قم بتنظيم المرآب الخاص بك عن طريق رمي هذه الأشياء العشرة في الخريف

إذا كان المرآب الخاص بك في حالة من الفوضى ، فأنت لست وحدك. على الرغم من أن الكثير منا تمكنوا من الضغط على سيارة في الداخل ، فإن الغالبية العظمى تستخدم ما لا يقل عن جزء من مرائبنا للمشاريع أو التخزين. لا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تملأ هذه المساحة الهجينة بمجموعة واسعة ، وأحيانًا محيرة ، من الأشياء التي تتراوح من “مفيد نوعًا ما” إلى “كان ينبغي إلقاؤها قبل سنوات”. ألعاب المسبح المنهارة على أكياس من الملح. تتفكك الملصقات على علب فصل الطلاء ببطء ، تاركة فقط القطرات المجففة كمؤشر على الألوان المخفية في الداخل. مع استمرار الطقس ، هناك شيء مرضي للغاية ويحقق التوتر حول الحصول على المرآب الخاص بك بالترتيب قبل انطلاق موسم العطلات المحموم. لحسن الحظ ، من السهل تراجع وتنظيم المرآب الخاص بك من خلال رمي كل شيء من صناديق الورق المقوى التي تجمع الغبار إلى مواد كيميائية من الصلاحية في الحديقة.

قد يبدو التخلص من المرآب الخاص بك مخيفًا ، لكنك ستتفاجأ من مقدار المساحة التي يمكنك إنشاؤها من خلال التخلص من العناصر المكسورة أو التكرار أو الاستمرار في كومة “سأصلحها يومًا ما”. بدلاً من أن تسأل نفسك عما إذا كان هذا العلبة الصدئة من رذاذ Roach Sparks Joy ، دع تاريخ انتهاء الصلاحية يكون ضوءك التوجيهي. إذا كنت تواجه مشكلة في التخلي عن علب القهوة الموروثة المليئة بالبراغي أو الأظافر العشوائية ، ففكر فيما إذا كان القيام ببعض تنظيف الموت السويدي قد يجعل الأمور أسهل عليك وعن أحبائك الآن وفي المستقبل الذي لا مفر منه. عندما تبدأ الأوراق في السقوط ، يمكنك الاستيلاء على بعض الأكياس البلاستيكية السميكة والاستعداد لتخطيط الطرق مع القمامة التي كانت تسرق لقطاتك المربعة.