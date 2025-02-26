قم بتنظيم خزانة ملابسك على ميزانية مع فواصل رف ملابس DIY Closet

يمكن أن تحدث التغييرات البسيطة عالمًا من الاختلاف عندما تساعدك على أساس يومي ، مثل الحفاظ على خزانة غرفة نوم أكثر تنظيماً. خزانة منظمة تجعل روتين الصباح أقل إرهاقًا وأكثر كفاءة. على الرغم من أن هناك العديد من أفكار تخزين خزانة العبقرية لاستفادة المساحة بشكل أفضل ، إلا أن الاختراقات لا تصبح أسهل بكثير (أو أرخص!) من مقسمات رف الملابس DIY. مع مقاطعات خالية من المتاعب ، ستوفر الكثير من الوقت في العثور على الملابس المناسبة ووضع غسيل الملابس الخاصة بك. رائع لتحديد موقع العناصر في المناطق التي يصعب رؤيتها على قضبان الخزانة وفهم ملابس الأطفال وخزائن الأطفال المشتركة ، ستقدر كيف تجعل هذه الإضافات كل يوم أكثر مرونة.

صنع هؤلاء المنظمين بسيط بما فيه الكفاية مع المواد الأساسية. ومع ذلك ، يمكنك قطع بضع زوايا باستخدام الشماعات الجاهزة حول المنزل. على سبيل المثال ، ربما يكون لديك بعض الشماعات المتبقية. إعادة عرضهم في فواصل رف ملابس قابلة للتطبيق. ستحتاج فقط إلى إرفاق بعض الملصقات مع هذه ، مما يتيح لك تنظيم خزانة الخاص بك وتسهيل التسوق في غضون دقائق. خلاف ذلك ، يمكنك البدء من الصفر مع بعض البطاقات السميكة وشريط التعبئة! ارم في بعض الزخارف الإبداعية ، وهذا المشروع البسيط يمكن أن يمنحك تسليط الضوء على الاستمتاع في كل مرة تختار الزي.