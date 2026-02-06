قم بتنظيم غرفة الغسيل الخاصة بك باستخدام IKEA LACK Hack

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
أكوام من الملابس على الأرض، وزجاجات المنظفات متناثرة على كل سطح فارغ، وسلال الغسيل تفيض باستمرار – إذا كانت غرفة الغسيل الخاصة بك تبدو مثل هذا، فمن الواضح أن الوقت قد حان لإجراء تجديد. ومع ذلك، فالحقيقة هي أنه ليس لدى الجميع مئات أو آلاف الدولارات المخصصة لمشروع إعادة التصميم. لحسن الحظ، هناك العديد من الحيل الذكية من ايكيا لتحسين مساحة غرفة الغسيل الخاصة بك، وأحدها يتعلق بالطاولة الجانبية LACK الخاصة بالعلامة التجارية. إذا كنت تتساءل كيف يمكن لطاولة بسيطة أن تساعد في تنظيم الفوضى في غرفة الغسيل الخاصة بك، فالإجابة تكمن في استخدام هذه الطاولات لإنشاء منظم سلة صديق للميزانية يبقي كل شيء مخزنًا بشكل أنيق في مكان واحد.
كل ما ستحتاجه في هذا المشروع هو أربعة إلى ثمانية طاولات جانبية من ايكيا بالحجم واللون المفضلين لديك. قد تحتاج أيضًا إلى بعض الأقواس والمسامير وإما مثقاب أو مفك براغي لتثبيت الهيكل. في هذه المرحلة، ربما تتساءل كيف يكون هذا أفضل من مجرد شراء وحدة رفوف. أولاً، يعد هذا بديلاً أكثر فعالية من حيث التكلفة، حيث تبلغ تكلفة وحدة الرفوف من مجموعة KALLAX من ايكيا ما بين 80 دولارًا إلى 120 دولارًا. في حين أنه من الممكن العثور على بدائل أرخص، إلا أنها غالبًا ما تتنازل عن المتانة وقد لا تتناسب مع المساحة المتوفرة لديك. في المقابل، تبلغ تكلفة جدول LACK صغير واحد حوالي 10 دولارات، مما يعني أنه إذا استخدمت ستة جداول LACK لهذا المشروع، فإن التكلفة الإجمالية تصل إلى حوالي 60 دولارًا. بالإضافة إلى ذلك، مع حجمين للطاولة الجانبية، يمكنك تخصيص منظم السلة الخاص بك ليناسب أي غرفة.
كيفية صنع منظم سلة الغسيل باستخدام طاولات IKEA LACK
الفكرة الأساسية وراء هذا الاختراق بسيطة للغاية: تجميع الطاولات الجانبية معًا لإنشاء هيكل رفوف مكعب يناسب سلال الغسيل الخاصة بك. ومع ذلك، قبل القيام بذلك، تحتاج إلى معرفة أي طاولة جانبية تناسب المساحة المتوفرة لديك وحجم سلة الغسيل. يبلغ عرض الطاولة الجانبية الصغيرة IKEA LACK حوالي 14 بوصة وارتفاعها. هذا يعني أنه إذا كان لديك جدار فارغ يبلغ عرضه حوالي 43 بوصة، فيمكنك شراء ستة طاولات وتكديس ثلاثة فوق الثلاثة الأخرى. تكمن المشكلة في أنه لن يتم وضع كل سلة غسيل أسفل الطاولات الصغيرة. في هذه الحالة، فإن استخدام أربعة من طاولات IKEA LACK الأكبر حجمًا (17 دولارًا)، والتي يزيد عرضها وارتفاعها عن 21 بوصة قليلًا، سوف يحافظ على ميزانية المشروع وينجز المهمة.
الآن بعد أن عرفت الطاولة الجانبية التي ستستخدمها، فقد حان الوقت لتجميع منظم الغسيل الجديد (إذا كنت تخطط لطلاء الطاولات الجانبية لتتناسب مع الديكور الخاص بك، فقم بذلك قبل التجميع). اعتمادًا على سعة غرفتك وعدد الطاولات التي تختارها، يمكنك ترتيب حل تخزين غرفة الغسيل البسيط هذا إما في تخطيط أفقي أو رأسي. ما يهم أكثر هو تثبيت الهيكل بشكل جيد بما فيه الكفاية بحيث إذا اصطدمت به عن طريق الخطأ، فإنه لن ينهار. يمكنك القيام بذلك عن طريق استخدام أقواس الرف على شكل حرف L لتثبيت الأرجل على الطاولة أدناه.
نصائح للحفاظ على غرفة الغسيل الخاصة بك منظمة ضمن الميزانية
نظرًا لأن جبال الملابس والبياضات لا تنتهي أبدًا، فإن منظم سلة الغسيل البسيط هو وسيلة رائعة لتحرير أكبر قدر ممكن من المساحة الأرضية للحفاظ على الغرفة مرتبة ومريحة. ولكن هناك العديد من النصائح حول تصميم غرفة الغسيل والديكور التي يمكن أن تساعدك في التعود على الحفاظ على الأشياء نظيفة ومرتبة ومرتبة جيدًا. إحدى الطرق السهلة للقيام بذلك هي عن طريق وضع علامات على سلال الغسيل الخاصة بك وتخصيص كل واحدة منها لنوع معين من الغسيل، على سبيل المثال، الأضواء، والداكنة، والملابس الرقيقة، والمناشف، وما إلى ذلك. ستبقي ملصقات سلة الطباشير اللطيفة هذه من Badigo الفوضى تحت السيطرة وتبقي أخطاء فرز الغسيل عند الحد الأدنى.
يمكنك أيضًا إعادة استخدام الأكواب البلاستيكية أو الجرار الزجاجية كحاويات تخزين لملاقط الغسيل وغيرها من الأشياء الصغيرة الموجودة في غرفة الغسيل. إذا كنت بحاجة إلى تجفيف الملابس في الهواء أو الحفاظ على العناصر الحساسة من التعلق داخل السلة، قم بتعليق قضيب شد ستارة الدش في غرفة الغسيل مزودًا بالكثير من الشماعات. وأخيرًا، لا تنس تزيين غرفة الغسيل الخاصة بك، مما يجعلها جذابة وملونة مثل بقية منزلك. يمكن أن يكون لهذا تأثير كبير على شعورك تجاه العمل الرتيب نفسه، مما يجعله أقل إرهاقًا بكثير.