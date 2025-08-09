قم بتنظيف الأرضيات الدهنية بسهولة مع عنصرين رخيصين لدى الجميع في مطبخهم

يمكن أن تصبح المناطق المرتفعة في المنزل دهنية بسهولة. سواء أكان الانسكابات المتبقية ، أو بقايا منتجات التنظيف ، أو بقع الشحوم في المطبخ من الجهاز ، فإن أرضياتك ستحصل حتماً على تراكم الشحوم مع مرور الوقت. يمكن أن تحل البقع الدهنية للتنظيف بشكل مؤقت المشكلة ، لكنك سترغب في إعطاء طابقك نظيفًا عميقًا شاملاً بين الحين والوقت لمنع فيلم دهني من التشكيل والحفاظ على طوابقك نظيفة لفترة أطول. لحسن الحظ ، لا تحتاج إلى الوصول إلى أي منتجات تنظيف باهظة الثمن لتنظيف الأرضيات الدهنية. هناك عنصرين رخيصين في منزلك من شأنه أن يعالج هذا الأمر بسهولة ، وهذا هو الصخور والماء.
صابون الطبق هو مزيج رائع ينهار سريعًا دون أن يكون قويًا بما يكفي لإلحاق الضرر بأرضياتك. بالطبع ، سترغب في الوصول إلى بعض أدوات التنظيف التي ستساعدك على القيام بالمهمة. ستعمل ممسحة رأس ميكروفيبر مسطحة ، أو أكثر تقليدية ، على ما يرام ، دلو لخليطك ، وربما قطعة قماش صغيرة من الألياف الدقيقة للعمل في أي بقع صعبة. سترغب في تنظيف الأرضيات الدهنية إما في الصباح أو في الليل ، عندما يكون هناك حركة مرور أقل على الأقدام ، لذلك لن تقلق بشأن قضاء وقت كافٍ في التجفيف.
كيفية تنظيف الأرضيات الدهنية مع الصابون والماء
لإزالة الشجاعة بشكل فعال ، ستحتاج إلى خلط ملعقتين كبيرتين من الصخور العادية مع جالون من الماء في دلو. خذ ممسحة وغطسها في الحل ، ثم تخلص منها. باستخدام ضغط الشركة ، قم بتنظيف طابقك بالكامل ثم اتركه يجلس لمدة خمس دقائق تقريبًا حتى يعمل الصابون سحره. بعد مرور هذا الوقت ، يمكنك شطف الأرضية بالماء النظيف والسماح لها بالتجفيف تمامًا. إذا تركت مع أي بقع عنيدة ، خذ قطعة قماش من الألياف الدقيقة ، وغطسها في ماء الصابون الخاص بك ، ومنحها بقعة نظيفة.
قد تتساءل عن درجة الحرارة التي يجب أن تكون المياه لتحقيق أفضل النتائج. حسنًا ، الماء البارد جيد. ولكن ، لجعل عملية التنظيف فعالة قدر الإمكان ، يكون الماء الدافئ أكثر فاعلية في تخفيف أي أوساخ أو شحوم وسيساعد أيضًا على قتل أي بكتيريا موجودة.
والخبر السار هو أنها أفضل طريقة لتنظيف كل نوع من الأرضيات في منزلك دون التسبب في تلف. عندما يتعلق الأمر بأرضيات الخشب الصلب ، وخاصة تلك التي لم يتم علاجها ، تأكد من الضغط تمامًا على أي ماء فائض من الممسحة مسبقًا ؛ هذا سيمنع الكثير من الرطوبة من التسرب إلى الخشب والتسبب في أي ضرر محتمل.