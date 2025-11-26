قم بتنظيم أسطح العمل باستخدام عطلة شجرة الدولار المستوحاة من الطراز القديم

قد ينتهي بك الأمر إلى جمع الكثير من ديكورات وحلي العطلات على مر السنين، بدءًا من الحلي المصنوعة يدويًا في طفولتك وحتى المقتنيات العتيقة من أسواق Christkindlmarkets الماضية. يمكن أن يكون عرض كل ذلك وتنظيمه أمرًا مؤلمًا، ولكن قد تكون هذه الأعمال اليدوية البسيطة والخالدة هي ما كنت تبحث عنه في موسم العطلات هذا.
يبدو رف العرض الجميل هذا، ذو اللون الدافئ، وكأنه يعود مباشرة إلى التسعينيات، وقد يكون هو الحل الذي تحتاجه للمساعدة في تنظيم جميع ملابس العطلات الخاصة بك هذا الموسم. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يستخدم بعض النصائح الرائعة للتزيين لعيد الميلاد بميزانية محدودة من خلال استخدام عناصر منخفضة التكلفة من Dollar Tree. باستخدام رف بسيط، يمكنك تنظيم أسطح العمل بشكل أفضل باستخدام المساحة الرأسية لإضفاء مظهر أكثر أناقة.
ستحتاج إلى بعض العناصر من Dollar Tree، بما في ذلك مجموعة من الخرز الخشبي المربع من Crafters، ولوحتي تقطيع من الخيزران لمفاهيم الطبخ، ومجموعة من الدمى الخشبية المربعة من Crafters. بالإضافة إلى عناصر شجرة الدولار، ستحتاج أيضًا إلى طلاء الخشب لإضفاء القليل من الزنجار على منتجك النهائي. للتجميع، استخدم مسدس غراء سهل التنظيف، على الرغم من أن غراء الخشب سيعمل أيضًا في هذا المشروع. على الرغم من أنه يمكنك استخدام ألواح التقطيع الأخرى، مثل تلك المتوفرة، فإن خيار Dollar Tree ذو حجم صغير يناسب المنتج النهائي بشكل جيد.
حوّل المواد الخشبية البسيطة إلى رف أنيق خالد
بمجرد الانتهاء من تجميع العناصر الحرفية الخاصة بك، يتم تجميع هذا الرف الذي يمكنك صنعه بنفسك بسرعة. ابدأ بلصق خرزات خشبية على طول حافة لوح التقطيع، مع التأكد من أن كل خرزة تلامس الخرزة المجاورة لها. قم بالتجول حول حافة اللوحة بأكملها. ثم قم بلصق لوح التقطيع الثاني أعلى الخرزات، وقم بتثبيتها معًا بشكل آمن. باستخدام قطع الدمية الخشبية، قم بتثبيت “الأقدام” في الزوايا الأربع لإحدى ألواح التقطيع. ستعمل الخرزات الأكبر هنا أيضًا كأقدام ولكنها قد تجعل الرف أقصر قليلاً.
يمكنك إنهاء القطعة بأكملها باستخدام طلاء الخشب للحصول على مظهر عتيق أكثر تقدمًا. تأكد جيدًا من أن كل شيء قد تم لصقه بالكامل في مكانه قبل إضافة البقعة. اجعل انتظارك يمر سريعًا من خلال الحلم بالعشرات من أفكار الرفوف المصغرة لعرض إكسسواراتك المفضلة بأناقة لقضاء العطلات. ضع هذا الرف الخشبي الذي تصنعه بنفسك على أسطح العمل الخاصة بك لتسهيل تنظيم ديكور عيد الميلاد الخاص بك والاحتفال به. ربما لديك مجموعة كبيرة من أكواب العطلات لعرضها، أو ترغب في إنشاء محطة صغيرة للكاكاو الساخن.
أيضًا، قد يكون من الممتع ترقية هذه القطعة المستوحاة من الطراز القديم بلمسة من الألوان الاحتفالية. على الرغم من أن البقع البسيطة تسمح لك بإعادة استخدام رف العرض هذا بعد العطلات، يمكنك اختيار تلوين الخرزات باللون الأحمر والأخضر قبل لصقها على ألواح التقطيع، أو يمكنك طلاء الرف بأكمله. وإذا أدركت بعد إنشاء واحد (أو اثنين!) من هذه الرفوف العتيقة، أنه ليس لديك ما يكفي من العناصر لعرضها، فضع في اعتبارك أن هناك العديد من عناصر عيد الميلاد القديمة القيمة التي يمكنك البحث عنها في متاجر التوفير والتي ستبدو مذهلة معروضة في الأعلى!