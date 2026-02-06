قم بتنظيم غرفة الغسيل الخاصة بك باستخدام IKEA LACK Hack

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

أكوام من الملابس على الأرض، وزجاجات المنظفات متناثرة على كل سطح فارغ، وسلال الغسيل تفيض باستمرار – إذا كانت غرفة الغسيل الخاصة بك تبدو مثل هذا، فمن الواضح أن الوقت قد حان لإجراء تجديد. ومع ذلك، فالحقيقة هي أنه ليس لدى الجميع مئات أو آلاف الدولارات المخصصة لمشروع إعادة التصميم. لحسن الحظ، هناك العديد من الحيل الذكية من ايكيا لتحسين مساحة غرفة الغسيل الخاصة بك، وأحدها يتعلق بالطاولة الجانبية LACK الخاصة بالعلامة التجارية. إذا كنت تتساءل كيف يمكن لطاولة بسيطة أن تساعد في تنظيم الفوضى في غرفة الغسيل الخاصة بك، فالإجابة تكمن في استخدام هذه الطاولات لإنشاء منظم سلة صديق للميزانية يبقي كل شيء مخزنًا بشكل أنيق في مكان واحد.

كل ما ستحتاجه في هذا المشروع هو أربعة إلى ثمانية طاولات جانبية من ايكيا بالحجم واللون المفضلين لديك. قد تحتاج أيضًا إلى بعض الأقواس والمسامير وإما مثقاب أو مفك براغي لتثبيت الهيكل. في هذه المرحلة، ربما تتساءل كيف يكون هذا أفضل من مجرد شراء وحدة رفوف. أولاً، يعد هذا بديلاً أكثر فعالية من حيث التكلفة، حيث تبلغ تكلفة وحدة الرفوف من مجموعة KALLAX من ايكيا ما بين 80 دولارًا إلى 120 دولارًا. في حين أنه من الممكن العثور على بدائل أرخص، إلا أنها غالبًا ما تتنازل عن المتانة وقد لا تتناسب مع المساحة المتوفرة لديك. في المقابل، تبلغ تكلفة جدول LACK صغير واحد حوالي 10 دولارات، مما يعني أنه إذا استخدمت ستة جداول LACK لهذا المشروع، فإن التكلفة الإجمالية تصل إلى حوالي 60 دولارًا. بالإضافة إلى ذلك، مع حجمين للطاولة الجانبية، يمكنك تخصيص منظم السلة الخاص بك ليناسب أي غرفة.