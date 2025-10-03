قم بتنظيم المرآب الخاص بك عن طريق رمي هذه الأشياء العشرة في الخريف

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
إذا كان المرآب الخاص بك في حالة من الفوضى ، فأنت لست وحدك. على الرغم من أن الكثير منا تمكنوا من الضغط على سيارة في الداخل ، فإن الغالبية العظمى تستخدم ما لا يقل عن جزء من مرائبنا للمشاريع أو التخزين. لا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تملأ هذه المساحة الهجينة بمجموعة واسعة ، وأحيانًا محيرة ، من الأشياء التي تتراوح من “مفيد نوعًا ما” إلى “كان ينبغي إلقاؤها قبل سنوات”. ألعاب المسبح المنهارة على أكياس من الملح. تتفكك الملصقات على علب فصل الطلاء ببطء ، تاركة فقط القطرات المجففة كمؤشر على الألوان المخفية في الداخل. مع استمرار الطقس ، هناك شيء مرضي للغاية ويحقق التوتر حول الحصول على المرآب الخاص بك بالترتيب قبل انطلاق موسم العطلات المحموم. لحسن الحظ ، من السهل تراجع وتنظيم المرآب الخاص بك من خلال رمي كل شيء من صناديق الورق المقوى التي تجمع الغبار إلى مواد كيميائية من الصلاحية في الحديقة.
قد يبدو التخلص من المرآب الخاص بك مخيفًا ، لكنك ستتفاجأ من مقدار المساحة التي يمكنك إنشاؤها من خلال التخلص من العناصر المكسورة أو التكرار أو الاستمرار في كومة “سأصلحها يومًا ما”. بدلاً من أن تسأل نفسك عما إذا كان هذا العلبة الصدئة من رذاذ Roach Sparks Joy ، دع تاريخ انتهاء الصلاحية يكون ضوءك التوجيهي. إذا كنت تواجه مشكلة في التخلي عن علب القهوة الموروثة المليئة بالبراغي أو الأظافر العشوائية ، ففكر فيما إذا كان القيام ببعض تنظيف الموت السويدي قد يجعل الأمور أسهل عليك وعن أحبائك الآن وفي المستقبل الذي لا مفر منه. عندما تبدأ الأوراق في السقوط ، يمكنك الاستيلاء على بعض الأكياس البلاستيكية السميكة والاستعداد لتخطيط الطرق مع القمامة التي كانت تسرق لقطاتك المربعة.
صناديق الورق المقوى القديمة
تسليم Amazon مثيرة ، لكن صناديق الورق المقوى التي تتضاعف بين عشية وضحاها ليست سوى شيء. إنهم يدعون الآفات ويمتصون الرطوبة ، مما يجعلها عديمة الفائدة بشكل أساسي بحلول الوقت الذي تحتاج فيه بالفعل إلى صندوق لشحن هدايا عيد الميلاد في اللحظة الأخيرة. هذا الخريف ، تقدم لنفسك معروفًا وتخلص منها. قم بفصل كل مربع مسطح باستخدام أداة مثل أفضل الأداة المساعدة للمنفعة القابلة للسحب على الإنترنت ، ثم مكدس بدقة قبل إسقاطها في مركز إعادة التدوير المحلي. إذا كان عدد قليل لا يزال قويًا ، فاحرص على ذلك في مكان أو اثنتين في مكان قريب لبقية يوم تنظيف المرآب الخاص بك وأرسل تعبئة الراحة ، حرفيًا.
أدوات قديمة صدئ
إذا كنت معجبًا كبيرًا بأسلوب المزرعة القديمة ، فقد يكون من الصعب الانفصال عن أدواتك القديمة الصدئة. ولكن في الواقع ، إنهم مسؤولية أكثر من المظهر إلى الحب. المجارف الباهتة لا تحفر أيضًا. يمكن أن يتآكل كليبرز المتآكل حقًا نباتاتك. وحتى إذا قضيت ثروة عليها ، أو أنه جدك ، أو من الصعب استبداله ، لا توجد أداة أو مسمار متسخ تستحق خطر Tetanus! بعد الفرز عبر ما يمكن إنقاذه ، تحقق من مركز إعادة التدوير المحلي لمعرفة ما إذا كانوا يقبلون أو يشترون أدوات للخردة المعدنية.
علب الطلاء نصف الفارغة
سواء كانت تجفيفها أو مجرد ألوان لن تستخدمها مرة أخرى ، فإن علب الطلاء القديمة هي عنصر آخر يتراكم بسرعة في العديد من المرائب. نحن جميعًا مذنبون في التسكع على تلك الجالون نصف المستخدمة ، في حالة عدم وجود اللمسات. المشكلة هي أنها غالباً ما تجف بسرعة ، وحتى ذلك الحين ، لا يوجد شيء لا يمكنك إلا أن ترميه في القمامة. إذا كانت علبك فارغة أو جافة تمامًا ، فربما يمكنك التخلص من رميها في التقاط القمامة العادي. ولكن عندما لا يزال الطلاء سائلًا ، ابحث عن أيام جمع النفايات الخطرة في بلدية.
الكابلات المتشابكة والحبال
إن حبال التمديد التي يتم الاحتفاظ بها مع الشريط والأمل ، وأضواء عيد الميلاد المتشابكة بشكل يائس ، تشكل خطراً أكثر من المساعدة. من المرجح أن تثير الحبال المتوترة أو ارتفاع درجة الحرارة ، مما يجعلها مخاطر حريق يمكنك تجنبها بسهولة. ومن المرح أن تقضي وقتًا في تزيين الأعياد أكثر من الجلوس في مرآب بارد ، وقضى وقت عائلي عائلي في حالة عدم وجود خيوط معقدة مع مصابيح مهووسة تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالكهرباء. الإصلاح سهل. إعادة تدوير الحبال وأضواء السلسلة في مراكز انخفاض الإلكترونيات قبل الاستثمار في بدائل (أو وضعها في قائمة أمنياتك).
كراسي العشب المكسورة
هناك الكثير من الطرق لإنشاء مساحة مريحة للترفيه هذا الخريف ، ولكن لا شيء يقتل المزاج في الفناء الخلفي يتجمع بشكل أسرع من شخص يغرق من خلال مقعد كرسي مهالج. تشكل كراسي التخييم في القماش المترهّف ، أو الساقين المتذبذبة أو المنحنى ، والشرائح الخشبية المنشقة بشكل مثير للريبة مخاطرة خطيرة في السلامة. اتصل بشركة Garbage الخاصة بك لمعرفة ما إذا كان يمكنك تركها على جانب الرصيف ، وتقديم فصل أي إطارات معدنية لإعادة التدوير. إذا كانت كراسيك لا تزال قوية ولكن لم تعد أسلوبك ، فقم بالتبرع بها إلى مأوى محلي أو مركز مجتمعي.
الدراجات التي تفوق
من السهل أن يكون لديك روابط عاطفية ومالية بالدراجات المتدلية في المرآب الخاص بك. ولكن إذا مرت سنوات منذ أن كانت أصغر ركوبك ببهجة على هذا الترايك ، أو انتقل زوجتك إلى المخلل بعد الاستثمار في دراجة أنيقة تجمع الآن الغبار ، فهي ببساطة لا تستحق المساحة. إذا كان الإطار والتروس من دراجاتك القديمة لا يزال في حالة جيدة ، تبرع بها للجمعيات الخيرية المحلية أو تعاونية الدراجات حيث يمكنهم الحصول على حياة ثانية. أو حاول بيع الطرز الراقية في متجر الدراجات المحلي أو في Facebook Marketplace.
علب صدئة مليئة بالبت والبوب
إن وراثة علبة القهوة أو جرة مليئة بمسامير أو مسامير عشوائية من قريب أقدم هي عبارة عن طقوس مرور لكثير من مالكي المنازل. المشكلة هي ، عندما تعمل على مشروع DIY أو إصلاح ، لا شيء أكثر إحباطًا من الحفر عبر كومة من الأجزاء الصدئة التي لا تقوم بالخدعة. هذا الخريف ، فرز أي شيء يستحق الحفاظ عليه. تخلص من الصدفة لصالح حاوية مخصصة مثل منظم الأجزاء الصغيرة من أيون من أمازون. سيأخذ لاعبو إعادة التدوير المعدني بقايا الطعام ، وغالبًا ما يشترون أجهزة مختلطة بواسطة الجنيه.
ناقلات الحيوانات الأليفة الإضافية أو أقفاص
بيوت الكلاب وناقلاتها هي عنصر آخر يحتفظ به الكثير منا في المرآب بعد فترة طويلة من فائدة. أطفالنا الفراء إما يتفوقون عليهم أو في بعض الأحيان ، يعبرون جسر قوس قزح. يمكن أن تبتلع بيت الكلب بسهولة مساحة صلبة إلى ثلاثة أقدام من مساحة الأرض ، وحتى حاملات القطط الأصغر كبيرة بما يكفي لتكون محرجة. بدلاً من السماح لهم بالجلوس حول جمع الغبار ، فكر في التبرع بمأوى محلي أو مجموعة إنقاذ. غالبًا ما تكون هذه المنظمات بحاجة إلى حاملات للنقل والإسكان الآمن للحيوانات الضالة.
سلالم مكسورة أو مكررة
دعونا نكون حقيقيين. لا أحد يحتاج إلى ثلاث خطوات. وهذا سلم واحد مع الدرجات المتصدع؟ إنه غير ضار فقط حتى لا يكون كذلك. وفقًا لأحدث دراسة أجراها مركز السيطرة على الأمراض ، يمكن أن يكون هناك أكثر من 22000 إصابة سلم في السنة. بعضها مميت ، ويحدث الكثيرون خلال المهام اليومية في المنازل حيث يفترض الناس أن سلمهم “جيد بما فيه الكفاية”. إذا تضررت لك ، فقد فقدت أقدام أو إطار مشوه أو خطوات فضفاضة ، فلا تنتظر حتى يفرض السقوط قرارك. أعد تدوير الأجزاء المعدنية أو بيعها للخردة. سوف تشكرك عظامك غير المرفوعة.
حلول كيميائية منتهية الصلاحية أو الأسمدة
المواد الكيميائية منتهية الصلاحية ليست مجرد فوضى. من المحتمل أن تكون خطرة على صحتك. غادر في المرآب الخاص بك ، يمكنهم تسرب أو رد فعل أو إطلاق أبخرة ، مما يشكل مخاطر خطيرة على حيواناتك الأليفة وعائلتك. لا ينبغي إلقاء المبيدات القديمة ، ومستحضر الأعشاب ، وأسمدة الحديقة في القمامة. بدلاً من ذلك ، تحقق من بلديةك لمتطلبات برنامج جمع النفايات الخطرة. قد تساعد بعض متاجر الأجهزة أيضًا في التخلص السليم. لا تحرر المقاصة الكيميائية منتهية الصلاحية مساحة قيمة في المرآب الخاص بك فحسب ، بل يمنع أيضًا الانسكابات العرضية أو التعرض أو الأضرار البيئية.