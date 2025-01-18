قم بتنظيم الرفوف المزدحمة باستخدام مطبخ ايكيا الذي لا غنى عنه

ايكيا هي ملك الأثاث الموفر للمساحة وحلول التخزين التي تقلل الفوضى، ولا يوجد مكان يتجلى فيه ذلك أكثر من المطبخ. بفضل خبراء الأعمال اليدوية الأذكياء ومآثرهم عبر الإنترنت، ليس هناك نهاية لحيل ايكيا الرائعة التي يمكنك العثور عليها على TikTok واقتراحات لطرق مبتكرة لاستخدام منتجات المتجر. خذ على سبيل المثال VARIERA Pot Lid Organizer، الذي يُباع بسعر 7.99 دولارًا فقط. هذا المنتج الذي يجب اقتناؤه قابل للتوسيع، مما يجعله حل تخزين متعدد الاستخدامات في المطبخ وخارجه.

إذا كنت تبحث عن مكان جيد للبدء في تنظيم مطبخك، فيجب أن تكون VARIERA على قائمة التسوق الخاصة بك. قد يكون مخصصًا لأغطية الأواني، لكن المبدعين وجدوا طرقًا عديدة لاستخدامه في المطبخ. قم بتوسيعها قليلاً، ويمكنك استخدام هذه الأداة المفيدة لتخزين القدور والمقالي، والأطباق والأوعية، أو ألواح التقطيع. أو انقلها إلى حجرة المؤن واستخدم VARIERA للحفاظ على أكياس رقائق البطاطس والوجبات الخفيفة منظمة. احصل على واحدة للمنضدة واستخدمها لتثبيت زجاجات المياه الخاصة بك في وضع مستقيم أثناء تجفيفها. (لكن راقبه، لأن بعض المراجعين يقولون إنه سيصدأ إذا تعرض للبلل). إذا كنت في مهمة تنظيمية لمنزل كامل، فلا تقلق – ليس هناك سبب للتوقف عند باب المطبخ عندما يتعلق الأمر بالتنظيم مع VARIERA.