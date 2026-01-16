قم بتقليم هذه الشجرة المزهرة في الشتاء للحصول على عرض مذهل للأزهار والتوت

إذا كنت بحاجة إلى حافز للخروج في شهر يناير للقيام ببعض أعمال الحديقة، فتخيل شجرة مغطاة بأزهار بيضاء مبهرجة في الربيع وفاكهة برتقالية حمراء في الخريف. والأفضل من ذلك، أن تتخيل نفسك في يناير المقبل تستمتع بالجيلي الذي يمكنك صنعه من تلك الفاكهة. هذه هي المتعة التي يمكن أن توفرها لك شجرة روان (Sorbus americana). يُعرف أيضًا باسم رماد الجبل الأمريكي، وموطنه الأصلي أمريكا الشمالية، مما يعني أنه مضيف ممتاز للفراشات، وتعد ثماره مصدرًا ممتازًا للغذاء للطيور والثدييات المحلية، وخاصة الموظ والغزلان ذو الذيل الأبيض. إنها شجرة صغيرة الحجم، لذا فإن التقليم ليس بالأمر الصعب، كما أن الشجرة لا تحتاج إلى تقليم شديد. إنها أيضًا أداة للعرض في الصيف، لذا فإن الحفاظ عليها صحية ومنتجة عن طريق تقليمها يستحق الجهد المبذول.
تعد شجرة روان من بين العديد من النباتات التي يتم تقليمها في شهر يناير للحصول على حديقة أكثر صحة وحيوية. تسقط هذه الشجرة المتساقطة أوراقها في الخريف، مما يسهل تقييم شكل الشجرة في شهر يناير. كما أنها تصبح خاملة في الشتاء، لذا من الأفضل أن يتم التقليم في أشهر الشتاء، قبل أن يبدأ النسغ بالجريان في الربيع. تواجه شجرة روان عددًا من مشاكل الآفات، بدءًا من البكتيريا والفطريات وحتى حشرات المن والحجم، لكن الشتاء هو الوقت الذي تكون فيه العديد من الآفات والأمراض خاملة أيضًا، لذا فإن الانتظار للتقليم حتى أوائل الربيع لا يؤدي إلا إلى ظهور الآفات والأمراض.
كيفية تقليم شجرة روان
تتحمل شجرة روان البرودة في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 2 إلى 6، مما يعني أنها لا تتحمل المناخ الحار والرطب في الجنوب الأمريكي. لتقليم شجرة روان، ابدأ بإزالة أي فروع ميتة أو تالفة، ثم قم بإزالة أي فروع تظهر عليها علامات الأمراض مثل التقرحات أو الصدأ أو الكرات أو البياض الدقيقي. لتقليل خطر انتشار الأمراض، تأكد من تطهير أدوات التقليم بمحلول مبيض قبل استخدامها وكذلك بعد إزالة أي فروع مريضة. قم بقطع عدة بوصات أسفل منطقة أي فرع مريض للتأكد من إزالة كل العدوى. إزالة أي فروع مشذبة من المنطقة والتخلص منها. لا تقم بتسميدها.
بمجرد التعامل مع الفروع الميتة والمريضة، يمكنك إزالة أي فروع متقاطعة أو مكتظة، مما يؤدي إلى ترقق الشجرة للسماح لمزيد من أشعة الشمس والهواء بالدوران في جميع أنحاء الشجرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض الفطرية في المستقبل. أخيرًا، قم بقص الفروع الخلفية للحفاظ على شكلها الجمالي، فقط حدد تقليمك بما لا يزيد عن 20% من الشجرة حتى لا تجهدها. وبما أن شجرة روان تنتج أزهارًا على نمو العام السابق، فتأكد من إزالة أقل عدد ممكن من براعم الزهور حتى لا تحرم الشجرة من إزهار الربيع الكامل. يساعد التقليم الشتوي المنتظم الشجرة على تركيز طاقتها على النمو الجديد، لذا ضع تقليم هذه الشجرة في تقويم شهر يناير من كل عام.