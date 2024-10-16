قم بتنظيم مطبخك من خلال العثور على مظهر جمالي من ايكيا

هناك بعض الأشياء الإضافية التي يجب عليك معرفتها قبل شراء KANELMOTT من ايكيا. أولاً، يجب استخدام السلة فقط للمنتجات التي يجب تخزينها في درجة حرارة الغرفة، لأنها مصممة لعرضها خارج الثلاجة. ثانيًا، توصي ايكيا باستخدام الطبقة السفلية لتخزين البطاطس وإبقائها بعيدًا عن الأنظار، لأنها تأتي مع غطاء يبقي تلك المساحة مظلمة. أخيرًا، قد يكون لديك فضول بشأن كيفية تنظيف سلة الروطان والخيزران المعقدة. وفقًا لايكيا، كل ما عليك فعله هو مسحه بقطعة قماش مبللة حسب الحاجة.

من المفيد أيضًا التعمق في العلوم وراء كيفية حفاظ هذا المنتج على المنتجات طازجة لفترة أطول. تسمح الفتحات في جميع أنحاء الخيزران والروطان بزيادة دوران الهواء، وهو سر الحفاظ على الفواكه والخضروات. وذلك لأن العديد من عناصر الإنتاج تطلق غاز الإيثيلين الذي يتسبب في نضج الفواكه والخضروات الأخرى عندما يتم خلطها جميعًا في مساحة ضيقة مع تدفق هواء قليل. لا يمكن لغاز الإيثيلين أن يحدث نفس القدر من الضرر داخل ايكيا KANELMOTT مع تدفق الكثير من الهواء داخل وخارج المنزل. ومع ذلك، لا يزال عليك إبقاء منتجي الإيثيلين، مثل التفاح والموز، بعيدًا عن الفواكه والخضروات الحساسة للإيثيلين مثل الخيار والخضروات الورقية.

علاوة على ذلك، إذا لم تتمكن من وضع يديك على سلة KANELMOTT لسبب ما، فيمكنك الاستمتاع بنفس فوائد دوران الهواء والمظهر الجمالي المماثل باستخدام سلة فواكه Gennua Kitchen Bamboo مقابل 25 دولارًا بدلاً من ذلك. يشتمل هذا المنتج أيضًا على ثقوب وفتحات حتى لا ينحصر غاز الإيثيلين حول منتجك.