب ، وإذا كنت تريد إضافة شكل فريد أو ميزة. بصرف النظر عن إضافة الستائر أو الستائر ، لا توجد العديد من الطرق الصديقة للمعاد التكلفة والصديقة للمستأجرين لتحديث نوافذك القديمة. أم هناك؟ يمكنك إعطاء Windows الخاص بك تحول حكاية خرافية بميزانية محدودة عن طريق إضافة شبكات مع اختراق شريط السبورة.
يعود نمط Crisscross إلى فترات Tudor المتأخرة في العصور الوسطى وتودر عندما كان من الصعب صنع صفائح كبيرة من الزجاج باليد. بدلاً من ذلك ، فإن Glazeriers (صانعي الزجاج) من شأنه أن يصنع الأجزاء الماسية أو المستطيلة الأصغر ويضعها في المقدمة ، مما يخلق نظرة latted التي نعرفها ونحبها اليوم. للحصول على المظهر بدون كل العمل والمال ، قام Instagrammer Onecrafdiygirl بقياس هذه الأقسام الماسية وشرائط ضيقة مطبق من شريط اللوحة البيضاء. والنتيجة هي أن كوخ فيبي مباشرة من هانسيل وجريتيل ، وهي واحدة يمكنك DIY مع الحد الأدنى من المواد والإجهاد.
إعطاء Windows الخاص بك تحول حكاية خرافية
لتحويل منزلك إلى إخوان Grimm Cottage ، ستحتاج إلى شيئين: شرائط ضيقة من مادة الشبكة التي اخترتها وحاكمًا. هذا كل شيء! استخدم OneCrafdiygirl شريط السبورة البيضاء مثل لفات محو Trinkrittey الجافة 3 مم ، ولكن يمكنك استخدام مجموعة متنوعة من المنتجات الأخرى ، بما في ذلك صب الربع المتواصل ، مثل Art3D Peel و Tresh Trim. يمكنك أيضًا اختبار المظهر قبل وضع كل هذا العمل من خلال اختيار منتج علامة المسح مثل أقلام قوس قزح. إذا تم ذلك بشكل صحيح ، فهذا أحد خيارات علاج النوافذ الصديقة للميزانية التي تبدو متطورة وتؤثر بشكل كبير. مع وجود الإمدادات التي اخترتها جاهزة ، حان الوقت لتجديد بعض الزجاج.
استخدم قلم رصاص وقلم رصاص الشحوم للاحتفال ببداية ونهاية كل خط أفقي ، ثم قياس في الاتجاه المعاكس لتشكيل نمط Crisscross ، وتطبيق لاصقك المختار (أو الحبر). هذا اختراق ممتع وبسيط لإجراء تغيير جمالي مميز دون تعديل منزلك بشكل دائم. يمكنك حتى تحويل الأبواب المنزلق العادية إلى عمل فني مع هذا DIY بأسعار معقولة ، أو إضافة شبكة إلى نوافذ الأبواب التقليدية لتتناسب مع حكاية الخيمة. هناك طرق لا حصر لها لجعل هذا المشروع خاصًا بك ، بما في ذلك تغيير النمط إلى شبكة أفقية أكثر حداثة أو إضافة طلاء زجاجي ملون إلى أقسام. ومع ذلك ، يمكنك تخصيص النوافذ الخاصة بك ، فمن المؤكد أنهم سيحدثون انطباعًا كبيرًا بدون ميزانية كبيرة.