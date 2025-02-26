قم بتنظيم خزانة ملابسك على ميزانية مع فواصل رف ملابس DIY Closet

يمكن أن تحدث التغييرات البسيطة عالمًا من الاختلاف عندما تساعدك على أساس يومي ، مثل الحفاظ على خزانة غرفة نوم أكثر تنظيماً. خزانة منظمة تجعل روتين الصباح أقل إرهاقًا وأكثر كفاءة. على الرغم من أن هناك العديد من أفكار تخزين خزانة العبقرية لاستفادة المساحة بشكل أفضل ، إلا أن الاختراقات لا تصبح أسهل بكثير (أو أرخص!) من مقسمات رف الملابس DIY. مع مقاطعات خالية من المتاعب ، ستوفر الكثير من الوقت في العثور على الملابس المناسبة ووضع غسيل الملابس الخاصة بك. رائع لتحديد موقع العناصر في المناطق التي يصعب رؤيتها على قضبان الخزانة وفهم ملابس الأطفال وخزائن الأطفال المشتركة ، ستقدر كيف تجعل هذه الإضافات كل يوم أكثر مرونة.
صنع هؤلاء المنظمين بسيط بما فيه الكفاية مع المواد الأساسية. ومع ذلك ، يمكنك قطع بضع زوايا باستخدام الشماعات الجاهزة حول المنزل. على سبيل المثال ، ربما يكون لديك بعض الشماعات المتبقية. إعادة عرضهم في فواصل رف ملابس قابلة للتطبيق. ستحتاج فقط إلى إرفاق بعض الملصقات مع هذه ، مما يتيح لك تنظيم خزانة الخاص بك وتسهيل التسوق في غضون دقائق. خلاف ذلك ، يمكنك البدء من الصفر مع بعض البطاقات السميكة وشريط التعبئة! ارم في بعض الزخارف الإبداعية ، وهذا المشروع البسيط يمكن أن يمنحك تسليط الضوء على الاستمتاع في كل مرة تختار الزي.
كيفية جعل مقسمات رف الملابس خزانة DIY في أي وقت من الأوقات
https://www.youtube.com/watch؟v=3DTDB6WPAFY
بالنسبة لهذا المشروع ، ستحتاج إلى قطع ورق سميكة متينة إلى مستطيلات صغيرة (على سبيل المثال ، 3 بوصات في 5 بوصات) أو دوائر للتعليق على قضيب ملابسك. تعمل بطاقات الفهرس بشكل جيد لهذا ، أو يمكنك خفض الورق المقوى من صناديق الحبوب القديمة أو علب الأحذية أو عبوات أخرى. إذا لزم الأمر ، يمكنك ربط قطع متعددة من الورق معًا لإنشاء قطعة أكثر سمكا. استخدم شريطًا على الوجهين أو الغراء الحرفي لإرفاقه ، واختيار مادة لاصقة لا تشوه الورق أو تجعدها.
اكتب التسمية الخاصة بك في الجزء العلوي من المقسم على كلا الجانبين أو على طول الحافة الجانبية للمقسم من الشماعات. يمكنك بعد ذلك لف مقسمه بشرائط مرسومة بعناية من شريط التعبئة الصافي. الشريط البلاستيكي يصفه بشكل أساسي ، ويحمي الورق من التلف ويجعله يستمر لفترة أطول. بعد إغلاق المقسم ، عليك فقط قطع ميزات معلقة. ارسم دائرة أسفل الملصق مباشرة (لذلك فهي تقريبًا ثلثي المقسم إذا كنت تقوم بصنع شماعات مستطيلة) كقالب للثقب الذي سيجلس حول قضيب الخزانة. بدءًا من الجزء السفلي من المقسم ، قم بقطع شق في خط مستقيم يؤدي إلى الدائرة المرسومة. بعد ذلك ، قم بقطع الفتحة المعلقة وابدأ في وضع مخطط تنظيمي أكثر عملية لملابسك.
نصائح وأفكار لموائز رف الملابس الإبداعية
قد يظلون مخفيين لمعظم اليوم ويخدمون قضية وظيفية بشكل أساسي ، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك قضاء وقت ممتع في صنع فواصل فريدة من نوعها. بدلاً من الاعتماد على ملصقات بسيطة مكتوبة بخط اليد ، قم بطباعة فئات الملابس الخاصة بك بالخطوط الزخرفية. ترميز اللون يمكن أن يضيف مقسماتها طبقة تصميم أخرى ، مما يضيف أبرزًا جذابًا يسهل تحديد كل قسم.
أخذ هذا المشروع إلى المستوى التالي ، فكر في كيفية تطبيق ورقة سجل القصاصات ، أو إعادة تشغيل ورقة التغليف ، أو الاستفادة الذكية لخلفية بقايا. تتبع مخطط المقسم على الورق وقطع الشكل. الغراء التصميم على شماعات ، واصطف بعناية الحواف. وزن المقسم لأسفل مع كتاب أو غيره من الأشياء الثقيلة بينما يجف الغراء لمنع التزييف والتجاعيد. إذا رغبت في ذلك ، يمكنك بعد ذلك الذهاب فوق السطح بأكمله مع mod podge أو مانعة للتسرب أو غيرها من الطلاء الواقي للمعلقة الواقية الناعمة. خذها في جميع أنواع الاتجاهات الإبداعية من هناك. نعلق الأقواس والزينة اللامعة. الاستنسل على أشكال ذات طابع تحت عنوان تضيف إلى المنظمة ، مثل الثلج للسترات الشتوية والشمس لمحبي الصيف. منظمة Better Closet هي النتيجة ، لكن المتعة في صياغة مقاطعات رف الخزانة الصديقة للميزانية هذه هي ما يجعل هذا المشروع يستحق العناء حقًا.