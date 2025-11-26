قم بتنظيم أسطح العمل باستخدام عطلة شجرة الدولار المستوحاة من الطراز القديم

قد ينتهي بك الأمر إلى جمع الكثير من ديكورات وحلي العطلات على مر السنين، بدءًا من الحلي المصنوعة يدويًا في طفولتك وحتى المقتنيات العتيقة من أسواق Christkindlmarkets الماضية. يمكن أن يكون عرض كل ذلك وتنظيمه أمرًا مؤلمًا، ولكن قد تكون هذه الأعمال اليدوية البسيطة والخالدة هي ما كنت تبحث عنه في موسم العطلات هذا.

يبدو رف العرض الجميل هذا، ذو اللون الدافئ، وكأنه يعود مباشرة إلى التسعينيات، وقد يكون هو الحل الذي تحتاجه للمساعدة في تنظيم جميع ملابس العطلات الخاصة بك هذا الموسم. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يستخدم بعض النصائح الرائعة للتزيين لعيد الميلاد بميزانية محدودة من خلال استخدام عناصر منخفضة التكلفة من Dollar Tree. باستخدام رف بسيط، يمكنك تنظيم أسطح العمل بشكل أفضل باستخدام المساحة الرأسية لإضفاء مظهر أكثر أناقة.

ستحتاج إلى بعض العناصر من Dollar Tree، بما في ذلك مجموعة من الخرز الخشبي المربع من Crafters، ولوحتي تقطيع من الخيزران لمفاهيم الطبخ، ومجموعة من الدمى الخشبية المربعة من Crafters. بالإضافة إلى عناصر شجرة الدولار، ستحتاج أيضًا إلى طلاء الخشب لإضفاء القليل من الزنجار على منتجك النهائي. للتجميع، استخدم مسدس غراء سهل التنظيف، على الرغم من أن غراء الخشب سيعمل أيضًا في هذا المشروع. على الرغم من أنه يمكنك استخدام ألواح التقطيع الأخرى، مثل تلك المتوفرة، فإن خيار Dollar Tree ذو حجم صغير يناسب المنتج النهائي بشكل جيد.